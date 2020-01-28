 Кримські татари 3 травня пройдуть мирною ходою до окупованого Криму, - Чубаров

Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Уже сформовано попередній склад штабу з підготовки та проведення акції, про учасників поінформують пізніше.

"Учасники наради визначили 3 травня 2020 року датою перетину учасниками міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" адміністративної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

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