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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луценко (2190) Янукович (2713) Бабіков (11)

 Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков дійсно був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Гірше адвоката Януковича на посаді першого заступника ДБР може бути тільки брехливий чиновник ДБР, який стверджує, що він не захищав Януковича", - йдеться в повідомленні.

Ексгенпрокурор також додав фото документів, в яких Олександр Бабіков фігурує як адвокат Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Також дивіться: Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 01
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 02
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 03
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 04
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172298
 
   
 Топ коментарі
 
Заместитель директора ГБР или адвокат убийцы-Януковича?
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Рівень цинізму у бабікова зашкалює. Просто не розумію як можна так себе не поважати, щоб заперечувати очевидні речі.
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всем же понравилось. вот теперь адвокат уголовника будет в гбр =)
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- Патамушта.-
Других адекватных объяснений у сои нет
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Віслючок відверто слуга кремля країна котиться в прірву а населення грається в гру адвокат чи не адвокат януковоча заступник дбр...
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Редко услугами хороших адвокатов пользуются хорошие люди.Адвокаты защищают мразь.Это их работа.Особенность профессиональной деятельности.И Чикатило, и у Оноприенко, и у пологовского маньяков были адвокаты.Будем посмотреть по результатам работы.А Луценко - барыга банальнейший.Прислуга,как Пшонка,Кузьмин,и многие другие.
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вопрос не в том,что он был адвокатом.вопрос в том что он нагло брешет.об этом и статья...или не читал? Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича - Цензор.НЕТ 8426
и в том что эта временная труба женского рода его назначает своим замом вопреки конфликту интересов.
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Хуцпа у всій красі,країна окупована жидами!
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Без тебя разберутся, Юрий Витальевич, - ты долларовым миллионером стал на прокурорской должности, -сидел бы уже не позорился!)
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Кошмар! Зрада зрадная! А Луценко в курсе, что адвокаты даже у чикатило были, но это совсем не означает, что они сами стали из-за этого убийцами. А вот министром экономики при овоще случайные люди не становились, а ещё и из тюрьмы просто так никого не выпускали, а потом этот в прошлом трибун почему- то молчал как ж...
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+100500! Апередил!
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Чуєш жидок,справа не в тому,що він адвокат,а в тому що збрехав,що не був у овоща адвокатом,але ты настільки дурне як усі жиди.
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И чё? А кто-то был адвокатом Чикатилло...
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ГБР КАЦАПО-РЫГО-ПОРТНОВСКАЯ МОМОЙКА!
КОТОРУЮ ЖДЕТ ЛИКЦИДАЦИЯ!
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ну был адвокатом и шо? у любого подсудимого есть адвокат, это ж не значит что он виноват в том же что совершал его подзащитный
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Так из -за этого получается - конфликт интересов и нарушение закона, но вам из-за поребрика этого не наверное не понять
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каких еще интересов, дурачок? у адвоката интерес чтобы соблюдали права подзащитного, какой закон нарушается при этом?
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касап, при конфлікті інтересів не обовязково закон порушувати; це - просто конфлікт інтересів, який в цивілізованому суспільстві забороняє ті чи інші дії, чи навіть посади. Тому що ігнор цього кнфлікут - шлях до порушення закону. А всі посадові особи мають бути поза підозрою навіть в можливості порушення Закону.
Тільки вам, касапам, хер це поясниш... Вам цивілізовані норм - не зрозуміти
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все ясно, вы находитесь на слишком низком уровне развития, чтобы понимать что адвокаты представляют интересы подзащитных вовсе не потому что "у них там интерес", это вообще не об этом.
цивилизация до вас селюков еще не докатилась
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слышь, чучело, если ты тугодумное кацапское животное - сиди тихо и не отсвечивай. Адвокатишко участвовал в защите Овоща по делам, которые не закрыты, там идут апелляции. А теперь он хочет залезть в структуру, которая расследует правонарушения чиновников. Достань глаза из жопы и все увидишь
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А чего ты, падаль кремлевская, не пошел защищать януковоча? А? Не захотел мараться? А вот другая падаль кремлевская очень даже захотела. Так вот ответь- кто из НОРМАЛЬНЫХ адвокатов им патриотов Украины пошел бы защищать яныка? Пошли только твари пророссийские, каких сейчас 99% у осла оманского на всех постах.
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ексГенпридурок доводить що сніг білий?!
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Ты, пан Луценко, был ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ и шо? А тот всего адвокатом. У него работа такая, а ты политическая проститутка, обслуживающая барыгу. Ну, не он бы был у Януковича адвокатом, дали бы другого, государство обязанодать, так шо он был бы тоже врагом народа?
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В натуре косой блд,так оно киздит шо не был у януковича адвокатом!дегенераты блд!!!
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Та вам абы говном бросаться! Был небыл. У тебя не спросили кого назначить!
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Луценко мабудь був ген.прокурором при януковичу?
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порошок Иловайский был министром экономики при януковиче и ничего, так получется.
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Коли виправдають Януковича?:
Заступник директора ДБР Бабіков не відповів,
чи був Майдан державним переворотом
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Соратник министра времен януковича осуждает адвоката времен януковича? Смешно, блин!
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бо палити треба не покришки, а оцю ригівську наволоч, що перефарбувалась зараз в зелений.
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Ось прибуде Віктор Хведорович, удо тоді отольюцца котам ригунівські сльози
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НЕ знаю как ,но не так.Фантомные боли политических трупов.
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Скоро Портнов буде прокурором, а Медведчуки прем'єром, Беня головою НБУ. Яник послом в Московії ... Зе! Невже немає конфлікту інтересів у цих ворогів України!? Чи у Земанди вже інші інтереси - кремлівські
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Притом все будет быстро сразу и СССР с хлом
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ПОЛІЦЕЙСЬКІ ГРУБО ВИВЕЛИ ТЕТЯНУ ЧОРНОВОЛ З БРИФІНГУ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ДБР Колишня нардеп заявила, що її били та в неї пошкоджена ногаЛуценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича - Цензор.НЕТ 8000
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У ДБР щойнопризначений заступник Бабіков на пресці розповідає як захищав Януковича, будучи його адвокатом, зізнається, що знає як розвалити справи проти Януковича в суді. Але до суду справи можуть і не дійти. Бо нині саме ДБР має дорозслідувати справи майдану. Точніше -розвалити.
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"Гірше адвоката Януковича лише брехливий чиновник ДБР": Луценко навів докази захисту Бабіковим експрезидента-втікача
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