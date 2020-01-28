EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  2721  62
Все про:Зеленський (4277) Освенцим (7) Голокост (82) Наришкін (9)

 Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що президент України Володимир Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС

Такими словами Наришкін відреагував на слова Зеленського про роль українців у визволенні в'язнів нацистського концтабору "Аушвіц" в 1945 році.

Наришкін, який також очолює Російське історичне товариство, заявив, що український президент "не бажає пам'ятати про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у заходах на честь річниці визволення Освенцима

26 січня Зеленський, виступаючи в Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення в'язнів концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау", заявив: "Ми ніколи не забудемо [українця] Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом зі своїм екіпажем першими розбили огорожу "Аушвіца". І всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в "Аушвіц" під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіро, і які разом із бійцями 322-ї дивізії І Українського фронту звільнили табір".

Читайте також: Зеленський: "Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172322
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ не может погрузиться, т.к. не тонет
 показати весь коментар
 
Боятся мрази нашего героя Бандеру!!! Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма, - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин - Цензор.НЕТ 946 Тогда боялись и через 200 лет будут бояться. А єта мразь говорит, что нету разниці где ждать телочку: под памятником Бандері или Сталина!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеля - трус, дурак и малоросс. Но для кремля он такой же "бандера", как и все мы. Кремль не остановится, пока тут не будет выжженной земли, покрытой солью.И зеля два раза дурак, если думает, что лично он почему-то останется цел.
 показати весь коментар
 
 
Який там "бандера". У кремлі його знають як облупленого. Це йому дали сигнал, щоб підтвердив, що "не бандера". Побачите, як він буде старатись.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ не может погрузиться, т.к. не тонет
 показати весь коментар
 
 
Зе с Рошенком, барахтаясь в одной проруби, не могут ее поделить..
 показати весь коментар
 
 
Боятся мрази нашего героя Бандеру!!! Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма, - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин - Цензор.НЕТ 946 Тогда боялись и через 200 лет будут бояться. А єта мразь говорит, что нету разниці где ждать телочку: под памятником Бандері или Сталина!!!
 показати весь коментар
 
 
.. от если бы возле могильных плит Сталину или Зеленскому... то можно и не выбирать!!!
 показати весь коментар
 
 
.. от насмешили... Из зели такой же националист, как из путлера миротворец!!!))) Главное чтобы шимпанЗе о этом не узнало, иначе включит турборежим сдачи Украины!!!
 показати весь коментар
 
 
путіна вже навіть в Аушвіц не беруть. Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма, - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин - Цензор.НЕТ 8647
 показати весь коментар
 
 
га-га-га.а все потому шо у кацапни руки из жёппы растут.все ,что ни сделают-все работает наоборот
 показати весь коментар
 
 
страшный у вас диагноз, делайте 5-ти литровую клизму 5 раз в день. Может быть поможет!
 показати весь коментар
 
 
Буде ржачно коли Зеленський почне Порошенка в приклад ставити, ото зелебобам дах зірве.
 показати весь коментар
 
 
Я не шанувальник ЗЕ, але в даному випадку, негативну реакцію ворога, розцінюю, як комплімент
 показати весь коментар
 
 
а помните известную фотографию Второй Мировой войны "Комбат".. на ней изображен украинец Ерёменко..
просто кацапы и черти сидящие в Кремле, любят, когда за их интересы воюют любые другие народы, а кацапы любят сидеть в бомбоубежищах и рукАводить руками..
Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма, - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин - Цензор.НЕТ 6791
 показати весь коментар
 
 
а тем временем опять досталось злополучному воронежу

Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 14 мин.14 минут назад

В Воронеже госпитализировали двух человек, недавно вернувшихся из Китая, с подозрением на коронавирус

Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма, - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин - Цензор.НЕТ 9113
 показати весь коментар
 
 
Вы прослушали лекцию - из жизни душевнобольных
 показати весь коментар
 
свинособако наришкін, що ти вживаєш?
З зєзє такий саме націоналіст, як з гівна - куля))
 показати весь коментар
 
 
делайте 5-ти литровую клизму 5 раз в день. Может быть поможет!
 показати весь коментар
 
