 Відносини Росії та України далекі від нормалізації, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".
"Я б поки не говорив про відносини двох країн. Незважаючи на таку тендітну позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію, на наш жаль", - заявив Пєсков.
Раніше Пєсков назвав образливою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала "змова тоталітарних режимів".
Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".
Насипав піску повні вуха
Порушив копита, хвоста поломив -
Ото була завірюха!
Нє отвлєкайся.
Відсутність військового стану на протязі 5 років, хоча б на окупованих частинах, дозволила агресору перевести все в площину громадянського конфлікту. РФ може бути притягнена до відповідальності лише як країна спонсор тероризму і не більше. Репарацій їй не виставиш.
Обьявлення Україною війни Россіі в 2014 ?
Це одномоментно, перетворювало Україну агрессором, а Россію жертвою агрессії.
З автоматичним застосуванням санкцій до України. І знищенням України.
Так, ви дуже хотіли цього.
І ненавидите Порошенка, що він не повівся на це.
"Очередная сессия Генеральной Ассамблеи открывается 15 сентября 2015 года."
29 сентября 2015 19:11 Во время выступления в ООН Порошенко назвал Россию агрессором, продолжающиеся боевые действия это война, а не конфликт. "Украина страдает от жестокого нарушения устава ООН. Украина вновь стала объектом внешней агрессии. Сейчас арессор - Россия", - заявил он.
Тьху, гидота донбаська.
Не то по приказу, не то от души
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»
- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты????
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.
- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!
Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не люди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!
«Орлуша».2014.
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що президент Володимир Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму".
Джерело: російське агентство ТАСС
Пряма мова Наришкіна: "Видно, що пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, не бажаючи пам'ятати про те, за яким принципом називалися частини Червоної Армії".
Но паРаша носится со своим сталиным, как дурень со ступою.
С победой одного фашиста над другим фашистом с каждым годом тоже всё больше носятся, потому что других достижений нет.
Коммуняк нужно по всему миру запретить, чем они лучше нацистов и фашистов?
Це як грабіжник вкрав гаманець і ноут, вибив тобі око, і каже :"ну динаміка непогана, проте до нормалізації відносин ще далеко".
Путинхло вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським
дайте ему рашпиль, хай язык почешет и угомонится уже.
Ни по-Родине, ни по-Матери.....
Духа нет у вас быть Свободными,
Нам не стать с вами,
Даже сводными(((((((((
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