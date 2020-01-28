 Відносини Росії та України далекі від нормалізації, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

"Я б поки не говорив про відносини двох країн. Незважаючи на таку тендітну позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію, на наш жаль", - заявив Пєсков.

Раніше Пєсков назвав образливою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала "змова тоталітарних режимів".

Читайте також: Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков

Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".