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Все про:держборг (43) Мінфін (389)

 Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін

За 2019 рік сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн, до рівня 1998,3 млрд грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув $84,4 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти.

Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%, а державного боргу – 44% порівняно з 60,9% та 52,3% на кінець 2018 року відповідно.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172278
 
 
 Топ коментарі
 
Это только гарантированный долг баз учета займов ОГВЗ. Там еще круче цифры. Только за янваоь уже заняли 1.25 млн.евро.
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Это только гарантированный долг баз учета займов ОГВЗ. Там еще круче цифры. Только за янваоь уже заняли 1.25 млн.евро.
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Да нет, написано "совокупный государственный и гарантированный государством долг".
Но это не столь суть важно. Увеличить госдолг за полгода на 7,7% (причем базой является существующий долг накопленный за десятиления) это надо уметь!
И заценили как махинаторы красиво перевели в "эквивалент в национальной валюте" и долг вместо роста, под радостное блеяние баранов "уменьшился"
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Да нет. Они с лета перестали публиковать такую величину, как "валовый госдолг". Публикуют только гарантированный и совокупный. По валовому госдолгу там ох**нные цифры. На момент прихода Пороха к власти он был около 142,7 млрд. баксов. На момент прихода Моники - 112,5 млрд.баксов. Сейчас типа засекретили, т.к.сразу будет наглядно видно всю "глубину глубин" экономической политики зеленых. Они даже в совокупном умудряются не показывать займы ОГВЗ. Типа - "меньше народ знает - лучше спит".
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Проебы в экономической политике и с выполнением бюджета перекрывают тупо займами под нехилые проценты.
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отрицательный рост, так приятнее ушам 73%
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Я конечно не экономист, но мне кажется что гривна укрепляется по отношению к доллару, из за того что правительство берет в долг валюту. А не наоборот, долг растет из за укрепления курса.
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Саме так. Далі нам буде необхідно віддавати борги і цей уряд втікатиме з награбованим.
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Не совсем так. Чтобы ты не брал в долг - это приведет к росту курса нац. валюты.
- Когда берешь в валюте и выкидываешь на рынок - валюта становится в избытке и цена на нее падает
- Когда берешь в гривне, в страну заходит валюта для скупки гривны, гривна становится в дефиците и цена на нее растет (что эквивалентно первому)

Тогда возникает вопрос: А когда же курс нац валюты падает?! Ответ: Когда этот долг нудно вернуть, а уж если еще и про проценты вспомнить....

Отдельный случай - это когда берут кредит в гривне, но под малый процент (что не вызывает приток спекулятивного капитала из вне), т.е. не происходит конвертации. В этом случае курс не изменяется
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лет через 20 пенсий не будет априоре.....
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да Вы оптимист, батенька... лет через 7-10... Тогда наступит период максимума пенсионеров (если не умертвят) и минимума рожденных работоспособного возраста, желающих официально работать, способных их содержать...
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Вы тоже оптимист. Зеля сказал что ему 5 лет хватит и второй срок не потребуется
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да вы оптимисты, после коронавируса наступит анархия
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доллар опять ползет вверх, дибилы включили печатный станок!
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Тада. А когда ползет вниз, включают уничтожитель денег.

Именно так все и происходит. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 208
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Олигархи ведут страну к дефолту под радостное блеяние 73 процентов овец, которых будут стричь после банкротства государства
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да нет....
блеяние уже не радостное....на примере пенсов...
внучек Зеля за которого они так голосовали, устроит им быструю встречу с крематорием...



Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин - Цензор.НЕТ 7824 Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·1 ч

Сегодня наслушался жалоб пенсионеров которые делились своими проблемами и новый *****..вом от Кончирука.
Дело в чем пенсию добавили на 150грн а субсидию на 300грн из за этого сняли .
Проще говоря Кончарук отобрал у пенсионеров 150грн
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Нє, це не Гончарук! Це Петро, мальдівський офшорник, це він простому наріду постійно падлянки робить. Це за його вказівкою молода неопитна власть робить такі чюдовищьні помилки....
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Вы лучше своему коту это рассказывайте, а не этому, т.к. этот этому поверит, достаточно для него произнести "мальдивский офшорник"...
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Вы не видите,что человек просто занимается троллингом зебилов?
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Нє, це не Яценюк і Гройсман з Юлькою і Азіровим! Це Зеля, оманський запроданець, це він простому наріду постійно падлянки робить. Це за його вказівкою молода неопитна власть робить такі чюдовищьні помилки....
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О ні, ви що? Цеж не мудрий нарід їх до кормушки запрошував. Це прокляті москалі нам постійно владу вибирали, а змучений нарід мусив то всьо терпіти.
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Всего каких то 2270 американских гривен на каждого. Да один учитель получает по 4000 в месяц. Надо просто скинуться и все зажывем!
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Соевые, хоть раз для приличия прочитайте статью.

