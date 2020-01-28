 ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Цілком ймовірно, що з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра Януковича, незабаром будуть зняті санкції ЄС, введені за розкрадання коштів українського бюджету. За ними цілком можуть бути інші", - написав журналіст, порадивши Києву приділяти більше уваги цьому питанню.

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