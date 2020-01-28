EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  10454  168
Все про:Facebook (114) Google (29) YouTube (12) податки (840) ПДВ (104) Гетманцев (42)

 Гетманцев пропонує Раді ввести 20% податок на послуги від Youtube, Google, Facebook і інших міжнародних корпорацій

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість в розмірі 20% на електронні послуги, що надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України, таких як Google, Facebook або Youtube.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті БізнесЦензор "Як "Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google".

Відповідний проєкт закону розміщено на сайті парламенту. Його подав нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як пояснює автор ініціативи, діяльність компаній-нерезидентів, які надають Діджитал-послуги, проводиться без належного оподаткування, що призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.

Подорожчання на 20% (ПДВ) можуть статися з будь-якими послугами, які споживач отримує через інтернет від компаній-нерезидентів (міжнародні корпорації на зразок Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress і т.д.).

Аналогічне подорожчання очікується і в сфері E-commerce. Йдеться про розміщення реклами на платформах Facebook і Google, YouTube і в мобільних додатках.

У законопроекті уточнено перелік електронних послуг. Зокрема, ними вважатимуться:

  • Постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книжок та журналів;
  • Постачання аудіо, відео, ігор, азартні ігри, та послуги з участі в таких іграх;
  • Надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;
  • Доступ до хмарних технологій;
  • Постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПЗ та електронного обладнання;
  • Надання послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Однак, сюди не належать послуги, які були замовлені через інтернет, але доставлені не за допомогою мережі, ПЗ на фізичних носіях, консультації по електронній пошті та надання доступу до мережі.

Місцем надання послуг нерезидентами через інтернет вважатиметься інформація про місцезнаходження фізичної особи, яка отримала послугу, зокрема:

  1. код країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
  2. місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач послуги;
  3. місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою;
  4. місцезнаходженням банку чи іншої фінустанови, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата послуги;
  5. відомості про місце проживання отримувача електронної послуги.

Якщо міжнародна корпорація не зареєструється платником ПДВ в Україні, то буде оштрафована на 8,5 тис. грн.

У пояснювальній записці наводиться приклад Російської Федерації, де з січня 2017 року запрацював аналогічний закон.

Читайте також: Формулу оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 потрібно змінити, - Гетманцев

Серед технологічних гігантів у контролюючому органі РФ зареєструвалися Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та ін.

Всього з моменту введення податку на податковий облік стало 1580 компаній. За Офіційними даними в бюджет такими компаніями (B2C) було виплачено в 2017 році - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I кварталі 2019 - 12 млдр. руб. (70% суми припадає на найбільші IT компанії).

Аналогічні податкові правила були введені в Республіці Білорусь в 2018 році.

"Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії тощо", - сказано в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172326
 
 
 Топ коментарі
 
В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.
Источник: https://censor.net.ua/n3172326

Ось в чому справа... Передрали закон у рашиків.
Чи тільки цей ???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Дах зірвало...
Зебіли, ви це зробили, разом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
выходит рагуль они и тебя зробили? Не абидно рагуль?))
 показати весь коментар
 
 
та не,он обычный ******** в плохом смысле этого слова
 показати весь коментар
 
Та ні, зебелоїде, то тебе зробили. Точніше, тобі на голову сруть, а поміж очі сцуть. Смачно тобі ж. правда? Смачно і тепло, напевно?
 показати весь коментар
 
 
А чего не ни одного коментаря от зебилов? Чего заткнулись? Или соображаете лихорадочно, как это нововведение приписать Порошенко???ДБ (с) Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций - Цензор.НЕТ 4148
 показати весь коментар
 
 
===местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу===
Ну вот в Германии много IP-адресов. Не понятен смысл закона, гугл поставляет информацию бесплатно
===Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.===
Видимо, разработчик закона - идиот
 показати весь коментар
 
 
оболонка Kodachi, ну ну ловіть мій айпі.)))
 показати весь коментар
 
Где эти Ринат Амедов, Таня Лайф, Франческа и пр. зелебобики? Попрятались ибо сказать нечего? Только упоротое стадо может продолжать тупо поддерживать эту шоблу под лейблом "слуги народа"
 показати весь коментар
 
 
Ты забыл еще Леонид Днепр и "злой крот". Последний на соседней ветке уже раз 20 заспамлен, но еще пока дергается малорос зеленый.
 показати весь коментар
 
 
Конечно попрятались, им рабовладелец не платит за комменты в тухлых для них темах) Они могут гадить только там, где зебилов большинство. Типичный шакализм.
 показати весь коментар
 
 
а отчего не 100%??
проще считать
Вот я могу очень просто посчитать
и в этом меня поддержат читатели
Гетманцев 100% враг Украины и
100% дебил
 показати весь коментар
 
 
Только хотел тоже написать,дебил в квадрате.
 показати весь коментар
 
Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

соответственно ,каждый гражданин обязан получать ежегодно % от использования третьими лицами этих ресурсов.
 показати весь коментар
 
 
Неужели в шайке мыролюбных штейнов начали клонировать дибилов? Или они их получают фильтрацией населения?
 показати весь коментар
 
 
Вместо обещанных нам экономических реформ зе-команда как оте прошлые, парашенковские, мародёры и паразиты, токо ищет с кого ещё можно содрать копейку. Пзц!!!
Вы ж нам, суки, строить и развивать обещали!.. А как приняли ключи от власти, покрутили их на пальце, покатались по мраморным полам на самокате и решили шо можно ведь них...я и не строить(тем более, если этого не умеешь), а просто брать в долг и повышать всё, шо токо можно и нельзя.
Вы, ребята, не просто обманули ожидания своих избирателей, вы их прост нае...ли. Надеюсь, что ответка вам прилетит жёсткая и шершавая.
 показати весь коментар
 
 
Если вы еще до выборов поверили обещаниям тухлого КВНщика, то проблема таких скотов, как гетьманцев и т.д, парашенка и т.д., кучма и т.д. исключительно в вас!
 показати весь коментар
 
Наш Президент не подпишет, он же за инвесторов и инвестиции. Так что все будет нормально. Все готовьтесь к наплыву инвесторов.
 показати весь коментар
 
Поїзд з інвесторами після виступу ЗЕ в Давосі спішить в Україну.
Гетманцев пропонує Раді ввести 20% податок на послуги від Youtube, Google, Facebook і інших міжнародних корпорацій - Цензор.НЕТ 6676
 показати весь коментар
 
Вообще это не Украина придумала.

15.10.2019
Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов.
Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.
 показати весь коментар
 
А хто у нас з населення отримує послугм Гугл чи Ютуб напряму від цих компаній? Всі ми користуємося їх сервісами через провайдерів! А провайдери і так платять ПДВ при отриманні інформаційних послуг від нерезидента згідно з п.п. "д" п. 186.3 ПКУ
 показати весь коментар
 
 
Вы вообще проникнитесь смыслом текста для начала. Речь о платных услугах. Например если вы рекламу оплачиваете, оплачиваете место в облаке на гугл драйве. При чем тут провайдеры???
 показати весь коментар
 
 
Большинство комментирующих здесь дятлов абсолютно не понимают о чем речь в предложении Гетманцева. ..

Недоросли думают, что если они рассматривают картинки в фейсбуке и смотрят ролики в Ю-тюбе, к ним в дверь вот-вот постучит "злой налоговик" и заставит их платить немерянный ндс и штрафы с пенями...
Гугл, фейс и прочие телеграмно-инстаграмные шарашки давно уже пора было напрячь ещё во времена януковича да им всё не "по-понятиям" было, а специалистов готовых объяснить всё на пальцах дедушке азарову - тупо игнорировали...
 показати весь коментар
 
2081.5. Датою виникнення податкових зобов'язань по операціях з постачання особою нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, електронних послуг, є останній день звітного (податкового) періоду у якому здійснено оплату електронних послуг.


2081.7. Особа нерезидент, зареєстрований як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України.

Геніально! Тільки поясніть цьому клоуну Гетманцеву, що вже є п.п. д п. 186.3 ПКУ, де вже прописано оподаткування тих послуг, які провайдери - платники ПДВ в Україні отримують від нерезидентів. До чого тут нерезиденти??? Що оце за ахінея:

Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг. З метою застосування зазначеного пункту місцезнаходження отримувача електронних послуг визначається




для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.


Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
 показати весь коментар
 
 
Продублюю:

для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.

Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
 показати весь коментар
 
 
Речь не об услугах провайдера, а услугах покупаемых у нерезидентов. Например хостинг где-то в забугорье. Или еще что-то...
Идея, в принципе, понятна - поиметь денег ничего не делая...
 показати весь коментар
 
Google driver, наприклад. або @gmail.com? Красота, пілять... От цікаво, а за чий рахунок це все буде? Невже Google своїми прибутками поділиться, а чи клієнтів платити заставить?
 показати весь коментар
 
Опять же речь не о бесплатных сервисах, а о платных. Они и сейчас платные. Те кто платил те и будут платить.
 показати весь коментар
 
Ну так додаткові гектари Google driver також платні. Хто і як то буде рахувати? Чи як визначити, хто і скільки купив тих послуг "за бугром"? Ну невже сервіс сам, добровільно інформацію надасть? Чи по запитах будуть визначати? Та задовбуться блін. Все буде значно простіше, просто тупо будуть вимагати мзду, а , відповідно, то компенсовано буде за рахунок подорожчання послуг. Все, як завжди, пілять. Тим більше, планується просто послуги оподатковувати. Платні чи безкоштовні ніхто і не визначає.
 показати весь коментар
 
При всей привлекательности законопроекта, думается это преждевременно. Надо чтоб у нас хоть ПейПел сначала заработал (как и многие другие сервисы), а потом думать как его налогообложить.
И не совсем понимаю как они хотят отловить всех плательщиков??? Тотальный контроль за транзакциями? Дык тогда все заинтересованные откроют зарубежные счета и бабки вообще будет проходить мимо Украины.
Кто-то вообще просчитывал последствия?
 показати весь коментар
 
 
айтишники, голосовавшие за шмарклю, АУ)!
 показати весь коментар
 
 
А айтишникам не пофик? Ну будут бабки вне страны оставлять на свои нужды (хостинги-шмостинги)... Это больше про других...
 показати весь коментар
 
 
хлопці-депутанти, а труси останні вам не подарувати?
 показати весь коментар
 
 
З сьогодняшнього дня припиняють безкоштовну трансляцію телеканали "Інтер","плюси","Україна","Айсітіві" і ще парочка,які себе вважали крутими...І я,як і мільйони інших українців,посилаю їх нах...й і починаю дивитись поляків,білорусів,росіян і наші новинні...Менше прийлеться щьолкати пультом і дзьобом теж...Це якраз до теми зробити платною мережу...
 показати весь коментар
 
 
В наш слуг не вистачає мізків як наповнити державну казну, можуть лише податки придумувати. ЗЄбіли, блд!
 показати весь коментар
 
 
а яке право ти маєш вводити податки на продукт, який ніяким хріном не торкається ані тебе ані країну взагалі, бо є продуктом іншої держави??? Яке ти, ніхто і ніщо маєш право брати відсотки за те, що тобі НЕ належить??? За повітря ще не треба платити? курви! Розтринькали всі кошти на держрахунках, премій сотні тисяч понавиписували собі, коханим, а тепер народ в якесь чергове "оподаткування" заганяють!!! Епоха бідності, схоже, тільки починається для народу...
 показати весь коментар
 
Уберите от власти конченных ДЛБ Гетьманцев воообще крышей рехнулся как и вся Зе команда идиотов по другому слов нет назвать этих идиотов от ума
 показати весь коментар
 
А можна узнати призвіська авторів цього закону.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Шоколадним все , що робить влада не подобається. Просто методичка така. РЕально соєваго мародера підтримують 8 % українців. Це в більшості люди без освіти та матеріальних статків.
 показати весь коментар
 
Почитай коменти тих хто тут Зе ху..м обкладає і сам подумай чи є в нас гроші щоб комп купити, для початку. Про рівень IQ взагалі промовчу. Доречі це роблять не тільки порохоботи.
 показати весь коментар
 
