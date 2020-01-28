 Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №20/2020 від 25 січня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом указу, загиблі удостоєні звання Герой України та ордена "Золота Зірка" "за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі".

Сергій Шатохін

Ганна Бортюк

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа.

12 грудня пошукова операція була завершена, у ДСНС повідомили, що кількість загиблих становить 16 осіб; ідентифікація їхніх тіл завершилася 26 грудня.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Комісія дійшла висновку, що причиною пожежі в будівлі коледжу було займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі.

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9 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що загиблі рятувальник Сергій Шатохін і викладачка Ганна Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, гідні присвоєння звання Героя України.