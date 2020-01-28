EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  489  11
Все про:ОБСЄ (2378) Донбас (13130) Сайдік (160)

 Кількість цивільних жертв на Донбасі в 2019 році була найменшою з початку війни, - Сайдік

Колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік повідомив, що в 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" в Києві у вівторок.

"Минулий рік був найкращим, якщо говорити про статистику жертв серед цивільного населення. Набагато менше було зафіксовано загиблих і поранених мирних жителів. З 2016 у нас було 88 загиблих і 354 поранених в рамках конфлікту. В 2019 - тільки 19 загиблих і 128 поранених. У 2016 серед загиблих було шестеро дітей, а минулого року взагалі жодна дитина не загинула", - сказав він.

"Тому ви бачите позитивні зрушення в цій ситуації. І це все завдяки нашій роботі, спрямованій на припинення вогню, зменшення випадків стрілянини", - додав Сайдік.

Ексспецпредставник голови ОБСЄ в Україні підкреслив, що під час його роботи в Мінську у фокусі була відповідальність за безпеку, захист цивільного населення. Крім того, сказав він, особлива увага приділялася "протимінній діяльності".

Також читайте: Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - Сайдік

"Міни - причина номер один, напевно, з якої гинуть діти в цьому конфлікті. Тому розмінування і протимінна діяльність, підвищення рівня обізнаності про небезпеку мін - це дуже важлива робота", - пояснив він.

Крім того, Сайдік висловив надію на те, що в лютому 2020 року буде досягнуто домовленості в рамках ТКГ в Мінську про три додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172267
 
 
 Топ коментарі
 
Не факт. Бандиты о своих жертвах не рапортуют. А что там в отдельных райнах Донецкой и Луганской областей происходит никто не знает.
 показати весь коментар
 
А це все завдяки переможним досягненням папєрєдніків. У зростанні числа загиблих серед військових винні вже ЗЕнаступніки - навіть не путєн, як було прийнято раніше.
 показати весь коментар
 
Звикайте, напис "Порох віноват" вже майже вицвів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не факт. Бандиты о своих жертвах не рапортуют. А что там в отдельных райнах Донецкой и Луганской областей происходит никто не знает.
 показати весь коментар
 
 
Знають. У соцмережах регулярні повідомленння про вбивства, згвалтування і дтп за участю дировців.
 показати весь коментар
 
А це все завдяки переможним досягненням папєрєдніків. У зростанні числа загиблих серед військових винні вже ЗЕнаступніки - навіть не путєн, як було прийнято раніше.
 показати весь коментар
 
 
Звикайте, напис "Порох віноват" вже майже вицвів.
 показати весь коментар
 
 
Нічого - петріоти регулярно його підновлюють та зміцнюють написами "дякую!". Скоро вони "путєн нівіноват" на парканах писатимуть...
 показати весь коментар
 
Так це ж був основний лозунг передвиборчої кампанії зе. Навіщо брехати?
 показати весь коментар
 
 
Так не брешіть! Цей лозунг видумали самі ******* після того, як їхній мочодаєць пролетів зі своїми "виборами путєна".
А ось сам Порох чого тільки не наобіцяв: і мир в один тур, і АТО за лічені години, і мільйонні страховки для зазисників, і долар по десять гривень... Петріоти враз про все забули - з пам'яттю хвігово, чи з гідністю?
 показати весь коментар
 
Відповім для маніпуляторів-президент зараз хто? Він сказав, що війну швидко закінчить, бо буде вести діалог з ордло. Яке в сраку ордло, якщо у нас війна з расєйкою? А на Новий Рік ***** поздоровляти- шикарно.... А їздити на зустрічі з ************ лизоблюдами в Оман? Брехло ти, пєтік, саме звичайнісіньке брехло, що пам'ятає лише те, що тобі вигідно.
 показати весь коментар
 
ну таки уже эта война грозит войти в историю как уникальная война в которой все удобства создают для охеревшего населения сепаративных районов и стараются их не беспокоить шумом разрывов
 показати весь коментар
 
кто должен гибнуть в серой зоне почти никого нет
вот мины это подарок лет на двадцать
/калек детей будет немерено /
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору