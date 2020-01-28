 Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

У своєму виступі Порошенко наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною у контексті триваючої російської агресії.

Він висловив стурбованість тенденцією до міжнародної детоксикації російського керівництва, незважаючи на численні факти порушення Росією міжнародного права, міжнародної безпеки та прав людини. П’ятий Президент підкреслив, що Росія продовжує свідому стратегію щодо підриву територіальної цілісності сусідніх країн та гібридної агресії в різних куточках світу.

Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу Групі Семи, підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному.

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П’ятий Президент України наголосив на свідомому торпедуванні Росією Мінських домовленостей та продовженні політики повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. Він наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включно з посиленням санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.







Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та ухвалити політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.







Він закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включно з прямими поставками оборонної летальної зброї.

У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні п’ятий Президент наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

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