 
Я не буду тебе клизму ставить, обращайся к медикам
 показати весь коментар
 
 
Не погружается, а погружают! От Бандера залив кацапам сала за шкІру!
 показати весь коментар
 
 
Гы-гы, типа зеля для них враг ,мол смотрите какой он украинонационалист , а все такие : - АГА, ОНО ПРОТИВ РАШИ, УРАААААА!!!! ))
 показати весь коментар
 
 
Вахка доля у Зелєбоби,така сама як у Петруся,для Українців вони зрадники,для росіянців націоналісти))
 показати весь коментар
 
По мнению путирастического прихвостня Зе должен погружаться в идеи кацапского национализма.
 показати весь коментар
 
 
Ну просто жидобандеровец!!!!!!!!!!!!!!!! ...да, ***** нарышкин......
 показати весь коментар
 
 
Он ошибся, это не Зеленский погружается в национализм, это национализм погружается в Зеленского. Пока что по шишечку
 показати весь коментар
 
 
ну если этот "националист" по мнению этого нарышкина, то в какой же бездне национализма пребывает Порох?
 показати весь коментар
 
 
в доказательство сего народ Украины , с нетерпением, ждёт следующего новогоднего поздравления Президента с НГ- 2021, с большим портретом С.А. Бандеры на фоне красно-чёрного флага, в мазепинке, со шмайсером наперевес, да с такой жгучей речью, от которой у ваты вспыхнут пердаки и будут полыхать до самого полного сгорания)))
 показати весь коментар
 
 
Народ ждёт с нетерпением Апреля месяца 2020, когда закончится годичный иммунитет зЕли как преЗЕдента что бы погнать его сцаными тряпками подгоняя сраной метлой !!!
 показати весь коментар
 
 
Рашистские оккупанты (подельники гитлера) "озабочены" национализмом президента Украины?! А мы озабочены самим существованием рашистской *********!
 показати весь коментар
 
 
вспомніл полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро - оттаке - погрузілся в полтавський буржуазний нацизм
 показати весь коментар
 
 
отрыжкин, и остальные кремляди-московиты идите на х...й!
 показати весь коментар
 
 
А у президента Украины , кто бы им не был , нет другого выхода . Иначе - Ростов .!! Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін - Цензор.НЕТ 1805 .Чем скорее Зеля это поймёт , тем лучше .
 показати весь коментар
 
 
шо ж ти, Зє!ля, твориш??? Обіщав тільки ***** любіть, а посмєл похвалити польтавчанина йюдєйского!!!
 показати весь коментар
 
Десвительно зачем ему погружаться в Украинский национализм.Когда есть национализм российский или еврейский,более родные по духу и роду.
 показати весь коментар
 
Когда-то Вольтер сделал интересное умозаключение: "Если-бы Сатана захотел стать Богом, он вынужден-бы, был, принять атрибуты божественности...". Я, о этом, тут, написал ещё в апреле прошлого года, в смысле того, что Зеленский вынужден будет проводить политику Порошенко, хочет он того, или нет... В противном случае его сметут... Так оно и получается... Он, конечно, не Порошенко - болонку, со сторожевым псом, не сравнить... Однако он вынужден "тявкать" на тех, кто покушается на охраняемый им объект...
 показати весь коментар
 
 
Пока мрази вроде Еременко или Богдана, находятся на своих должностях, а выродок портнов, открыто угрожает волонтерам и солдатам, можно смело сказать, что Зеленский как был шавкой кацапов, так и остался ею.
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма", - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин."

Здається мені, що кацапи спеціально займаються окозамилюванням для патріотів, а насправді для України готується якась западлянка і з ЗЕнелохом вже про все домовлено.
 показати весь коментар
 
 
Агента кримля кацапи звинуватили у націоналізмі. Соєві в ступорі. )))
 показати весь коментар
 
Хутін Мертвечука називав націоналістом. І чё? Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін - Цензор.НЕТ 5802 Кацапам віри нема.
 показати весь коментар
 
И этот охент *******, вы там в лахте уже определитесь, тупоголовые
 показати весь коментар
 
Куда он может погрузиться без мозгов, только в дерьмо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору