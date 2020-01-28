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 Київські новини
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Все про:Київ (6877) штормове попередження (20)

 Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА

У Києві у вівторок і середу, 28 і 29 січня, оголошено штормове попередження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 28 січня в столиці збережеться туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м.

Удень 29 січня очікуються пориви вітру до 15-18 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

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Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172313
 
 
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Прорив Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА - Цензор.НЕТ 3397 а куди подіти оцю чи то дружину чи як там у них..
Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА - Цензор.НЕТ 3590
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В Instagram уровень ** уважения и любви** как в ней , так и её сожителю достигли максимального уровня. Скоро как и с шимпанЗе комментарии на Facebook достигнут своего максимума.
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