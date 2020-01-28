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 Політика України
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Все про:Данілов (52) Зеленський (4277) РНБО (644) наказ (219)

 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників

Президент України Володимир Зеленський розширив граничну чисельність апарату Ради нацбезпеки і оборони зі 160 до 190 штатних співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесено до Указів президента.

"Внести до Указів Президента України такі зміни: у ст.1 Указу президента від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" цифри "160" замінити цифрами "190"", - йдеться в документі.

Також Зеленський поклав на апарат РНБО інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Крім того, розширено повноваження Центру кібербезпеки, який тепер координуватиме і контролюватиме роботу суб'єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року Зеленський призначив секретаря РНБО Олексія Данілова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Попередній секретар РНБО Олександр Данилюк був звільнений 30 вересня за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172297
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно: сватов и друзей сватов нужно же куда-то пристраивать Зеленский расширил штат аппарат СНБО до 190 сотрудников - Цензор.НЕТ 3633
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Правильно: сватов и друзей сватов нужно же куда-то пристраивать Зеленский расширил штат аппарат СНБО до 190 сотрудников - Цензор.НЕТ 3633
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А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 5562
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Цікаво, а якщо Осел грає на скрипці, він свій "смичок" каніфолью натирає?..
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Зубажилый? Или в очереди за черной икрой с Тарасегом Черновилом?
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Там словарный запас ограничен "Порошенко", "барыга", "мародер". Поэтому большего сказать не сможет...
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Боїшся що тобі чорної ікри не стане? Не переживаю, ти ж чергу ще перед виборами займав. Нє?
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ще не усі співробітники клоуншоу працевлаштовані як держслужбовці.
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ви пишете це усім без розбору, може поцілите у зєлєйоба, так?
Я обираю націоналістів.
Зрозуміло?
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напротив какой фамилии ставили галочку 21 апреля 2019?

P.S. чудный список националистов... малороских
Вла читает

счастливый даунбасенок
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я багато кого читаю не тільки на "цензоре", і це мое право.
На виборах голосував за Кошулинського, якого знаю особисто.
У другому турі не дав голоса нікому, і це теж мое право.
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Это многое говорит о "патриоте", который следует принципу #акакаяразница в решающем туре выборов
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слухай, себе будеш у лапки брати, тільки-но в окопах посидь стільки ж, та потім ще 3 роки надавай допомоги побратимам на фронт.
"Какаяразница" - це не про мене. Мені не байдуже, тому я досі вожу на передок волонтерку.
А от Ви такі усі патріотичні, інтернет-вояки)) Кумедні, як дітлахи.
І вважаєте, що усі, хто не поставив "галочку" навпроти ПОПА- вороги. Так ось що я вам скажу: якщо б він усю каденцію займався країною з таким натиском, як у останні 3 місяці до виборів, то переміг би у 1 турі. Зєлєпути прийшли до влади як раз завдяки його помилкам.
До речи, у 14-му я свідомо голосував за нього.
Людина мала використати свій шанс, але не змогла. На цьому - все.
Маю честь.
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с чего ты взял, что я только интернет-вояка?
А ты... ты либо
1. кацапский интернет вояка (судя по тезисам и подпискам)
2. #акакаяразница в "белом пальто" и сверху приправлен гордыней.
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ЗЕленых дармоедов прибавилось на шее Народа
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ЭЭЭ..., товарищ, вы не правы. Кому-то надо же работать. Вот эти 30 и будут делать работу за тех 160, которые ни в зуб ногой.
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Ето усілєніє мл.лейтінанта єфрєйторамі, взамєн украдєних баригамі моніторов.
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Можно и пятьсот набрать, все одно реально работать будут пятьдесят...
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уже лучше, теперь осталось тока углу́бить...
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Раздувается штат чиновников с заоблачными зп
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Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 1304 Адам Смит

@_Smithchenko

·2 ч

Держбюджет на сегодня выполнен на 46,1% от январского плана (заниженного относительно других месяцев).
За день - плюс 1,7 процентных пункта (хотя должно было быть +10 п.п. хотя бы).
Осталось 4 дня, из них 2,5 - налоговых.
Пока ситуация выглядит как катастрофа




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Не всіх родичів і "кварталівців" прилаштував?: Зеленський розширив апарат РНБО на 30 посад
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Очень потопился!
У дяди Хаима есть
ещё три племянника!
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Продам авиапарк, никаких кортежов... Скромность украшает преЗЕдента
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Сівуха не встигне всім пенсію в ОРДЛО рознести, треба термінова допомога! Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 2710
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Раздача хавки набирает обороты в ЛНР для работяг. Работа за еду в ЛНР это почОтно.... Фотограф гений -снова улыбающиеся и безумно радостные лица работяг, пакеты BMW (не черные, а зеленые) и депутат Паша Малый , а Сивоха к ним приедетЗеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 9862
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судя по лицам они не сильно довольны
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а они таки действительно успешно борются с бедностью…
у них, уже практически, не осталось бедных родственников!
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До уваги Зеленского:" Премьер министр Словении Марьян Шарец, в прошлом актер и комик, подал в отставку со словами "Я не могу исполнить ожидания людей". Как думает Президент Зеленский он исполняет ожидания людей???

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 2402
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с китайским "корона вирусом " теперь будкт покончено но вирус "восточно - штанмаеровский" будет мутировать и процветать
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Ой!
Всем давным давно известно, что ЛЮБОЕ сокращение штатов приводит к их расширению...
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Потужна реформа от клоуна. Запихнуть побольше родственников и кумовей на теплые должности
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РНБО - Рада Національної Безпеки та Оборони ...
БАЗАР - База́р (от перс. بازار‎ - бозо́р[1][2] пехл. wāzār[3] др.-перс. vāčar протоиндоиран. (англ.) *wahā-čarana[4], что приблизительно означает «рынок») - общеупотребительное название торгового места, с минимально оборудованными или необорудованными торговыми рядами или даже под открытым небом[5], где присутствует множество продавцов и покупателей и происходит розничная торговля продуктами питания и товарами.Торгуют главным образом сами производители товара (раньше крестьяне, ремесленники, в настоящее время фермеры, представители фабрик и прочие) Также, может употребляться для обозначения торговли определёнными товарами, к примеру «книжный базар», «рыбный базар». От рынка отличается стихийностью, низким уровнем организации и санитарной обстановки, отсутствием легальной администрации и легальных контролирующих служб, писанных регламентов и регулирующей нормативно-правовой документации...
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Ну что квартальные уборщицы и рассмеши комика устроены или нет?
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Ну, что сказать...
Откровенных врагов Украины в этой структуре прибавилось.
Теперь они уже открыто от имени Украины и за наши деньги будут всей бандой, владея гос. тайной, сливать интересы Украины и работать на х.уйла.
Где штаб сопротивления капитуляции???
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Неее, никакого кумовства.
Даже при пете такой херни небыло...
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