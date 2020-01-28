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Все про:Азаров (587) санкції (2468) Ставицький (33) Янукович Олександр (36) Йозвяк (26)

 ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк

Санкції Євросоюзу, накладені на оточення президента-втікача Віктора Януковича, можуть бути зняті в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт  брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Цілком ймовірно, що з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра Януковича, незабаром будуть зняті санкції ЄС, введені за розкрадання коштів українського бюджету. За ними цілком можуть бути інші", - написав журналіст, порадивши Києву приділяти більше уваги цьому питанню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без ефективного механізму санкцій Рада Європи перетвориться на "клуб за інтересами"", - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172335
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил,не крути голову.При Порохе санкции ввели..
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Лишнехромосомное, а санкции бессрочные? Может адвокат убийцы-Януковича продлит, ведь ты же хотел, чтобы команда Порошенко была сменена на Богдана, Ермака, Дубицкого, Рябошапку и пр. и пр.?
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реально - как только зелупа опять обосрался, зебобики массово начинают пОстить анти-порошенковские картинки ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8310

бобики! - Порошенко скоро год, как нету.

и полная жопа, которая настала после ухода Пороха - это ваша и только ваша заслуга.
а не Порошенко.
именно вы привели во власть безграмотных клоунов и российских шпионов.
ибо вы - не имеете мозгов.
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Зеленский, ну как же так, а... куда ты смотрел ...ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4284


Март 2015 года: Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении бывших украинских чиновников, за исключением Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.

Март 2018 года: послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.
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МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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Пора вводить санкции против Зеленского и компании.
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Тормоз , компанія Зеленського це 73% Українців . Хто ти поц будеш їх вводити ?
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Ура! Скоро кровосися вернется в Украину и через ЕСПЧ еще выиграет у Украиы бабла! Вы что там вообще ох...ели!!! ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8475
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