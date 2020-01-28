 Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС

Такими словами Наришкін відреагував на слова Зеленського про роль українців у визволенні в'язнів нацистського концтабору "Аушвіц" в 1945 році.

Наришкін, який також очолює Російське історичне товариство, заявив, що український президент "не бажає пам'ятати про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у заходах на честь річниці визволення Освенцима

26 січня Зеленський, виступаючи в Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення в'язнів концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау", заявив: "Ми ніколи не забудемо [українця] Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом зі своїм екіпажем першими розбили огорожу "Аушвіца". І всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в "Аушвіц" під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіро, і які разом із бійцями 322-ї дивізії І Українського фронту звільнили табір".

Читайте також: Зеленський: "Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році". ВIДЕО