 Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Зазначається, що коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти.
Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%, а державного боргу – 44% порівняно з 60,9% та 52,3% на кінець 2018 року відповідно.
Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн.
Но это не столь суть важно. Увеличить госдолг за полгода на 7,7% (причем базой является существующий долг накопленный за десятиления) это надо уметь!
И заценили как махинаторы красиво перевели в "эквивалент в национальной валюте" и долг вместо роста, под радостное блеяние баранов "уменьшился"
- Когда берешь в валюте и выкидываешь на рынок - валюта становится в избытке и цена на нее падает
- Когда берешь в гривне, в страну заходит валюта для скупки гривны, гривна становится в дефиците и цена на нее растет (что эквивалентно первому)
Тогда возникает вопрос: А когда же курс нац валюты падает?! Ответ: Когда этот долг нудно вернуть, а уж если еще и про проценты вспомнить....
Отдельный случай - это когда берут кредит в гривне, но под малый процент (что не вызывает приток спекулятивного капитала из вне), т.е. не происходит конвертации. В этом случае курс не изменяется
Именно так все и происходит.
блеяние уже не радостное....на примере пенсов...
внучек Зеля за которого они так голосовали, устроит им быструю встречу с крематорием...
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·1 ч
Сегодня наслушался жалоб пенсионеров которые делились своими проблемами и новый *****..вом от Кончирука.
Дело в чем пенсию добавили на 150грн а субсидию на 300грн из за этого сняли .
Проще говоря Кончарук отобрал у пенсионеров 150грн
'Все плохо. Мы все погибнем. Солнце потухнет. Коронавирус ' и тд
Вам в любом случае счастья не видать, так как пэтя будет президентом уже НИКОГДА.
ну, не сам Порох - так его человек.
Ты ж не можешь не понимать, что клоуны не смогут управлять страной "уже НИКОГДА".
За 8 месяцев - только провалы и пройопы, ни единого успеха, провалена армия, война, дипломатия, экономика, МВФ и т.п. - все провалено, налоги не собираются, бюджет пуст, снимают субсидии, невыплаты зарплат - и все больше, больше и больше.
Только ролики и треп, треп, треп.
Проели за это время то, что было накоплено "барыгами" - и теперь клоуны перед суровой реальностью, как ягнята перед воротами бойни...
Ты не можешь не понимать, что эта "власть" - это совершенно несерьезно.
И варианты - либо Порох, либо Медведчук.
Ставлю на Пороха.
Долг уменьшился в гривне ..
А отдавать в доларах..
бубочка - не слуга коломойського!
Но главное не забыть...ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПАРАШЕНКА!))))
щас ЗЕнина команда продаст землю...и кака ЗАКРУЖИТ!)))