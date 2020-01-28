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 Політика України
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 Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки

Голова політичної партії "ЄС", п'ятий Президент України Петро Порошенко взяв участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної пятірки 01

У своєму виступі Порошенко наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною у контексті триваючої російської агресії.

Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної пятірки 02

Він висловив стурбованість тенденцією до міжнародної детоксикації російського керівництва, незважаючи на численні факти порушення Росією міжнародного права, міжнародної безпеки та прав людини. П’ятий Президент підкреслив, що Росія продовжує свідому стратегію щодо підриву територіальної цілісності сусідніх країн та гібридної агресії в різних куточках світу.

Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу Групі Семи, підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному.

Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної пятірки 03

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П’ятий Президент України наголосив на свідомому торпедуванні Росією Мінських домовленостей та продовженні політики повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. Він наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включно з посиленням санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.

Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної пятірки 04

Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та ухвалити політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної пятірки 05

Він закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включно з прямими поставками оборонної летальної зброї.

У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні п’ятий Президент наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172312
 
   
 Топ коментарі
 
А зебоб отдыхает после Польши, его ленка по бутикам затаскала и он устал от шопинга Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки - Цензор.НЕТ 2936
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Не розумію, чому Порошенко має віддуватись з Шмарклю? Де чинний зараз? Чому він не виконує свою роботу з геополітики?
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пока зе-презик и его поклонники у путена х.й сосут, Порошенко в меру своих сил пытается отслеживать интересы Украины.
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А зебоб отдыхает после Польши, его ленка по бутикам затаскала и он устал от шопинга Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки - Цензор.НЕТ 2936
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На фото уже практически даун. Он шо так сильно ссыт,шо так деградирует ? - А не надо было воровать ! ))Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки - Цензор.НЕТ 469
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Не розумію, чому Порошенко має віддуватись з Шмарклю? Де чинний зараз? Чому він не виконує свою роботу з геополітики?
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Доречі, з чого ти зробив висновок про дауна? Мені просто цікава хімія такого бачення.
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А ты присмотрись к фотке шо я выставил ))
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майстри же ви, боти касапські не те що фотошопити, а й на ракурсах.
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То есть ты косвенно признаешь,шо на том фото ,даун ))
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А можеш виставити своє фото - чисто для порівняння і з"ясування хто з вас має більше ознак цієї хвороби?
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Тільки що по цій світлині провів пошук у Гугл - ВСІ ці картинки з ресурсів СРУ. Тобто кацапи розмістили, а зелебобіки залайкали. ЗІ Можете перевірити. Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки - Цензор.НЕТ 605
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Тому що Порошенку Україна болить, а шмарклі - ні
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Для тупых порохоботов и просто ботов: " ... Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе... "
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Чтобы не попасть в тюрьму,ему теперь нужно много говорить и делать вид патриота. Раньше на это времени не было. Но тогда он рвал волосы на жопе,когда не хватало рвать руками льющееся рекой бабло.Из бюджета и подконтрольных и севших под его господское крыло фирмачей.
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Ти мабуть за серіалами не помітив, що Порошенко робить те, що і робив раніше. А тепер уяви свою шмарклю на цьому зібранні.
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Я тебе так скажу - робив бы вин чесно все - то не став бы таким уе*ищем как сейчас. Это все на нервной почве. А чого чесному боятись ?
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А хто сказав що він боїться? Г+Г чи шарій - от тільки чесно?
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Ты мне гавно не подгребай,провокатор ))
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Це вже не вперше - мовою фактів не можеш, тільки мовою брехні - навіть не своєю.
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Я тебе так скажу ))
Ты уже сказал давно.....с Зелей на колени перед куйлО)
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Я такого не говорил,побрехунчик ))
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Франції пора міняти прапор на білий.

Франція намагається переорієнтувати бюджет програми Східного партнерства і
НЕ хоче, щоб участь у цій програмі сприяла вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Radio Free Europe.
За наявними даними, Франція направила в Єврокомісію два відповідних документи, датовані жовтнем 2019 року і січнем 2020 року. У жовтневому наголошується, що партнерство "засноване на економічній і політичній співпраці", при цьому повинно виключати "всі перспективи чи всі механізми інтеграції, або членства в ЄС".


