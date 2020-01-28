 Порошенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО застеріг від кроків назустріч Росії в організації саміту ядерної п'ятірки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
У своєму виступі Порошенко наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною у контексті триваючої російської агресії.
Він висловив стурбованість тенденцією до міжнародної детоксикації російського керівництва, незважаючи на численні факти порушення Росією міжнародного права, міжнародної безпеки та прав людини. П’ятий Президент підкреслив, що Росія продовжує свідому стратегію щодо підриву територіальної цілісності сусідніх країн та гібридної агресії в різних куточках світу.
Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу Групі Семи, підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному.
П’ятий Президент України наголосив на свідомому торпедуванні Росією Мінських домовленостей та продовженні політики повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. Він наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включно з посиленням санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.
Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та ухвалити політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Він закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включно з прямими поставками оборонної летальної зброї.
У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні п’ятий Президент наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.
Ты уже сказал давно.....с Зелей на колени перед куйлО)
Франція намагається переорієнтувати бюджет програми Східного партнерства і
НЕ хоче, щоб участь у цій програмі сприяла вступу до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Radio Free Europe.
За наявними даними, Франція направила в Єврокомісію два відповідних документи, датовані жовтнем 2019 року і січнем 2020 року. У жовтневому наголошується, що партнерство "засноване на економічній і політичній співпраці", при цьому повинно виключати "всі перспективи чи всі механізми інтеграції, або членства в ЄС".
Один з дипломатів зі східної країни-члена ЄС на умовах анонімності повідомив, що Франція не хоче йти на кроки, які могли б роздратувати Росію.
"О вселении в Порошенко П.А. духа Бандеры С.А. и о методах изгнания духа Бандеры из Порошенко"
Докладчики: секретарь СНБО Патрушев
Патриарх Кирилл Гуньдяев
Приглашены: дух Сталина, дух Мотороллы.
развлекательная программа: выступает дух Кобзона и духи хора Александрова..
Вони вже зрозуміли, що євреї їх обдурили, оббрехали достойних людей і на тій брехні заїхали у владу. Але вони продовжують тоскно, без ентузізизму повторювати єврейчькі брехні про "баригу", по соромно визнати себе лохами.
Людина з першим типом діабету пити не може. Випити 150 іноді, так, а пити - ні.
И чего от него перегаром несло, как от бухаря, когда он был в Одессе?))
Поздравляєм вас соврамши!
Всі зє!біли - брехуни!