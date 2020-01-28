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 Суспільство
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Все про:хабар (2869) Київ (6877) Мінагрополітики (52) прокуратура (2044)

 У Києві шахраї підбурювали керівника держпідприємства до надання хабаря в $83,5 тис. нібито для Мінагрополітики, - прокуратура

Двоє шахраїв підбурювали керівника держпідприємства до надання хабаря в сумі 83,5 тисячі доларів. Вони постануть перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що прокуратура завершила досудове розслідування щодо двох аферистів, які підбурювали виконувача обов'язків гендиректора державного підприємства, підпорядкованого Міністерству аграрної політики і продовольства, дати хабар $83,5 тисячі за збереження своєї посади.

"За версією слідства, двоє осіб, вступивши у попередню змову, намагалися схилити керівника одного з державних підприємств, що підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України, до надання хабара службовій особі зазначеного Міністерства за вирішення питання про залишення його на посаді", - повідомили в прокуратурі.

Неправомірну вигоду підозрювані отримували кількома частинами. Затримали їх у лютому 2019 року під час одержання останнього траншу в сумі 9 тис. доларів США.

Слідчі з'ясували, що отримані кошти підозрювані не передавали посадовим особам Міністерства аграрної політики і продовольства, а розпоряджалися ними на свій розсуд.

За результатами попереднього розслідування обвинувальний акт щодо двох осіб за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України направлено до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172307
 
 
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Следователи выяснили, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия, а распоряжались ими по своему усмотрению. Источник: https://censor.net.ua/n3172307
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скрисятнічалі - за це і сядут
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надо как в Китае. но у нас будет шо даже меня возьмут и скажут: "дал взятку дворнику 20к. евро"..... за то шоб привезти мешок асфальта)
и шо?
- та нишо, расстреляли меня(как в анекдоте)
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отдєльний лайк за "расстрєлялі мєня, расстрєлялі"
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русскоязычные харьковчане не дали провести акцию зажопников "в защиту русского языка", организаторов шабаша подсрачниками гнали с пл.Свободы до автобуса, дали в харю и объяснили, что в Харькове не будет пророссийских акций... сегодня я очень люблю мой Харьков


Ukrainian brand
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...все ок..только мало дали пацаны ваши, пионеру красножопому этому!!!..нужно было навалять, чтобы обсрался от страха ушлепок этот продажный.. У Києві шахраї підбурювали керівника держпідприємства до надання хабаря в $83,5 тис. нібито для Мінагрополітики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6499
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Т е чувак прекрасно понимал, что в минагрополитики, просто, так, без бабла, вопрос не решить...

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