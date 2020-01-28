 "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Морель сказав на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році".

"Ми чули і усі читали про дуже багато перебільшень стосовно "формули Штайнмаєра", яка мала бути ключем або драматичним провалом, жахливою загрозою усього процесу. Вибачте, вона нічого цього не має. Це механізм, який дуже простий", - наголосив Морель.

У цьому зв'язку координатор ОБСЄ підкреслив, що "формула Штайнмаєра" - це початковий "механізм, який поєднує питання спеціального статусу з місцевими виборами".

Він заявив, що після оцінки виборчого процесу на Донбасі з боку Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на предмет відповідності міжнародним стандартам ОБСЄ з виборів, спеціальний статус Донбасу можна запровадити на постійній основі.

Також читайте: Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству

При цьому, за його словами, "формула Штайнмаєра" не була винаходом колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Це був продукт Паризького саміту, який відбувся 2 жовтня 2015 року, коли зустрілися лідери (нормандської четвірки), оскільки вони бачили, що час спливав до крайнього встановленого терміну - до кінця року, і зв'язок виборів і статусу не був чітким у тексті, і ми мали різні тексти... Тож лідери узгодили покроковий зв'язок двох елементів", - додав Морель. Також він назвав "формулу Штайнмаєра" технічним механізмом.

"І, звичайно, організація усього процесу для статусу і для виборів залишається відкритим питанням, і має обговорюватися. Нічого заздалегідь не встановлено", - заявив Морель.

Також він нагадав про продовження Верховною Радою чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

На його переконання, за допомогою цього закону Україна зобов'язалася запропонувати особливий статус окремим районам у Донецькій і Луганській областях.

"Це завдання усе ще попереду, оскільки усе ще треба здійснити необхідні зміни до закону і втілити цей механізм "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - наголосив Морель і додав, що над цим зараз ведеться відповідна робота, яка не є простою.

Також читайте: Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Як повідомлялося, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою "нормандською четвіркою" та Тристоронньою контактною групою.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що так звана "формула Штайнмаєра" без закріплення в українському законодавстві та без закону про місцеві вибори на окупованому Донбасі не запрацює. Глава МЗС заявив, що від народних депутатів залежить, як "формула Штайнмаєра" буде імплементована в українське законодавство, але уточнив, що скоріше за все її буде інтегровано в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10848608-obmin-polonenimi-y-civilniy-zahist-v-obsye-rozpovili-pro-temi-yaki-budut-porushuvati-v-minsku.html