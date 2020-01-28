EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  8651  111
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2378) Морель (1)

 "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель

Координатор ОБСЄ в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи П'єр Морель назвав "формулу Штайнмаєра" простим механізмом, який треба закріпити в українському законодавстві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Морель сказав на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році".

"Ми чули і усі читали про дуже багато перебільшень стосовно "формули Штайнмаєра", яка мала бути ключем або драматичним провалом, жахливою загрозою усього процесу. Вибачте, вона нічого цього не має. Це механізм, який дуже простий", - наголосив Морель.

У цьому зв'язку координатор ОБСЄ підкреслив, що "формула Штайнмаєра" - це початковий "механізм, який поєднує питання спеціального статусу з місцевими виборами".

Він заявив, що після оцінки виборчого процесу на Донбасі з боку Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на предмет відповідності міжнародним стандартам ОБСЄ з виборів, спеціальний статус Донбасу можна запровадити на постійній основі.

Також читайте: Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству

При цьому, за його словами, "формула Штайнмаєра" не була винаходом колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Це був продукт Паризького саміту, який відбувся 2 жовтня 2015 року, коли зустрілися лідери (нормандської четвірки), оскільки вони бачили, що час спливав до крайнього встановленого терміну - до кінця року, і зв'язок виборів і статусу не був чітким у тексті, і ми мали різні тексти... Тож лідери узгодили покроковий зв'язок двох елементів", - додав Морель. Також він назвав "формулу Штайнмаєра" технічним механізмом.

"І, звичайно, організація усього процесу для статусу і для виборів залишається відкритим питанням, і має обговорюватися. Нічого заздалегідь не встановлено", - заявив Морель.

Також він нагадав про продовження Верховною Радою чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

На його переконання, за допомогою цього закону Україна зобов'язалася запропонувати особливий статус окремим районам у Донецькій і Луганській областях.

"Це завдання усе ще попереду, оскільки усе ще треба здійснити необхідні зміни до закону і втілити цей механізм "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - наголосив Морель і додав, що над цим зараз ведеться відповідна робота, яка не є простою.

Також читайте: Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Як повідомлялося, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою "нормандською четвіркою" та Тристоронньою контактною групою.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що так звана "формула Штайнмаєра" без закріплення в українському законодавстві та без закону про місцеві вибори на окупованому Донбасі не запрацює. Глава МЗС заявив, що від народних депутатів залежить, як "формула Штайнмаєра" буде імплементована в українське законодавство, але уточнив, що скоріше за все її буде інтегровано в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10848608-obmin-polonenimi-y-civilniy-zahist-v-obsye-rozpovili-pro-temi-yaki-budut-porushuvati-v-minsku.html

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172270
 
 
 Топ коментарі
 
Фильтрационные мероприятия и 5-летний карантин на избирательное право для освобожденных территорий.
 показати весь коментар
 
Может формулу Путина закрепите в Израильском или Германском законодательстве.
 показати весь коментар
 
Когда же Франция признает Корсиканскую Народную Республику?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Пристайку за його слова варто варто помідори дверима затиснути . Заслужив . Вже не розбереш на кого ********* працює під проводом єрмаки , на путєна чи на Україну ?
 показати весь коментар
 
 
координатор ОБСЄ Морель, подітє на х.й, милотворці хйлові..
 показати весь коментар
 
 
А чому би єврогеям не вигадати формула для росії ?
 показати весь коментар
 
 
Кремлівська методичка у цього грьобаного троля. Вибачте за мій французький.
 показати весь коментар
 
 
Ой, вы не знаете, что делать?
Кивайте, говорите "да, да!" и не делайте ниху....
 показати весь коментар
 
Так звана "формула Штайнмайера" була запущена в інтересах Москви в 2016 році з подачі проросійського міністра закордонних справ Німеччини Вальтера Штайнмайера як німецька упаковка путінської інтерпретації "мінських угод". ЦЕ ЗРАДА УКРАЇНИ. Європа заграє з "великим" ПУ, іде на поступки агресору, розробляє формули угодні Кремлю по поневоленні України, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від агента Пу фрау Меркель, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли в декілька раз. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Німеччини! Німеччина, Франція, Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
 показати весь коментар
 
 
Но в таком случае надо посоветовать г-ну Порошенко сменить название своей партии.
Какая же это европейская солидарность, если Порошенко не согласен с Евросоюзом по принципиальному вопросу?
Франция, Германия, Великобритания, ЕС в целом одобрили формулу Штайнмайера и усилия Зеленского в этом направлении.
Это консолидированная позиция Европы.
Мы что, больше не идем в Европу?
Порошенко больше не согласен с Европой?
Он не хочет туда идти?
А куда хочет?
В Россию?
Именно поэтому раскачивает лодку, чего не рекомендовал делать в свою бытность президентом?
 показати весь коментар
 
кому эта мокрель советы дает, что надо и что не надо?
 показати весь коментар
 
 
Ага, а капитуляцию - закрепить в Конституции Украины!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору