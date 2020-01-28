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 Політика України
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Все про:НАТО (2235) членство в НАТО (274) Стефанчук Руслан (113)

 Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук

Стефанчук взяв участь у засіданні Ukraine-NATO Interparlamentary Council.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук 28 січня під час засідання Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) у Брюсселі закликав альянс вирішити питання з наданням Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заступник голови Ради написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

В ході свого виступу перший віцеспікер парламенту запевнив у незмінності українського курсу на набуття членства в НАТО. Особливу увагу було відведено питанням поглиблення співпраці між військовими України та альянсу в Чорноморському і Східносередземноморському регіоні.

"Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Перший заступник Голови Верховної Ради України закликав de jure визнати те, що Україна робить de facto", - зазначено в повідомленні Стефанчука.

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Крім того, парламентарій назвав основним пріоритетом в роботі з альянсом приєднання України до Програми розширення можливостей (EOP). За його словами, зазначена програма є технічним інструментом практичної взаємодії українських військових для зміцнення їх сумісності з підрозділами держав-членів НАТО.

Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172284
 
   
 Топ коментарі
 
Как увидят в НАТО "гвардию" в составе Стефанчука, Сивохо и Юзика, так сразу и примут. Если, конечно, Ярёменко сзади не наложит табу. Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9848
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Вам, зелёным, это говорилось постоянно. В декабре прошёл саммит НАТО, почему заявку не подали???
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О какой активизации планов с НАТО идет речь? Неужели не видно, что Зеля как последний идиот, как загипнотизированная крыса идет на путинские условия внедрения раковой опухоли в тело Украины в виде ОРДЛО и этим самым паРаша будет руководить Украиной как хочется Путину. Это же всем политикам уже понятно.Путин уже договорился с Макроном, с Меркель, с Трампом, остается Зеля и Лукашенко, чтобы воссоздать прокацапское геополитическое единство. То есть Зеля размазывает всю отвественность Путина за войну в Украине и обеляет его перед всем мировым сообществом.
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О какой активизации планов с НАТО идет речь? Неужели не видно, что Зеля как последний идиот, как загипнотизированная крыса идет на путинские условия внедрения раковой опухоли в тело Украины в виде ОРДЛО и этим самым паРаша будет руководить Украиной как хочется Путину. Это же всем политикам уже понятно.Путин уже договорился с Макроном, с Меркель, с Трампом, остается Зеля и Лукашенко, чтобы воссоздать прокацапское геополитическое единство. То есть Зеля размазывает всю отвественность Путина за войну в Украине и обеляет его перед всем мировым сообществом.
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з такою пикою, як у стефанчука, тільки в цирку виступати замість мавп-гамадрілів
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Как увидят в НАТО "гвардию" в составе Стефанчука, Сивохо и Юзика, так сразу и примут. Если, конечно, Ярёменко сзади не наложит табу.
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Україна всім потрібна в якості буферної зони. Тому нас ніколи не приймуть ні в ЄС ні в НАТУ - теліпатимемось між москвою та брюсєльом. Оттака хня, малята
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залишайєця або теліпатись без кінця, або таки в конце концов стати на свої ноги
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Твои высосаные фантазии не имеют ничего общего с закономерностями исторического процесса Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5802
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Ооо!. хоть что-то вменяемое услышал от СвинарчукаСтефанчука..
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пропаганду ти почув. Овощ також таким займався, шантажуючи ***** на 15 лярдів.
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Вам, зелёным, это говорилось постоянно. В декабре прошёл саммит НАТО, почему заявку не подали???
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тіпа, дьорнєм вірьовочку - она і борвьоцца - йєсть оправданійє на вєчний і нєрушимий саюз с масквой
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Ведущий итальянской программы L'Eredita в прямом эфире заявил о том, что "второе название Украины - это Малая Россия".
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та вже запропонували другу назву його країни (на вибір):
Макаронія
Муссолінія
Понтогонія
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ведучий програми не представляє владу Італії! якщо якийсь італійський лох-невіглас щось бовкнув, то проблема його редакції!
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Слава Україні! Мені байдуже хто це проголосив, головне він представляє владу України і говорить від імені України!!!
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Помиляєшся . Він "представляє" владу путєна . За його словами не буде ніяких конкретних кроків в цьому напрямку . Це сказано для тої частини дупоголових зєбілів , котрі ще й сьогодні вірять в голобородька . "Пообіцяти це ще не означає одружитись ".
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осенью тоже самое требовал и Порох: "дайте нам дорожную карту для вступления".... но тогда еще зелебобовский угар не угас и всем было поф на вполне обьективные действия ибо "барыга и мародер"...а щас почесав репу начинают приходить в сознание и не громко мычать тоже самое что грамотные люди давно сьели и высрали.... дыбилы, мля (С. Лавров)
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Стефанчук и"зе слуги" проведите всеукраинский референдум с обязательной цифирой 73% украинцев проголосовавших"за" членство Украины в НАТО..
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