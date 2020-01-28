 Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, до кінця доби 28 січня в столиці збережеться туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м.
Удень 29 січня очікуються пориви вітру до 15-18 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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