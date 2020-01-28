 Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №20/2020 від 25 січня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом указу, загиблі удостоєні звання Герой України та ордена "Золота Зірка" "за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі".
Сергій Шатохін
Ганна Бортюк
Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа.
12 грудня пошукова операція була завершена, у ДСНС повідомили, що кількість загиблих становить 16 осіб; ідентифікація їхніх тіл завершилася 26 грудня.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Комісія дійшла висновку, що причиною пожежі в будівлі коледжу було займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі.
9 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що загиблі рятувальник Сергій Шатохін і викладачка Ганна Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, гідні присвоєння звання Героя України.
9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом (Ющенком) кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, (залишаючись на посаді міністра закордонних справ і при Ющенко (майже 5 місяців, з 9 жовтня 2009 до 25 лютого 2010) і при Януковичі (приблизно два тижні з 25 лютого 2010 до 11 березня 2010. Янукович став президентом 25 лютого 2010.) Порошенко був звільнений з посади міністра закордонних справ тодішнім президентом Януковичем 11 березня 2010 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Звинувачувати, що Порошенко ОСОБИСТО нагородив свого батька Героєм України - безпідставно.
Але, безсумнівно, міг посприяти.
Нет, поступок в данном случае действительно геройский и он реально заслужил, но все это на фоне "дегероизации" наших воинов, волонтеров...
Другие преподы, похватав шубы, сбежали.
Но не забывайте о других, живых но не менее достойных. Например,простой оператор автовышки - Александр. Он первым прибыл на место пожара. Он единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя жизнью, он просто спасал женщин и детей, снимая их из окон горящего здания»