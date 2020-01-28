 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесено до Указів президента.
"Внести до Указів Президента України такі зміни: у ст.1 Указу президента від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" цифри "160" замінити цифрами "190"", - йдеться в документі.
Також Зеленський поклав на апарат РНБО інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.
Крім того, розширено повноваження Центру кібербезпеки, який тепер координуватиме і контролюватиме роботу суб'єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року Зеленський призначив секретаря РНБО Олексія Данілова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Попередній секретар РНБО Олександр Данилюк був звільнений 30 вересня за власним бажанням.
Я обираю націоналістів.
Зрозуміло?
P.S. чудный список националистов... малороских
Вла читает
счастливый даунбасенок
Сергей Медведев 27b4966a
олег 145
Кардан_вал
Tatyana Pomolova
гайджин
marina marinina
Garry Zaporozhec
На виборах голосував за Кошулинського, якого знаю особисто.
У другому турі не дав голоса нікому, і це теж мое право.
"Какаяразница" - це не про мене. Мені не байдуже, тому я досі вожу на передок волонтерку.
А от Ви такі усі патріотичні, інтернет-вояки)) Кумедні, як дітлахи.
І вважаєте, що усі, хто не поставив "галочку" навпроти ПОПА- вороги. Так ось що я вам скажу: якщо б він усю каденцію займався країною з таким натиском, як у останні 3 місяці до виборів, то переміг би у 1 турі. Зєлєпути прийшли до влади як раз завдяки його помилкам.
До речи, у 14-му я свідомо голосував за нього.
Людина мала використати свій шанс, але не змогла. На цьому - все.
Маю честь.
А ты... ты либо
1. кацапский интернет вояка (судя по тезисам и подпискам)
2. #акакаяразница в "белом пальто" и сверху приправлен гордыней.
Адам Смит
@_Smithchenko
·2 ч
Держбюджет на сегодня выполнен на 46,1% от январского плана (заниженного относительно других месяцев).
За день - плюс 1,7 процентных пункта (хотя должно было быть +10 п.п. хотя бы).
Осталось 4 дня, из них 2,5 - налоговых.
Пока ситуация выглядит как катастрофа
Люта укра
@lutaukra
·1 ч
У дяди Хаима есть
ещё три племянника!
а они таки действительно успешно борются с бедностью…
у них, уже практически, не осталось бедных родственников!
Всем давным давно известно, что ЛЮБОЕ сокращение штатов приводит к их расширению...
БАЗАР - База́р (от перс. بازار - бозо́р[1][2] ← пехл. wāzār[3] ← др.-перс. vāčar ← протоиндоиран. (англ.) *wahā-čarana[4], что приблизительно означает «рынок») - общеупотребительное название торгового места, с минимально оборудованными или необорудованными торговыми рядами или даже под открытым небом[5], где присутствует множество продавцов и покупателей и происходит розничная торговля продуктами питания и товарами.Торгуют главным образом сами производители товара (раньше крестьяне, ремесленники, в настоящее время фермеры, представители фабрик и прочие) Также, может употребляться для обозначения торговли определёнными товарами, к примеру «книжный базар», «рыбный базар». От рынка отличается стихийностью, низким уровнем организации и санитарной обстановки, отсутствием легальной администрации и легальных контролирующих служб, писанных регламентов и регулирующей нормативно-правовой документации...
Откровенных врагов Украины в этой структуре прибавилось.
Теперь они уже открыто от имени Украины и за наши деньги будут всей бандой, владея гос. тайной, сливать интересы Украины и работать на х.уйла.
Где штаб сопротивления капитуляции???
Даже при пете такой херни небыло...