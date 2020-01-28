EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2142  28
Все про:Янукович (2713) Сюмар (170) злочини проти Майдану (84) Бабіков (11)

 Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов. ДОКУМЕНТ

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Яніс Сімонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича.

За його словами, Бабіков представляв інтереси Януковича на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати клопотали про відвід судді.

"Я з ним брав участь у засіданнях у справі Януковича. Це, зокрема, було засідання (де розглядали. - Ред.) дозвіл на здійснення заочного досудове розслідування щодо подій 18-20 лютого 2014 року", - розповів Сімонов.

Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов 01

Крім того, нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на сторінці в мережі Facebook опублікувала документи, які підтверджують те, що Бабіков був адвокатом Віктора Януковича.

Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Також дивіться: Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172304
 
 
 Топ коментарі
 
Если этот Бабиков реально отрицал то, что был адвокатом Яныка - то он ко всему прочему еще и дебил, ибо он не мог не знать, что это элементарно доказывается.
 показати весь коментар
 
А на каких правах он кассационную жалобу подавал в интересах Яныка?
 показати весь коментар
 
Этог пацак. Он про Пороха пять лет кацапские картинки постил. А про Зелю боится Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 588
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так его в суде не было ни разу...манипуляторы.
 показати весь коментар
 
А на каких правах он кассационную жалобу подавал в интересах Яныка?
 показати весь коментар
 
 
а подписи его есть под документами
чего ж оно подписывалось не пойми под чем???
что написано пером...
 показати весь коментар
 
 
миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 000 000 евро на Французской Ривьере.
Вилла де Седрес 1870 года - вилла на 18 000 квадратных футов расположена на побережье, когда-то была домом короля Бельгии Леопольда II.
Головне, шоб олігархи гарно жили @ZelenskyyUa
 показати весь коментар
 
 
Если этот Бабиков реально отрицал то, что был адвокатом Яныка - то он ко всему прочему еще и дебил, ибо он не мог не знать, что это элементарно доказывается.
 показати весь коментар
 
 
вот теперь... только за эту неудачную попытку выкрутится и набрехать глядя в глаза, эту... бибику.... надо гнать ссаными тряпками... и проследить чтоб им тут не воняло...
 показати весь коментар
 
 
Ну, это к "своему на 100% прокурору" рябойшапке из соломонового универа ( тьфу-тьфу-тьфу )
 показати весь коментар
 
 
бобік повинен здохнути! разом з своєю протеже!!!
 показати весь коментар
 
 
Мочить их надо по вертикали сверху вниз, начиная с хозяина ЗЕ.
Венедиктовы и Трубы - это почти шестые номера.
 показати весь коментар
 
 
Та харе уже одне і теж постить без толку.
 показати весь коментар
 
 
Этог пацак. Он про Пороха пять лет кацапские картинки постил. А про Зелю боится Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 588
 показати весь коментар
 
 
Ой !
*Бобікі..нульевкі * і все вони знають !.. Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 509
 показати весь коментар
 
Як же дістали ці паскуди брехливі,тільки «Піночет» врятує цю країну!!!
 показати весь коментар
 
 
А в это время очередной карьерист - второй замглавы в доску спал, а третий его так и не разбудил? Коррупция, однако на местах, панове!
 показати весь коментар
 
Портнов смотрящий начальник Украины,а вы думали Зелинский?
 показати весь коментар
 
 
типо у нас есть запрет представлять чьи либо интересы...
 показати весь коментар
 
Скоро Портнов буде прокурором, а Медведчук прем'єром, Беня головою НБУ. Яник послом в Московії ... Зе! Невже немає конфлікту інтересів у цих ворогів України!? Чи у Земанди вже інші інтереси - кремлівські
 показати весь коментар
 
 
..Бибиковы заполонили власть исполнительскую)))..рулят аж дым идет из под копыт мерсов и бэх..))) карманы свои опорожнять от зелени не успевают... Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 9911
 показати весь коментар
 
По моему, кадровыми расстановками в высших эшелонах власти Украины занимается лапландия.
 показати весь коментар
 
Перевернутий світ! Настав час покидьків і пройдисвітів, і коли їх не "робити" менше, вони будуть робити світ все бридкішим і огиднішим.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору