 ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Цілком ймовірно, що з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра Януковича, незабаром будуть зняті санкції ЄС, введені за розкрадання коштів українського бюджету. За ними цілком можуть бути інші", - написав журналіст, порадивши Києву приділяти більше уваги цьому питанню.
бобики! - Порошенко скоро год, как нету.
и полная жопа, которая настала после ухода Пороха - это ваша и только ваша заслуга.
а не Порошенко.
именно вы привели во власть безграмотных клоунов и российских шпионов.
ибо вы - не имеете мозгов.
Март 2015 года: Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении бывших украинских чиновников, за исключением Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.
Март 2018 года: послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.