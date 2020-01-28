 Зеленський нагородив орденами і медалями 21 співробітника служби цивільного захисту. СПИСОК

Про це йдеться у відповідному указі №21/2020, передає Цензор.НЕТ.
В указі йдеться, що нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов'язку".
Далі наводимо повний список нагороджених:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
АНДРІЄНКА Євгена Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
БАЗГУ Олександра Петровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЄВСЮКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича — майора служби цивільного захисту
СІЛАЄВА Костянтина Валерійовича — лейтенанта служби цивільного захисту
Нагородити орденом Данила Галицького
КАЧКАНА Володимира Леонідовича — полковника служби цивільного захисту
КРИЦЬКОГО Олександра Івановича — полковника служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
ЗАГАЙКА Олександра Миколайовича — старшину служби цивільного захисту
КОЗЛОВА Романа Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту
КОНЄВА Андрія Геннадійовича — лейтенанта служби цивільного захисту
ЛАПКА Костянтина Геннадійовича — капітана служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
СЛИВЧУКА Миколу Григоровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЩЕРБАКОВА Артема Івановича — сержанта служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АНТОНЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
БЕЗУГЛОГО Станіслава Олексійовича — сержанта служби цивільного захисту
ПОСОХА Артема Петровича — сержанта служби цивільного захисту
РИЖОГО Юрія Петровича — рядового служби цивільного захисту
СМОЛЯРА Дениса Михайловича — рядового служби цивільного захисту
СОРОЧАНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту
ЦУВЕРКАЛОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ЧУКАВОВА Олександра Сергійовича — прапорщика служби цивільного захисту.
А солдатики на фронте гибнут...….