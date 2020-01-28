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 Політика України
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 Основним гуманітарним питанням на засіданнях у Мінську є обмін утримуваних осіб, - Фріш

Координатор робочої групи з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі Тоні Фріш назвав серед першочергових тем, які обговорюються в рамках гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську, обмін і взаємне звільнення утримуваних осіб.

"Справді, обговорюється багато різних гуманітарних питань, зокрема обмін утримуваними особами, доступ до людей, які потребують допомоги, особливо до представників найбільш уразливих верств населення. Як я вже сказав, основним гуманітарним питанням був обмін і синхронне, одночасне звільнення утримуваних осіб. Також обговорюється питання людей, зниклих безвісти, питання відкриття нових пунктів пропуску. І, звісно, одним з актуальних питань було питання Станиці Луганської", - сказав Фріш журналістам на полях конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У своєму виступі він наголосив, що одним із важливих і постійно обговорюваних питань є доступ до осіб, які утримуються на непідконтрольних уряду територіях окремих районів Донецької (ОРДО) і Луганської (ОРЛО) областей.

"Крім того, ми завжди говоримо - думаю, вам дуже добре про це відомо - про доступ до утримуваних осіб. Безумовний доступ до утримуваних осіб в ОРДО і ОРЛО. На жаль, наразі для Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) цей доступ не став безумовним і обов'язковим. Незважаючи на те, що таке рішення вже було прийнято, і що це неодноразово порушувалося у форматі "нормандської четвірки", у форматі двох держав-учасниць "нормандської четвірки" на рівні міністерств і на найвищому рівні. Наразі МКЧХ не отримав повного доступу, й мені це дуже не подобається", - додав Фріш.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172266
 
 
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Понятно...значит самым главным вопросом ...контролем над границей...никто на той сходке не озадачивается....
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Первых заложников советская власть массово замочила в сортире в лесах Тамбовщины.Командовали тем парадом будущие маршалы ссср жуков и тухачевсий.Чем отличается Донбасс от Тамбовщины?
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Терориста,що мєнтам бошки прострілював ,не випустили ? Бо цього обов'язково затребують.
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Який обмін.прикро говорити , але треба знати ,що ; ----

Звільнений з полону "ЛНР" Денис Секацький: "За свою свободу я заплатив 32 тисячі доларів, мій товариш - майже 80 тисяч. Більш ніж половина з нас заплатили терористам за те, щоб виїхати".
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