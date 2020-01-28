 Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Гірше адвоката Януковича на посаді першого заступника ДБР може бути тільки брехливий чиновник ДБР, який стверджує, що він не захищав Януковича", - йдеться в повідомленні.
Ексгенпрокурор також додав фото документів, в яких Олександр Бабіков фігурує як адвокат Віктора Януковича.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
Других адекватных объяснений у сои нет
це кацапи
інфа 100
и в том что эта временная труба женского рода его назначает своим замом вопреки конфликту интересов.
КОТОРУЮ ЖДЕТ ЛИКЦИДАЦИЯ!
Тільки вам, касапам, хер це поясниш... Вам цивілізовані норм - не зрозуміти
цивилизация до вас селюков еще не докатилась
Заступник директора ДБР Бабіков не відповів,
чи був Майдан державним переворотом