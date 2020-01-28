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 Кримські татари 3 травня пройдуть мирною ходою до окупованого Криму, - Чубаров

Кримські татари вирушать в окупований Крим у межах міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства та окупації. Марш гідності".

Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Уже сформовано попередній склад штабу з підготовки та проведення акції, про учасників поінформують пізніше.

"Учасники наради визначили 3 травня 2020 року датою перетину учасниками міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" адміністративної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський

Кримські татари 3 травня пройдуть мирною ходою до окупованого Криму, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172294
 
   
 Топ коментарі
 
А потом их менять на террористов и убийц наших воинов? Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7127
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Ну зачем на рожон лезть? Кацапоиды ведь вас повяжут однозначно
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помнится 3 мудилы пытались пойти в луганск, но видимо что-то пошло не так Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1647
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А потом их менять на террористов и убийц наших воинов?
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помнится 3 мудилы пытались пойти в луганск, но видимо что-то пошло не так Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1647
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Все татары сидят, их не меняли ни разу. Под 200 человек, в основном арестованых во время рейдов палачей в татарские села в крыму, с использованием бтр. Недавно 2-х выпустили по окончанию у них срока и сразу опять посадили. Плюс много пропавших без вести.

Но идти в пасть добровольно, конечно не надо.
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В Киеве презентовали книгу «Крымскотатарское национальное движение 1917-1920 годов. По архивам коммунистических спецслужб». В ней содержится ранее неизвестная или малодоступная для широкой публике информация об одном из ключевых периодов в истории коренного народа Крыма - о национальном движении во время войн и революций.
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- О чем рассказывает ваша книга? Что бы вы выделили в содержании?

Первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права

Иванец: Подборка документов все же не создает целостную картину за четыре важных года. Чтобы читатель мог получить и общую картину, которая бы охватывала все существенные процессы или их большинство, вторая половина книги базируется на историческом описании с аналитикой, с опорой на источники, как же происходили трансформации крымскотатарского народа в этот период… Кроме того, мы включили четыре полных протокола Курултая. В них, в частности, обсуждалась интересная тема эмансипации, положения женщин в крымскотатарском обществе. Стояла задача создать национальную конституцию, и права женщин были одним из важнейших вопросов и для модернизации крымскотатарского общества, и для того чтобы крымские татары могли играть большую роль в общекрымском политическом раскладе. Крымскотатарское национальное движение имело ряд моментов, которые опережали свое время и развитие других тюркских народов на постимперском пространстве. Эмансипацию женщин поддерживали лидеры этого движения, и в протоколах есть аргументация, почему первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права. Здесь с традиционными трактовками шариата сталкивались представления о равенстве полов. Плюс есть выдержки из двух протоколов, где содержится отчет мандатной комиссии Курултая, и это можно использовать для разрешения ряда спорных моментов, в частности, о точном количестве делегатов. Как мы выяснили, было избрано 79 делегатов Курултая, в том числе пять женщин. Одна из них была сопредседательницей, и до 1917 года таких прецедентов, чтобы во главе представительного органа была женщина, ни в Европе, ни в Америке, ни где-либо еще не было. Крымские татары тогда своим примером показали, что это возможно, причем в мусульманском обществе.



