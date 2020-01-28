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Все про:Львівщина (1025) Росія (15258) СБУ (5068) програмне забезпечення (28) відеонагляд (57)

 СБУ запобігла використанню російського програмного забезпечення для камер відеоспостереження на Львівщині

Служба безпеки України запобігла використанню російського програмного продукту для камер відеоспостереження на автошляхах Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації наприкінці минулого року оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 мільйонів гривень. Переможцем стала місцева фірма.

Оперативники спецслужби у ході перевірки встановили, що комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ. Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів. За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії. Це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами.

У результаті вжитих СБУ заходів тендерним комітетом департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА тендерні торги визнані такими, що не відбулися, а тендер скасовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала поширення в Україні шпигунського програмного забезпечення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172316
 
 
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так вот откуда ноги растут, с самисинького запада.
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А саму контору почему до сих пор не выперли? https://trassir.ua/
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то откат не задовольнив. Шо, цю прогу перший раз ставили?
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https://eadaily.com/ru/news/2020/01/28/ukraina-zakupaet-v-rossii-alyuminiy-dlya-proizvodstva-amerikanskih-raket
Украина покупает алюминий из раши

Россия и Украина братья по оружию.
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