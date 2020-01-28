 Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Гірше адвоката Януковича на посаді першого заступника ДБР може бути тільки брехливий чиновник ДБР, який стверджує, що він не захищав Януковича", - йдеться в повідомленні.

Ексгенпрокурор також додав фото документів, в яких Олександр Бабіков фігурує як адвокат Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

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