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https://ru.krymr.com/a/novaya-kniga-o-krymskotatarskom-nacionalnom-dvijenii/30400817.html
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Ну зачем на рожон лезть? Кацапоиды ведь вас повяжут однозначно
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Поп ГАПОН татарского разлива ! Соевый ПРОВОКАТОР !
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их могут просто не пустить или устроят провокации..., кацапы еще много разных гадостей могут придумать до этой даты..., а вообще это страшно и горько, конечно, во 2-ой раз потерять родину..., будь проклята рашка, чтоб ей ни дна ни покоя...
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Либо не пустят, либо пустят и повяжут.
Единственный возможный позитивный выхлоп от этой акции - показать миру, что коренной народ Крыма против оккупации.
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Какую родину? Их высылали из расейского Крыма в Казахстан, теперь они опять в расейском крыму - усё как было.
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вы не знаете, что такое родина? ну вам тогда не объяснить..., да вы и не поймете...
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Только за. И на временно оккупированной границе ни в коем случае не останавливаться - как приказали морякам. Все по закону и международному праву, потом сухопутный трибунал вынесет решение.
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Да как не остановиться, там усилиями Моники такую инфраструктуру для крымской ваты обустроили, что грех не передохнуть в комфорте
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Хочуть повторити подвиг недавно звільнених моряків?
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ото мірно і нєнасільно дома на кухнє по одной половічкє гуляйтє, бо ***** пов'яже всіх, а нам потом вас викупай за дніпровську воду та сєвєрне прічорноморьйє
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інтєрєсно, шо швидше кінчиця - Україна, чи заручники
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Саакашвили с собой возьмите. У него богатейший опыт прорыва границ
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Впевнений, що наші прикордонники марш на окуповану територію не пропустять. На це й разраховано: влада потрапляє у "цугцванг"- якщо пропустять і з людьми щось трапиться, то винною буде влада, що не перешкодила; якщо не пропустять - буде обурення всередині країни.
Схоже скоріш на те, що Чупакабров вирішив нагадати про себе.
Зауваження вам, організаторам (хто в темі, зрозуміє): не треба було зливати 5 років тому #кримблокаду. Зараз на адмінкордоні було б набагато більше порядку, і лінія на "Тітан" не працювала би, іхлопці з ПС та інших добровольчих формувань вас би підnритмали.
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не трудно догадаться чем это закончится ,надеюсь Чубаров пойдет во главе колонны,или ему не позволит депутатское здоровье ?
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Пусть на этот флэш-моб сразу сухари и тёплые вещи берут.
А мы подумаем на кого их менять - больше ж заняться нечем.
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Татары конечно красавцы, но идти в пасть к пуйлу добровольно? так себе идея
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И что, им в лучшем случае позволят проходить как и все по одному предьявляя документы.
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То есть он презентует заведомую провокацию, где этих татар(?) побъют или арестуют, шобы впоследствии Украина их вытаскивала обратно? Ну блд стратег!
Сходи туда сам, чубаров. Можешь с собой ещё прихватить джамилёва и ильясова, раз вы такие борцы с оккупацией Крыма. Зачем же людей подставлять под кацапские дубинки и тюрьмы? Шо этот поход решит или изменит в нынешнем статус кво?
Хотя, шо им те люди...
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намедни два депутата из жоппоблока хотели на оккупированные территории ехать, их, как дыбилами никто не называл....
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.....лучше ОРГАНИЗОВАТЬ подполье , партизанское ДВИЖЕНИЕ , НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ борьбу !!! а это БАНАЛЬНАЯ провокация (((( еще с лугандонией не разобрались , а тут НОВЫЙ гемор может получиться (((((
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Тю, вы о чём? За 6 лет хоть раз слышали про татарских партизан?
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Хорошая идея... Петьку впереди на лихом коне
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Там уже готовы вагоны и мост, перевозить татар в Сибирь. Можете и дальше мирными маршами россию пугать, дебилы.
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Чтобы попасть на территорию России, украинцы должны:1.Предъявить внутренний украинский или заграничный паспорт, паспорт моряка.
2.Заполнить миграционную карту и сохранять её на все время пребывания.

3.Иметь при себе проездной документ (билеты). В случае пересечения границы на автомобиле следует оформить страховку - грин-карту на машину.

В приграничных районах оборудованы контрольно-пропускные пункты, через которые легко перейти местным жителям, чтобы навестить родственников, съездить в магазин. Обязательное условие - наличие местной прописки.

Для некоторых категорий лиц въезд в Россию запрещен. Не пустят тех, кто скрывается от уголовной ответственности, не платит долги, связан с государственной тайной. Ограничения на въезд имеются для военнообязанных, особенно мужчин призывного возраста.
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провокация от чубарова и не к лакеям рашки на линии разграничения. а к нашим погранцам...
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Чубаров обязательно должен возглавить сей марш! А то как-то непонятно получается, хитросделанный...
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Не завадить зайвий раз нагадати світу про окупований Крим та репресії проти кримськотатарського народу. Через деякий час їх все одно депортують з Криму, ху#ло до цього готується.
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