'Все плохо. Мы все погибнем. Солнце потухнет. Коронавирус ' и тд
Вам в любом случае счастья не видать, так как пэтя будет президентом уже НИКОГДА.
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Не лишай идиотов ВЕРЫ.
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Не переживай, вы не лишитесь ее никогда. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1812
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та ну прям.
ну, не сам Порох - так его человек.
Ты ж не можешь не понимать, что клоуны не смогут управлять страной "уже НИКОГДА".
За 8 месяцев - только провалы и пройопы, ни единого успеха, провалена армия, война, дипломатия, экономика, МВФ и т.п. - все провалено, налоги не собираются, бюджет пуст, снимают субсидии, невыплаты зарплат - и все больше, больше и больше.
Только ролики и треп, треп, треп.

Проели за это время то, что было накоплено "барыгами" - и теперь клоуны перед суровой реальностью, как ягнята перед воротами бойни...

Ты не можешь не понимать, что эта "власть" - это совершенно несерьезно.
И варианты - либо Порох, либо Медведчук.
Ставлю на Пороха.
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Лишнехромосомное, уменьшение долга в Гривнах при уменьшении курса это - уменьшение долга, о чём трубили уЗеленские?
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А у самой совсем с головой туго? Государство занимает деньги в валюте, а не в гривнах. За год назанимали дополнительно 8% от суммы долга. Мало? А дальше почему-то приводят прогнозные мнимые улушения в гривнах! Нет, Таня, такая фигня не работает. Вам бы хотя бы немного мозгов себе прикупить вместе с Зелей и Гончаруком. В том, чтобы занимать деньги, ничего плохого нет. Но на что эти деньги идут? Построены заводы, созданы рабочие места? Нет.
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Давай ПРЕМИИ. Мы идем по дороге нищеты уверенно.
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А,шо так похож на свынобоба?
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Госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов -- жыды деребанят тупых хохлов, что за них голосовали с космической скоростью. Хахаха, мои вам поздравления, хохли Зе .
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Зебильные манипуляторы ..
Долг уменьшился в гривне .. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2347
А отдавать в доларах.. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 349
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В пенсионном фонде дыра в 170 млр . долларов , в бюджете страны дупль-пусто . За прошлый год 6 млр .долларов долга не отдали . Держборг зашкаливает ! За то зарплаты сделали себе больше чем у Трампа ! Это каким надо быть суперспецом в министерстве чтоб так опустить экономику страны ?!?
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Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка" -- хахаха
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от не наговорюйте на бубочку!
бубочка - не слуга коломойського!
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Потому не надо наговаривать на него, он не мог этого сделать, т.к. был в очередном отпуске...
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За все это придется платить перисичному ЗЕленобобу и его детям...внукам!
Но главное не забыть...ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПАРАШЕНКА!))))
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"зебилы" обясните украинскому народу как укреплением национальной валюты, можно увеличить госдолг ********* "не лохов голосовавших " на 7,71% и на конец года достиг $ 84,4 млрд???
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ЗЕлохи думали шо этот праздник жизни НЕ ЗА ИХ СЧЕТ!))))
щас ЗЕнина команда продаст землю...и кака ЗАКРУЖИТ!)))
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В офшорах он воевал... Бл....
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Лишнехромосомное, офшор на 3000 Долларов США безо всяких движений средств - что за офшор?
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Даже в заглавии передёргивание,не достиг,а снизился.
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Ты статью прочитал? Для тупых зелебобиков: "... в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $ 84,4 млрд".
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У Украины долг в валюте, Украина зарабатывает с экспорта в валюте и отдает долги тоже в валюте. Отдавать мы будем 84,4 ярда зелени, а тугрики, купоны и прочие фантики наших кредиторов не интересуют. Тем более, что при укреплении наших фантиков, поступления от продажи товаров и услуг сокращаются - отсюда и дыра в бюджете и падение производсва и падение экономики в целом. Поэтому сумму государственного долга в фантиках, по временно-заниженному курсу от спекуляций с покупкой ОВГЗ можешь себе засунуть в задний карман.
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Вы смотрите не только ,что мы должны,но и то,что мы зарабатываем.Основным показателем будет отношение госдолга к ввп.
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Да. Но до Вас так и не дошло, что указаны прогнозные показатели в гривнах? Эта простая и тупая манипуляция для идиотов. Это так не работает.
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в иностранной валюте долг вырос на 7,71% / Хуже не будет, кричали восемь месяцев назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты.Оптимисты побеждают.
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Отлично! Чем больше долг, тем больше мы будем похожи на Гамерику!
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Ура скоро опять все станем миллионерами, как в 90-х.
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Олигархические гниды угандошили экономику. Вместо того чтобы брать кредиты у МВФ под 2% в год, они печатают ОВГЗ под 18 - тем самым уже разбалансировали всю экономику которую удалось стабилизировать в 16 году, которая стабильно хоть и ненамного росла 13 кварталов подряд.
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