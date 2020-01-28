 У Києві шахраї підбурювали керівника держпідприємства до надання хабаря в $83,5 тис. нібито для Мінагрополітики, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що прокуратура завершила досудове розслідування щодо двох аферистів, які підбурювали виконувача обов'язків гендиректора державного підприємства, підпорядкованого Міністерству аграрної політики і продовольства, дати хабар $83,5 тисячі за збереження своєї посади.

"За версією слідства, двоє осіб, вступивши у попередню змову, намагалися схилити керівника одного з державних підприємств, що підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України, до надання хабара службовій особі зазначеного Міністерства за вирішення питання про залишення його на посаді", - повідомили в прокуратурі.



Неправомірну вигоду підозрювані отримували кількома частинами. Затримали їх у лютому 2019 року під час одержання останнього траншу в сумі 9 тис. доларів США.

Слідчі з'ясували, що отримані кошти підозрювані не передавали посадовим особам Міністерства аграрної політики і продовольства, а розпоряджалися ними на свій розсуд.

За результатами попереднього розслідування обвинувальний акт щодо двох осіб за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України направлено до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті.

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