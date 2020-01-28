 "Без ефективного механізму санкцій Рада Європи перетвориться на "клуб за інтересами"", - Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своїй статті на ресурсі Atlantic Council.

"У червні 2019 проросійське лобі в ПАРЄ таки змогло провести рішення, згідно з яким Асамблея урізала собі можливість накладати суттєві санкції на делегації, які порушують свої статутні зобов'язання або не поважають фундаментальні принципи і цінності Ради Європи, і тим самим відкрила свої двері для повернення російської делегації. ПАРЄ любить називати себе сторожовим псом демократії, прав людини і верховенства права в Європі. Але кому потрібен сторожовий пес, не здатний вкусити?", - пише Гончаренко.

За словами нардепа, українська делегація ПАРЄ зробить усе можливе для того, щоб ця резолюція, яка пропонує ускладнити існуючі механізми санкцій, була змінена і стала реалістичнішою. На думку Гончаренка, Рада Європи має бути здатною ефективно захищати права людини і європейські цінності у всій Європі, а також реагувати на виклики і кризи, які виникають в організації.

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"Все це означає враховувати інтереси всіх членів, а не ставати інструментом для політичних програм окремих держав", - робить висновок депутат.

Нагадаємо, Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, яка переважно займається міжнародними відносинами атлантичного співтовариства, дослідженнями глобальної безпеки й економічного розвитку. Експерти цієї організації брали участь у підготовці санкцій проти росіян-високопосадовців, які були введені США в 2018 році.

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