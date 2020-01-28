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 Ще одному екснардепу повідомлено про підозру в подачі недостовірної декларації, - САП

Прокурори САП і детективи НАБУ 28 січня повідомили про підозру колишньому народному депутату України VIII скликання в поданні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Так, у щорічних деклараціях за 2015 – 2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. гривень.

Наразі колишньому народному обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172325
 
 
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Когда декларацию подаст президент Украины за отдых в Омане.
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