 Основним гуманітарним питанням на засіданнях у Мінську є обмін утримуваних осіб, - Фріш

"Справді, обговорюється багато різних гуманітарних питань, зокрема обмін утримуваними особами, доступ до людей, які потребують допомоги, особливо до представників найбільш уразливих верств населення. Як я вже сказав, основним гуманітарним питанням був обмін і синхронне, одночасне звільнення утримуваних осіб. Також обговорюється питання людей, зниклих безвісти, питання відкриття нових пунктів пропуску. І, звісно, одним з актуальних питань було питання Станиці Луганської", - сказав Фріш журналістам на полях конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У своєму виступі він наголосив, що одним із важливих і постійно обговорюваних питань є доступ до осіб, які утримуються на непідконтрольних уряду територіях окремих районів Донецької (ОРДО) і Луганської (ОРЛО) областей.

"Крім того, ми завжди говоримо - думаю, вам дуже добре про це відомо - про доступ до утримуваних осіб. Безумовний доступ до утримуваних осіб в ОРДО і ОРЛО. На жаль, наразі для Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) цей доступ не став безумовним і обов'язковим. Незважаючи на те, що таке рішення вже було прийнято, і що це неодноразово порушувалося у форматі "нормандської четвірки", у форматі двох держав-учасниць "нормандської четвірки" на рівні міністерств і на найвищому рівні. Наразі МКЧХ не отримав повного доступу, й мені це дуже не подобається", - додав Фріш.

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