Тебя тут как представителя биомассы, при чем зеленой, вообще не спрашивали мнения.
Я даже надрываться не буду, с твоим количеством мозгов(судя по комментарию) тебе бы лучше яныка вернули, забрали у тебя твою иллюзорную свободу и заставили бы тебя всю жизнь работать за 100грн в день при баксе в 30грн. Давай зебил, пиши еще.
 показати весь коментар
 
Из разряда: - "Новости нашего серпентария...********.
 показати весь коментар
 
Так одна платежка прямо в карман барыги
 показати весь коментар
 
 
Вы уже своего Беню барыгой обзываете, смотрите аккуратнее а то без денег оставит.
 показати весь коментар
 
Это же надо какой УМИЩЕ!! И что бы до такой ***** додуматься - нужно было учиться пол жизни, доцента получать... Ой дебил все же! Дебилы партии регионов перекочевали в слуги народа... Давай доцент на воздух налог разрабатывай, чего уж там мелочиться!! И это написал ВЕЛИКИЙ налоговый профессор, доцент!!
 показати весь коментар
 
всех прорашистских "квартальщиков" "сватов" и ТV каналы их транслирующих, как и кАналы кума оккупанта ,тоже обложить 40% налогами...
 показати весь коментар
 
 
На ограде вокруг Рады 450 кольев наберется ? Гетманцеву так и быть, преференции - первым пойдет.
 показати весь коментар
 
жадные ГНИДЫ НАРОДА хотят подзаработать ...
 показати весь коментар
 
Сегодня в интернете возможно встретить множество великолепных обзоров на игральные автоматы онлайн. Все это связано с их неимоверной популярностью. Ведь именно в наше время, люди по всему Миру отдают предпочтение этому занятию, как не только развлекательному, но и прибыльному! А прибыльное только тут тут карточные игры онлайн
 показати весь коментар
 
Следующие два закона: сим по паспортам и хранение всей информацией провайдерами. Так как без этих законов невозможно этот реализовать. Попахивает тем что в наши выборы не вмешивались и бубочка не российская марионетка.
 показати весь коментар
 
 
И да возникает вопрос если я куплю услугу на американском сайте и на американском сайте ее буду использовать, то за что я должен платить? За то что я родился в Украине?
 показати весь коментар
 
Может сразу НДС на воздух? Вы же дышите воздухом, а выдыхаете углекислым газом, плюс запахи от тела, ну и конечно освобождение желудка! Так сказать, образуется добавочная стоимость обьемов воздуха и изменяется его качественный состав! А если серьезно- как можно было выбирать подобных дегенератов во власть!
 показати весь коментар
 
Зебилы, а где ваши отметки "мне нравится"?
 показати весь коментар
 
 
"В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон. ..Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.",-

А я то думаю почему Украина (боеприпасы, ракеты), Беларусь (боеприпасы) открывают боеприпасов производство на границе с Россией. Казалось бы во время украинско-российской войны это абсурдно, явно диверсия и саботаж, работа на врага, но нет.

Россия уже друг и союзник Украины так как Россия поставила свою агентуру во власти Украины и Украина де факто капитулировала...

Видимо не зря была новость от российского политолога что скоро Украина, Россия и Беларусь создадут Союз. Будем вместе против НАТО воевать...
 показати весь коментар
 
после узурпации власти Вошьдьом и его зекомандОй тЫрнет и прочие твиты-фейсбоки и вашитрубы принято считать вредным и даже опасным явлением даже для своего 73%-ОГО лохтората..
от безделия и вседозволенности они могут начать думать и даже оставлять ТАМ своё мнение, отличное от мнения ПАРТИИ..
- вердикт зелёного ГКЧП - запретить накорнЮ капиталистическую отрыжку информационной демократии, пусть лучше быдло смотрит идеологически правильных "сватов" на идеологически правильной и легкодоступной телеканализации "Г+Г"..
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что приняв этот закон даже игры в Steam вырастут в цене на 20% для украинцев. Зебилы и Гетманцев, а не пойти ли вам нахъ.
 показати весь коментар
 
Може, краще ЗЕро-команду вигнати, а депутатів скоротити максимум до 175? Тоді й толку буде більше...
 показати весь коментар
 
 
Налог на информацию (техническую, развлекательную, образовательную). гетманцев, ты полный мудак и зю подставляешь.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору