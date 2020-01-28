 Кабмін скасував безглузду подачу паперових декларацій держслужбовців у податкову, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, вже кілька років кадрові служби всіх державних органів готують пакет паперових документів щодо кожного держслужбовця і відправляють у податкову службу. І щоразу податкова їм відповідає, що вони не можуть дати відповідь. І так кожного разу. Кадрова завжди знає, яка буде відповідь. Податкова знає, що їм зараз прийде запит, на який вони не можуть відповісти. Кілька років поспіль. Чистий Кафка", - написав Дубілет.

За його словами, цей кейс є класичним прикладом того, наскільки безглуздими можуть бути процеси в українських державних органах.

"Ми, нарешті, скасували цю дивну процедуру", - резюмував міністр.

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