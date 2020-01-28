 Україна готова синхронізувати політику з Європейською зеленою угодою і стати частиною історії екологічного успіху ЄС, - Гончарук

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який разом з колегами-міністрами прилетів на Раду асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр наголосив, що саме тому важливо синхронізувати політики з країнами-членами ЄС, зокрема в межах Європейської зеленої угоди.
"Амбітна мета Євросоюзу - до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху. Запропонував сьогодні Франсу Тіммермансу, Віцепрезиденту Єврокомісії з питань Європейської зеленої угоди, розпочати діалог щодо розвитку спільної дорожньої карти в цьому напрямку", - повідомив Гончарук.
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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короче - украинцы - просто рабы. которых грабят
А кукловоды да, примазаться хотят. Закинуть якорь на подсознательном уровне, привязать тупых воров к глобальному зелёному движению в глазах пересичных потребителей "квартала 95".
У нас уже один "гиперпул" был. Не знали когда сдыхаемся... Ещё одного подобного прожектёра и *****...на страна уже не переживёт.
Шо себе думает Зеленский, когда этот тупой дИбил его заплевал и опустил? Умылся и простил? Но мы, Вова, тебе его не простим. Даже не надейся.