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Все про:Болгарія (135) Дунай (18) корабель (670)

 Українське судно сіло на мілину в болгарській частині Дунаю і заблокувало рух

У північній Болгарії 28 січня річкове судноплавство на Дунаї було заблоковано після того, як на мілину через низький рівень води сіло українське судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters .

За словами представника Морського агентства Болгарії, в зв'язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.

Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметри, зазначає агентство.

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Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.

Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172333
 
 
 Топ коментарі
 
"Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства."

Никакого креатива. Попросите немцев провести внеочередной пивной фестиваль, например, в Донауэшингене. И уровень Дуная прилично повысится. И соленость тоже .
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А нехрен жадничать и нагружать. Это как с нашими дорогами. Ганяют вагоны целые, а потом кричат, что дорог нет. Было разрешено 22 дм, нахрена нагрузил 23?
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Все сходиться, коли Дунай впадає в Болгарію.
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наші відначаються, як можуть. Один в Угорщині, інший в Болгарії. Панове Ви в Європі там інші правила діють, вже треба звикнути.
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а ничего что это связано с уровнем воды?
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А нехрен жадничать и нагружать. Это как с нашими дорогами. Ганяют вагоны целые, а потом кричат, что дорог нет. Было разрешено 22 дм, нахрена нагрузил 23?
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"Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства."

Никакого креатива. Попросите немцев провести внеочередной пивной фестиваль, например, в Донауэшингене. И уровень Дуная прилично повысится. И соленость тоже .
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Вот это наше "авось" и "небось" всегда к такому и приводит
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Все сходиться, коли Дунай впадає в Болгарію.
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Штурман 100%-во прихильник прИЗЕдента (вів судно не по фарватеру, а "гдєтапасєрєдінє")! Українське судно сіло на мілину в болгарській частині Дунаю і заблокувало рух - Цензор.НЕТ 1046
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