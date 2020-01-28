 У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
"Щодо китайського коронавірусу - в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Поворозник додав, що зараз система охорони здоров'я Києва повністю готова до надання медичної допомоги в разі виявлення цього типу вірусу.
"Місто повністю готове і технічно, і технологічно надавати меддопомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і за найменших симптомів захворювання звертатися до сімейного лікаря", - сказав він.
Поворозник підкреслив, що сьогодні місто повністю забезпечене тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу, при цьому місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавірусу "щойно вони з'являться в Україні".
Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
В подавляющем большинстве населённых пунктов отсутствует возможность проверить на уханьский короновирус. - нужны специальные тесты и оборудование. Значит у нас НИКАК не будут предотвращать распространение.
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И на закуску. Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце, когда штаммы инфекции становятся устойчивей и дают больше осложнений.
"То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ" - эта какая-то чиновница - глава ихнего Минздрава по-нашему, или около того. + не было опровержений
" там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу" - вы в Китае ЭТО скажите.. посмотрим КАК отреагируют китайские товарищи......
"Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце" - так ЧЕГО ты в Украине? - полети в Ухань... получи иммунитет...
по итогу Вы написали очень странное
я написал: "Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину"
грип испанка сколько млн положил? а ведь тогда у людей был на порядок лучше имунитет
и привезут если они больницу построили за 10 дней
наши ,,чинуши ,, полгода будут решать что делать