Один з дипломатів зі східної країни-члена ЄС на умовах анонімності повідомив, що Франція не хоче йти на кроки, які могли б роздратувати Росію.



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сегодня в Академии Наук Рашки пройдет совместное с Синодом РПЦ, заседание на тему:
"О вселении в Порошенко П.А. духа Бандеры С.А. и о методах изгнания духа Бандеры из Порошенко"
Докладчики: секретарь СНБО Патрушев
Патриарх Кирилл Гуньдяев
Приглашены: дух Сталина, дух Мотороллы.
развлекательная программа: выступает дух Кобзона и духи хора Александрова..
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Бандера би повісив Петруся на смереці.
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вибач Кротіку!.. Я міркую що Бандера та бандерівці відшмагали Б тебе гілкою від смереки по голому заду, а Петро Лексійович за цім спостерігав..
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Вибачаю,але Бандера вішав таких як Петро,бо Петро зрадник.
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ні, не вибачайся!.. Бандера таких як ті вважав провокаторами, тому твій трибунал був би швидким..
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Так,моя провокація в тому,шо я ненавиджу кацапів,та зрадників України.
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авжеж.. я пам'ятаю, як ти в прошлому році на форумі баяна рвав за Зе..
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На каком дубле инаугурации Зелемойский станет президентом, после первой, неудачной?
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Шо там делает это НИЧТО?
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пока зе-презик и его поклонники у путена х.й сосут, Порошенко в меру своих сил пытается отслеживать интересы Украины.
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Так його там і нема - відпочиває після Польщі. А Порох за нього віддувається і виконує його роботу, бо хтось же мусить те робити...
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Судя по фото, он не отдувается, а дуется на горшке)))
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НАТО - РОШЕН неплохой альянс, как Штепа с Кивой.
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Бєня з рукою в Зеле - то взагалі не альянс, а щось одне ціле.
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Цікаво спостерігати за патрідіотами і зє!білами.
Вони вже зрозуміли, що євреї їх обдурили, оббрехали достойних людей і на тій брехні заїхали у владу. Але вони продовжують тоскно, без ентузізизму повторювати єврейчькі брехні про "баригу", по соромно визнати себе лохами.
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Ага, вот только лох сыньоносый, такие два пролета на выборах, бугогаааааааааа
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Повторюєш єврейські брехні?
Людина з першим типом діабету пити не може. Випити 150 іноді, так, а пити - ні.
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Так чего у него нос постоянно синий?))))
И чего от него перегаром несло, как от бухаря, когда он был в Одессе?))
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От ти прямо поряд стояв, чи євреї розповііли? Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки - Цензор.НЕТ 5421
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Не, не я. Жена рядом стояла, она бюджетница, их для массовки насильно выганяли тогда.
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Брехня. Навыть якби він був під газом, то щоб відчути запах треба знаходитися від людини на відстані метр, максимум до півтора і щоб та людина дмухала конкретно на тебе.
Поздравляєм вас соврамши!
Всі зє!біли - брехуни!
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Сколько оно бухануло накануне?))))
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Смотрит как колбасит конченную зеленогнойно-кремлевскую дрысню от слова Порошенко)))))) Рузультатами взрыва пуканов путлеросов удовлетворен! Он уже 8 месяцев как не президент, а кремлевские холопы аж заходятся от брехни и грязи на него. Молодец, Петро Алексеевич, так держать, давайте этим генетическим руцким рабам просраться и далее, вы истинный патриот Украины. А вы, говнюки кремлевские,- на хрен с пляжа, обсуждайте виллы и воровство в рашке своей , сюда не лезьте, ваше дело сосать- так сосите , сами знаете у кого
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Порошок дело свое хорошо знает и продолжает вести его по государственному последовательно, несмотря на отару баранов тупых и овец недоенных и таких же недалеких.... Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки - Цензор.НЕТ 2959...
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допити прогулює, як негарно
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