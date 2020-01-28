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 Політика України
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Все про:екологія (503) членство в ЄС (145) Євросоюз (2762) Гончарук_Олексій (574)

 Україна готова синхронізувати політику з Європейською зеленою угодою і стати частиною історії екологічного успіху ЄС, - Гончарук

Програма уряду передбачає амбітну мету - через 5 років Україна має відповідати всім критеріям членства в ЄС.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який разом з колегами-міністрами прилетів на Раду асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр наголосив, що саме тому важливо синхронізувати політики з країнами-членами ЄС, зокрема в межах Європейської зеленої угоди.

"Амбітна мета Євросоюзу - до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху. Запропонував сьогодні Франсу Тіммермансу, Віцепрезиденту Єврокомісії з питань Європейської зеленої угоди, розпочати діалог щодо розвитку спільної дорожньої карти в цьому напрямку", - повідомив Гончарук.

Також читайте: Гончарук разом з міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС

Україна готова синхронізувати політику з Європейською зеленою угодою і стати частиною історії екологічного успіху ЄС, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172287
 
 
 Топ коментарі
 
ну,зеленые к зеленым ...
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
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Мало того...мы им можем бесплатно отдать ЗЕЛЕНСКОГО!)))
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук/ не об экономическом же успехе Украины Гончаруку рассуждать-Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 , среда 23:14
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Якщо так сказав Гончарук... Готовте торби українці.
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ну,зеленые к зеленым ...
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
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...за липовых социалистов, за липовых либертарианцев. Они же раздавали обещания, которые противоречили одно другому.
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Мало того...мы им можем бесплатно отдать ЗЕЛЕНСКОГО!)))
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук/ не об экономическом же успехе Украины Гончаруку рассуждать-Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 , среда 23:14
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СМЕЛО МОЖНО ЗАНИМАТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭКОЛОГИИ.

16.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
22.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
06.12.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета получил на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
З 1 січня 2020 Кабмін дозволив інспекційні перевірки бізнесу без попередження.
08.01.2020, НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды
11 Січ 2020 В Україні планують підвищити податок на землю.
13.01.2020. За 2019 год Украина потеряла почти 50 тыс. новых предпринимателей
27 января 2020 Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен. Об этом сообщает Госказначейство.
27.01.2020. Запланированные поступления в январе не выполнены на 38%.
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ага. и с кармана налогоплательщиков платить ахметову и прочим 6 грн зелёного тарифа... на новые дворцы
короче - украинцы - просто рабы. которых грабят
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Через 5 лет соответсвовать всем критериям членства?!
Україна готова синхронізувати політику з Європейською зеленою угодою і стати частиною історії екологічного успіху ЄС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5430
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Через 5 лет соответсвовать всем критериям членства?!

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интересно, они осознают, что год из пяти уже просрали?
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Ох и любят же зеленые языком патякать, а результатов ноль
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Зєлєбєні дають Заходу обіцянки як лохам , а в реальності працюють на путєна , виконуючи його волю . Тільки таке буде не довго . Лохи Заходу прозріють коли їм стане невигідно .
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"экологический успех" - это как Германия, полностью отказаться от АЭС, угля, и потом ползать на коленях перед Рашей за газ?
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Конечно! Моё мнение - кремль влил кучу бабла в эту зеленую муйню. Закрытие АЭС и переход на газ - вот истинная цель тех, кто за этим зеленым движением стоит.
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вы спросите самого Зелёнского - знает ли он, что такое экология? Да и все остальные слуги из Трускавца - вряд ли они знают, что "зелёные" партии в Европе не имеют ничего общего с их любимой бубочкой.
А кукловоды да, примазаться хотят. Закинуть якорь на подсознательном уровне, привязать тупых воров к глобальному зелёному движению в глазах пересичных потребителей "квартала 95".
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Этот голубой весёлый клоун со свастикой перуна на фейсе - уже сильно всех подзае...л, шо сторонников Зеленского, шо его противников.
У нас уже один "гиперпул" был. Не знали когда сдыхаемся... Ещё одного подобного прожектёра и *****...на страна уже не переживёт.
Шо себе думает Зеленский, когда этот тупой дИбил его заплевал и опустил? Умылся и простил? Но мы, Вова, тебе его не простим. Даже не надейся.
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