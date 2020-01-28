 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесено до Указів президента.

"Внести до Указів Президента України такі зміни: у ст.1 Указу президента від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" цифри "160" замінити цифрами "190"", - йдеться в документі.

Також Зеленський поклав на апарат РНБО інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

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Крім того, розширено повноваження Центру кібербезпеки, який тепер координуватиме і контролюватиме роботу суб'єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року Зеленський призначив секретаря РНБО Олексія Данілова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Попередній секретар РНБО Олександр Данилюк був звільнений 30 вересня за власним бажанням.