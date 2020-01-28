 Українське судно сіло на мілину в болгарській частині Дунаю і заблокувало рух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters .
За словами представника Морського агентства Болгарії, в зв'язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.
Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметри, зазначає агентство.
Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.
Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.
Никакого креатива. Попросите немцев провести внеочередной пивной фестиваль, например, в Донауэшингене. И уровень Дуная прилично повысится. И соленость тоже .