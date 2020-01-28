 Гетманцев пропонує Раді ввести 20% податок на послуги від Youtube, Google, Facebook і інших міжнародних корпорацій

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті БізнесЦензор "Як "Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google".
Відповідний проєкт закону розміщено на сайті парламенту. Його подав нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як пояснює автор ініціативи, діяльність компаній-нерезидентів, які надають Діджитал-послуги, проводиться без належного оподаткування, що призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.
Подорожчання на 20% (ПДВ) можуть статися з будь-якими послугами, які споживач отримує через інтернет від компаній-нерезидентів (міжнародні корпорації на зразок Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress і т.д.).
Аналогічне подорожчання очікується і в сфері E-commerce. Йдеться про розміщення реклами на платформах Facebook і Google, YouTube і в мобільних додатках.
У законопроекті уточнено перелік електронних послуг. Зокрема, ними вважатимуться:
- Постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книжок та журналів;
- Постачання аудіо, відео, ігор, азартні ігри, та послуги з участі в таких іграх;
- Надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;
- Доступ до хмарних технологій;
- Постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПЗ та електронного обладнання;
- Надання послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.
Однак, сюди не належать послуги, які були замовлені через інтернет, але доставлені не за допомогою мережі, ПЗ на фізичних носіях, консультації по електронній пошті та надання доступу до мережі.
Місцем надання послуг нерезидентами через інтернет вважатиметься інформація про місцезнаходження фізичної особи, яка отримала послугу, зокрема:
- код країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
- місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач послуги;
- місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою;
- місцезнаходженням банку чи іншої фінустанови, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата послуги;
- відомості про місце проживання отримувача електронної послуги.
Якщо міжнародна корпорація не зареєструється платником ПДВ в Україні, то буде оштрафована на 8,5 тис. грн.
У пояснювальній записці наводиться приклад Російської Федерації, де з січня 2017 року запрацював аналогічний закон.
Серед технологічних гігантів у контролюючому органі РФ зареєструвалися Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та ін.
Всього з моменту введення податку на податковий облік стало 1580 компаній. За Офіційними даними в бюджет такими компаніями (B2C) було виплачено в 2017 році - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I кварталі 2019 - 12 млдр. руб. (70% суми припадає на найбільші IT компанії).
Аналогічні податкові правила були введені в Республіці Білорусь в 2018 році.
"Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії тощо", - сказано в документі.
Зебіли, ви це зробили, разом.
Ну вот в Германии много IP-адресов. Не понятен смысл закона, гугл поставляет информацию бесплатно
===Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.===
Видимо, разработчик закона - идиот
проще считать
Вот я могу очень просто посчитать
и в этом меня поддержат читатели
Гетманцев 100% враг Украины и
100% дебил
соответственно ,каждый гражданин обязан получать ежегодно % от использования третьими лицами этих ресурсов.
Вы ж нам, суки, строить и развивать обещали!.. А как приняли ключи от власти, покрутили их на пальце, покатались по мраморным полам на самокате и решили шо можно ведь них...я и не строить(тем более, если этого не умеешь), а просто брать в долг и повышать всё, шо токо можно и нельзя.
Вы, ребята, не просто обманули ожидания своих избирателей, вы их прост нае...ли. Надеюсь, что ответка вам прилетит жёсткая и шершавая.
15.10.2019
Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов.
Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.
Недоросли думают, что если они рассматривают картинки в фейсбуке и смотрят ролики в Ю-тюбе, к ним в дверь вот-вот постучит "злой налоговик" и заставит их платить немерянный ндс и штрафы с пенями...
Гугл, фейс и прочие телеграмно-инстаграмные шарашки давно уже пора было напрячь ещё во времена януковича да им всё не "по-понятиям" было, а специалистов готовых объяснить всё на пальцах дедушке азарову - тупо игнорировали...
2081.7. Особа нерезидент, зареєстрований як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України.
Геніально! Тільки поясніть цьому клоуну Гетманцеву, що вже є п.п. д п. 186.3 ПКУ, де вже прописано оподаткування тих послуг, які провайдери - платники ПДВ в Україні отримують від нерезидентів. До чого тут нерезиденти??? Що оце за ахінея:
Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг. З метою застосування зазначеного пункту місцезнаходження отримувача електронних послуг визначається
для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.
Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.
Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
Идея, в принципе, понятна - поиметь денег ничего не делая...
И не совсем понимаю как они хотят отловить всех плательщиков??? Тотальный контроль за транзакциями? Дык тогда все заинтересованные откроют зарубежные счета и бабки вообще будет проходить мимо Украины.
Кто-то вообще просчитывал последствия?
Я даже надрываться не буду, с твоим количеством мозгов(судя по комментарию) тебе бы лучше яныка вернули, забрали у тебя твою иллюзорную свободу и заставили бы тебя всю жизнь работать за 100грн в день при баксе в 30грн. Давай зебил, пиши еще.
серпентария...********.
А я то думаю почему Украина (боеприпасы, ракеты), Беларусь (боеприпасы) открывают боеприпасов производство на границе с Россией. Казалось бы во время украинско-российской войны это абсурдно, явно диверсия и саботаж, работа на врага, но нет.
Россия уже друг и союзник Украины так как Россия поставила свою агентуру во власти Украины и Украина де факто капитулировала...
Видимо не зря была новость от российского политолога что скоро Украина, Россия и Беларусь создадут Союз. Будем вместе против НАТО воевать...
от безделия и вседозволенности они могут начать думать и даже оставлять ТАМ своё мнение, отличное от мнения ПАРТИИ..
- вердикт зелёного ГКЧП - запретить накорнЮ капиталистическую отрыжку информационной демократии, пусть лучше быдло смотрит идеологически правильных "сватов" на идеологически правильной и легкодоступной телеканализации "Г+Г"..