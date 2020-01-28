 Україна і Туреччина проведуть переговори щодо укладення угоди про соціальне забезпечення

Текст указу №25/2020 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Делегацію очолила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська. Заступником голови делегації призначено заступника міністра соцполітики з питань євроінтеграції Сергія Ніжинського.
Загалом до складу делегації увійшли дев'ять осіб з Міністерства соцполітики, Мін'юсту, Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду. Глава делегації отримала право за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації.
Також указом було затверджено Директиви делегації України для участі в переговорах, текст яких не оприлюднено.
- ой и чего это всегда и везде евреи жалуются, что им плохо живётся, даже в Израиле.... - и таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле
Я подписал указ о формировании делегации в Финляндию - будут обсуждать гладкость шипов на резине "Nokian", а также о жесткости снега в Украине и в Финляндии.
Также споют гимн - Славься Суоми, очень свободны, там ведь озер тупо много, аж тьма, тысячу лет там рыбу ловили, и отбивались вы от дерьма(кацапов)))
стыдно было до ужаса. я не прикалываюсь, это просто наверное в истории не было такого позора.