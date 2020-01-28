 Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Яніс Сімонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича.
За його словами, Бабіков представляв інтереси Януковича на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати клопотали про відвід судді.
"Я з ним брав участь у засіданнях у справі Януковича. Це, зокрема, було засідання (де розглядали. - Ред.) дозвіл на здійснення заочного досудове розслідування щодо подій 18-20 лютого 2014 року", - розповів Сімонов.
Крім того, нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на сторінці в мережі Facebook опублікувала документи, які підтверджують те, що Бабіков був адвокатом Віктора Януковича.
Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
чего ж оно подписывалось не пойми под чем???
что написано пером...
Вилла де Седрес 1870 года - вилла на 18 000 квадратных футов расположена на побережье, когда-то была домом короля Бельгии Леопольда II.
Головне, шоб олігархи гарно жили @ZelenskyyUa
Венедиктовы и Трубы - это почти шестые номера.
*Бобікі..нульевкі * і все вони знають !..