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 Київські новини, Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (95) КМДА (756) Поворозник (29)

 У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

У Києві не було виявлено жодного випадку захворювання китайським коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Щодо китайського коронавірусу - в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Поворозник додав, що зараз система охорони здоров'я Києва повністю готова до надання медичної допомоги в разі виявлення цього типу вірусу.

"Місто повністю готове і технічно, і технологічно надавати меддопомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і за найменших симптомів захворювання звертатися до сімейного лікаря", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців серед інфікованих коронавірусом у Китаї немає, - МЗС

Поворозник підкреслив, що сьогодні місто повністю забезпечене тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу, при цьому місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавірусу "щойно вони з'являться в Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172274
 
 
 Топ коментарі
 
ВОЗ рассказала украинцам, как уберечься от нового вируса:

Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
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Еще рано констатировать, что нет этой заразы, а нужно вводить карантин и не принимать самолеты с Китая.
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Так как авиасообщение с Китаем НЕ прекращено, то начало эпидемии в Украине - это вопрос времени (прим 1 месяц). Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину.
В подавляющем большинстве населённых пунктов отсутствует возможность проверить на уханьский короновирус. - нужны специальные тесты и оборудование. Значит у нас НИКАК не будут предотвращать распространение.
Рекомендую закупаться масками СЕЙЧАС, пока дешевле и есть в наличае
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ВОЗ рассказала украинцам, как уберечься от нового вируса:

Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
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Еще рано констатировать, что нет этой заразы, а нужно вводить карантин и не принимать самолеты с Китая.
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Россия, кстати закрыла вьезд китайцам. Наши зебилы ждут, когда мы на улицах падать начнем
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ага, на лобі у хворих не обнаружено made in china
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Так как авиасообщение с Китаем НЕ прекращено, то начало эпидемии в Украине - это вопрос времени (прим 1 месяц). Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину.
В подавляющем большинстве населённых пунктов отсутствует возможность проверить на уханьский короновирус. - нужны специальные тесты и оборудование. Значит у нас НИКАК не будут предотвращать распространение.
Рекомендую закупаться масками СЕЙЧАС, пока дешевле и есть в наличае
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Извините за резкость но все что вы пишете антинаучная *****. Начнем с конца. Маски нулевой эффект дают при защите от вирусов. То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ. Вы видели эти кадры ? там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу, которую не осмелился подтвердить пока никто из авторитетных ученых. И самое главное пока непонятно есть ли в приципе "смертельный вирус" чего здесь больше психоза или обычного жесткого гриппа который дает достаточно высокую степень смертей от вирусной пневмонии. Все это мы уже проходили. был и птичий и свиной грипп. От паники и психозов косвенно больше людей умрет, чем от вируса.
И на закуску. Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце, когда штаммы инфекции становятся устойчивей и дают больше осложнений.
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Propan "Маски нулевой эффект дают при защите от вирусов" надеюсь Вы сильно не правы. Иначе за полгода заразятся миллиарды.

"То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ" - эта какая-то чиновница - глава ихнего Минздрава по-нашему, или около того. + не было опровержений
" там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу" - вы в Китае ЭТО скажите.. посмотрим КАК отреагируют китайские товарищи......
"Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце" - так ЧЕГО ты в Украине? - полети в Ухань... получи иммунитет...
по итогу Вы написали очень странное
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"Маска не эффективна для здорового человека. Она не защищает от заражения. Маска, обычная хирургическая маска пропускает воздух, пропускает, соответственно, вирус. Она может защитить, если больной человек на себя наденет маску и будет общаться с Вами... эти капельки слизи, которые содержат вирус, будут оседать на маске и задерживаться", - внештатный эпидемиолог Минздрава Ирина Колесникова
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Кроме того, такие маски могут носить уже заболевшие люди, чтобы защитить окружающих от капель слюны и мокроты. Правда, если маску при этом не менять каждые пару часов, риск распространить инфекцию только вырастет - за это время на маске скопится больше вирусов, чем в обычном выдохе.
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От вирусов защищают, например, респираторы классов FFP2 и FFP3, которыми пользуются только профессионалы -медицинский персонал или люди, для которых заражение с высокой степенью вероятности может обернуться тяжелыми осложнениями. Однако использовать такие маски в повседневной жизни проблематично.
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Propan У тебя проблемы с языком. я НЕ писал "о что передается в инкубационный период "

я написал: "Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину"
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"или обычного жесткого гриппа который дает достаточно высокую степень смертей от вирусной пневмонии" уханьский коронавирус - это не грип.
грип испанка сколько млн положил? а ведь тогда у людей был на порядок лучше имунитет
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Пропан, а я з вам не дуже тут згідний. Поширення вірусного гепатиту А контактно- побутовим шляхом передачі наприклад здійснюється саме в інкубаційний період захворювання ще до появи зовнішніх ознак. У випадку з коронавірусами спостерігається та сама проблема... Та і маски є різні і різного призначення .
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для эпидемии короновируса в Украине ДОСТАТОЧНО того что вирус в инкубационной фазе не имеет температуры и заражённые безпрепятственно проникают в Украину
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Робити такі заяви якомусь чиновнику далекому від медицини та ще і без підтверджених результатами вірусологічних досліджень принаймі безвідповідально .
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не волнуйтесь приедут китайцы с празднования нового года
и привезут если они больницу построили за 10 дней
наши ,,чинуши ,, полгода будут решать что делать
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Зє-чинуші переймаються лише однією проблемою - Як натирити побільше бабла, щоб ще і їхнім правнукам вистачило.
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слав богу. потмоу что в стране в которой каждая торговка лижет пальцы или плюёт на них прежде чем упаковать покупателю в кулёчек еду на которую она (или он) предварительно хорошо почихала, никакой эпидемии не остановить. Лучше бы такие яду полизали.
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А кашляющие и чихающие кассиры в супермаркетах, которые при этом закрывают рот рукой, а потом ею же дают покупателю чек и сдачи?
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Именно они горадо опаснее торговок, так как контактируют с сотнями людей за рабочую смену.
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