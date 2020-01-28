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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4277) Пєсков (588)

 Відносини Росії та України далекі від нормалізації, - Пєсков

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії та України поки далекі від тренду на нормалізацію, попри контакти президентів двох країн - Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

"Я б поки не говорив про відносини двох країн. Незважаючи на таку тендітну позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію, на наш жаль", - заявив Пєсков.

Раніше Пєсков назвав образливою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала "змова тоталітарних режимів".

Читайте також: Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков

Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172272
 
 
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скорее всего ситуация противоположна на все 100%, если так говрят кацапы
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Скоріш за все - Операція прикриття цінного аґента. Той же Піськів декілька днів тому прлколовся, коли сказав, що між його патроном і Бубочкою налагоджена офґґенна комунікація. Напевне патрон запустив у нього тапком. Тепер Піськів виправляється.
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АР Крым оккупирована, Части Донецкой и Луганской областей тоже. Какая может быть нормализация?
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праильно, вот и хорошо, будем еще биться как на столетней кавказкой войне
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а шож, так любимая тобой свынопетя, не назвал войну войной?
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Ти б зразу взяв ружжо і пішов москалів шмаляти?
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не пошел бы, потому , как это война на территории украины, между рашкой и америкой
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вони були з куйлом торгові партнери і агентом лоліта, поки куйло не віджав липецьку мануфактуру, тоді і горщіки побили.
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а ты как бьешься? ))))) кинь хоть пару тысяч грн раз за шесть лет на волонтеров или МО на вооружение, на сайте есть счет, боец уев.
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НЕ ВЕРЮ, ЧТО ДОЙДЕ, ГЛЯДЯ НА БЫВШУЮ СВЫНОКОМАНДУ, одни свинярчуки озолотились как
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Как именно? Скинь инфу. если правда выезжаю грабить награбленное. Только не надо фуфло-ссылки на телевизор, это для даунов, и зубожилых ЗЕлохов. Что конкретно?
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Так где ты делась, дядька? Или у глистов жопных днем перерыв?
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Обо что ты бьешься? называется -мы пахали...
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Да воно кацап, за шо оно там бьётся, за бояру и лапти
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В данном случае это не может не радовать!
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Я бачив, як вітер корову звалив
Насипав піску повні вуха
Порушив копита, хвоста поломив -
Ото була завірюха!
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Петро п"ять років крутив сракою,та і не назвав війну війною,Зелєбоба це продовжує.Ось такі відносини.
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Головна провина Порошенка - що не увів війсковий стан, щоб всі весельчаки, вчителі, приколісти і решта морально зубожілих, "відчули війну" - може тоді б нарід не обрав собі головнокомандуючим - 4 рази уклоніста-кловуна. Отношения России и Украины далеки от нормализации, - Песков - Цензор.НЕТ 7239
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Так так ...і олігархат .*ахметкі . пінчуки. поросенки * та інші
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Oljik і ця провина може бути кваліфікована як державна зрада, оскільки до вересня 2014 року введення військового стану було прямим обов'язком Президента України відповідно до статті 4 ЗУ "Про оброну". Після вересня, Порошенко аби уникнути відповідальності розмазав цю відповідальність за допомогою прокладки РНБО, зробивши її колективною, тобто такою за яку не можливо отримати кримінальне звинувачення.

Відсутність військового стану на протязі 5 років, хоча б на окупованих частинах, дозволила агресору перевести все в площину громадянського конфлікту. РФ може бути притягнена до відповідальності лише як країна спонсор тероризму і не більше. Репарацій їй не виставиш.
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Я пам"ятаю ці роки - більша частина населення України поникалась під дивани і виглядувала звідтіля з острахом. Потім страх минувся і цей нарід осмілів і проголусвав за клоуна. Ось чому ви не знаєте що у 2014 році армія у нас була в кедах з калашами, а Україна балансувала на межі небуття.
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То лі дєло Голобородько... Якщо б йому прописали в сценарії, він би вмить усих каців у локшину покришив!!!
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Чувак, ну не треба бути більш хитросстраким, ніж ти є.
Обьявлення Україною війни Россіі в 2014 ?
Це одномоментно, перетворювало Україну агрессором, а Россію жертвою агрессії.
З автоматичним застосуванням санкцій до України. І знищенням України.
Так, ви дуже хотіли цього.
І ненавидите Порошенка, що він не повівся на це.
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А ты реально слепой, тупой и ЗЕдроченный лох. "Петро п"ять років крутив сракою,та і не назвав війну війною" Тебе мудаку приводят цитату из выступления в ООН! ))) Для тебя дура-война это вооруженный конфликт между государствами, а агрессия, это вооруженное нападение государства на другое. Разница в том, что войну объявляют до агрессии. Иди мой унгитазы.
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Агресія це те шо зараз звучить у твоїх словах,а війна це збройний конфлікт,і Порося не визнав війну,кійною,придумав з початку АТО,без терористів,бо Лугандон так і не визнано терористичною організацією,а потім ООС,це вже зовсім не зрозуміло шо.
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Ты мудило не путай понятия, потому что это слово применяется к разным областям. В политическом-война и агрессия это одно и тоже. Еще раз, лось сохатый, тебе скинули ссылку на речь Порошенко в ООН 2015, где РФ агрессор, между странами война, а не гражданский конфликт на востоке. Что тебе еще надо было, всеобщею мобилизацию, что бы ты смылась на мацкву дворником?
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А то що, Горлівський шахтьор, ти б згадав де військомат?
Тьху, гидота донбаська.
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Кто знает - "далеки или близки"... Когда здохнет Царь и его опричники одному Богу ведомо... Кое-кто из "челяди" Царя "стартонул" к апостолу Петру явно до срока...
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Когда сдохнет "царь" кацапы немного друг друга поубивают по привычке и найдут себе нового "царя". Не стоит надеяться на то, что если хутина не станет, в Мордоре что-то изменится.
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Величие свое умерьте и через несколько столетий нормализуются отношения, может быть, а может и не быть.
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піськов чудить! нормалізація відносин з рашистами можлива лише після їх капітуляції!
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спіч-райтер Зє!лєнского вже закопаний під Аушвіцем, але піськову мало - нужни свєрхвираженія вєрності *****. Зє!ля, начінай сільнєйє сосать
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***
Не то по приказу, не то от души
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»

- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты????
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.
- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!

Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!
Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!

Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не люди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!

«Орлуша».2014.
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В Росії заявили, що Зеленський все більше стає українським націоналістом

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що президент Володимир Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму".
Джерело: російське агентство ТАСС
Пряма мова Наришкіна: "Видно, що пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, не бажаючи пам'ятати про те, за яким принципом називалися частини Червоної Армії".
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любой НОРМАЛЬНЫЙ президент Украины, если он не гопник или барыга обречен быть ПРОУКРАИНСКИМ.
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Украина готова к нормализации отношений с републиками бывшей расии. В Новоукраинске(бывшей новоросийск) станет центром реинтеграции всех захваченных расийскими оккупантами каказских стран ))
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ти сдєлал ета! атнинє і вавєкі вєков каждий русскаязичьний будіт жить с ащющєнієм х.уя ва рту! а какая ім разніца шо ва рту?!
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Немцы давно покаялись за свои нацистские преступления.
Но паРаша носится со своим сталиным, как дурень со ступою.
С победой одного фашиста над другим фашистом с каждым годом тоже всё больше носятся, потому что других достижений нет.
Коммуняк нужно по всему миру запретить, чем они лучше нацистов и фашистов?
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...электронную непроходную и непролетаемую "китайскую" стену строить нужно...иначе 1000-летняя война продлится до бесконечности, залесье забототное не уймется никогда...а скоро еще и брат ихонный китаиса, спасаясь от вируса, еще и на свои исконные территории кинется спасаться..кацап зачуханный сюда рванет, с флагами -мышибратья... Отношения России и Украины далеки от нормализации, - Песков - Цензор.НЕТ 7993..
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Питання- яка нормалізація може буди до деокупації Донбасу та Криму?
Це як грабіжник вкрав гаманець і ноут, вибив тобі око, і каже :"ну динаміка непогана, проте до нормалізації відносин ще далеко".
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А с другой стороны, ты бы хотел, что бы эта донбасская сволочь поперла открыто сюда во все стороны? Это сложный комплексный вопрос, на годы. Но чем дальше затягивать, тем будет трудней.
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Вообще не спрашиваю никогда разрешения, кого и как называть, неизвестно еще что хуже.
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Відповім- позавчора член оплота у Києві стріляв у людей. Вони і так тут.
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На кой хрен нам нормальные отношения с страной -агрессорм!!!???
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Так Зеленський здавав території. Це фактично означає фіксацію його злочину

Путинхло вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським
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кацапы сейчас пожурят зебобу-тот расплачется и обяснит, что ляпнул со страха и по дурости... Фууу
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какие вообще могут быть отношения с бармалеями!!!
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наверное "зе слуги" визовый режим с рашистом заключат ????
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кремляди хотят заставить Украину пойти на их условия: отказаться от курса на вступление в НАТО и ЕС и дать согласие на вступление в таможенный союз. только тогда они готов прекратить агрессию против Украины и только тогда по их мнению наступит нормализация
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етот причaндал туалетный сегодня целый день вещать будет?
дайте ему рашпиль, хай язык почешет и угомонится уже.
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Тю,а на днях дристал ,,нормализациейатнашений,,?
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В предчувствии сговора с Путиным. Почему на Банковой сеют панику о зраде
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Знаем мы вашу нормализацию, существование только под тоталитарной властью кремля.
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дай Бог Письков , дай Бог ! Выберем следующий раз националиста . то вообще запоете фальцетом .
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Открыл Америку. Естественно, далеки. Пока Крым не возвращен, и говорить не о чем.
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Никогда мы не будем братьями...
Ни по-Родине, ни по-Матери.....
Духа нет у вас быть Свободными,
Нам не стать с вами,
Даже сводными(((((((((
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Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
.
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