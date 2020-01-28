EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  7369  183
Все про:Друга світова війна (132) Зеленський (4277) Пєсков (588) Голокост (82)

 Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів"

Висловлювання президента України Володимира Зеленського в Польщі щодо причин початку Другої світової війни є вкрай образливими для пам'яті тих, хто воювали з фашизмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Питання про заяву Зеленського було порушено під час спілкування прессекретаря з журналістами у вівторок. Пєсков нагадав, що український лідер під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і вона також дала змогу запустити "смертоносний маховик Голокосту".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. В цій заяві президент України солідаризується з украй помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва та солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, зокрема й Польщі, від фашизму", - сказав Пєсков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства". ВIДЕО

"Тому ми не приймаємо цієї заяви, вважаємо її помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів", - наголосив іще раз Пєсков.

Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній із президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцімі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту" .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172261
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да. Пакта М.-Р. "не было", совместной оккупации Польши "не было", парада в Бресте "не было", договора о дружбе "не было".
 показати весь коментар
 
Вовка не виноват . это ему такую речь Порошенко написал и подсунул Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 8947
Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 7567
 показати весь коментар
 
да Зеля сам не понял что прочитал на бумажке которую ему дали... Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 4308
надеюсь не позвонит извиняться...

Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 3508
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Да, нам на статистике в универе приводили этот расчет на примере случайного напечатывания обезьяной фразы

"Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог;"

Там вроде вероятность была 10 в минус 21 степени.
Мы (студенты) тут же выдвинули теорию, что Пушкин и был той 10 в 21 степени по счету обезьяной, которой это удалось (портрет Пушкина говорит в пользу этой теории, а гусиное перо - то для понтов и конспирации.)
 показати весь коментар
 
Кремль решил поднять выше плинтуса нулевой рейтинг своей марионетки на пустом месте
 показати весь коментар
 
 
И что там Йося между Риббентропом и Молотовым делал? И с чего это у всех такие счастливые рожи?

 показати весь коментар
 
 
Польшу поделили пополам и радуются ....
 показати весь коментар
 
 
А может все таки причина радости в этом документе, а совсем не в договоре?

 показати весь коментар
 
1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
 показати весь коментар
 
 
Дополнить:
п. 4 "и химиков"
п. 7 Помогают, но " мы победили бы и без ленд-лиза"
п. 8. Японию мочат всем миром, но острова "наши"
п. 9 "объявляем себя "единоличным (РФ) победительницей.
Краткий курс "Истории ВОВ" от ***** всея Московии Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 1419
 показати весь коментар
 
 
А какую помощь , стратегических ресурсов оказал СССР- продовольствие,
полезные ископаемые, нефть и тд. см договор о поставках.
 показати весь коментар
 
 
А на переклад кращих наукових посібників і підручників світу українською мовою коштів немає?? Не в те гроші вкладаєте дурні!!!
 показати весь коментар
 
Та он к вам припрется на 9 мая и скажет для вас правильные вещи. Так что не расстраивайтесь, дидываивале Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 3247
 показати весь коментар
 
 
...которая является оскорбительной для россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники расстреливали Еврейский антифашистский комитет, давили грузовиком Михоэлса, преследовали ученых

Дело УФТИ - общее название для репрессий, направленных против физиков Украинского физико-технического института (Харьков) в 1935-1938 годах, в период Большого террора.

Справи 1937-1938[ред. | ред. код]
Основні репресії проти співробітників УФТІ розгорнулися у 1937 році. Необхідність придушення виступів науковців УФТІ та позбавлення його іноземців збіглася з потребою обласного управління НКВС у розкритті політичних змов. За задумом слідчих, в УФТІ існувало дві контрреволюційних організації: троцькистсько-бухарінська, на чолі з Шубниковим і Ландау, і закордонна шпигунська фашистська, очолювана Вайсбергом. Співробітникам НКВС вдалося витягнути зізнання з Шубникова, Розенкевича, Горського, Фоміна. Проте справа проти Вайссберга розвалювалася, оскільки ані Вайссберг, ані Вайсельберг, ані Гоутерманс не давали покази проти колег.
1 березня було заарештовано Олександра Вайссберга. 4 березня - австрійського хіміка Конрада Вайсельберга. Вайсбергу вдалося врятуватися: його видали гестапо у 1940 році. Вайсельберга засудили до смертної кари 28 жовтня, а розстріляли 16 грудня 1937 року.[3]
У квітні 1938 року в Москві було заарештовано Льва Ландау, Моїсея Кореця і Юрія Румера[ru] за справою про антиурядову листівку. Проте невдовзі Ландау і Корецю пригадали й роботу в УФТІ.Наслідки «Справи УФТІ»[ред. | ред. код]
Загалом було заарештовано 16 осіб, 8 з них розстріляно.[4] Також усі іноземці, які не були заарештовані, назавжди залишили Радянський Союз.

Коллеги Путлера работали, не покладая кровавых рук...
 показати весь коментар
 
 
..дождемся победобесия....там все и проявится..полки с патретами чужими "ди ды выпивали" пойдут по улицам и площадям... ...с кремля накинутыми и в ручонки шаровиков местных за монеты вставленные... .
 показати весь коментар
 
 
Зелемойский надеется понравиться "порохоботам"? Только он не учёл, что у "порохоботов" память не как у малороссов:

Порошенко связал Вторую мировую с дружбой "маньяков" Гитлера и Сталина

50 ПРОСМОТРОВ


Пятница, 8 мая 2015, 14:33

Президент Петр Порошенко предполагает, что Вторая мировая война могла не произойти, если бы не сговор лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и генсека СССР Иосифа Сталина.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/8/7067198/
 показати весь коментар
 
 
"сговор тоталитарных режимов". ПреЗЕдент намагався не образити путіна, виляв як і раніше у війні з Україною, ні разу не назвав росію агресором.
 показати весь коментар
 
 
пройоп спіч-райтєра - ніззя упомінать "тоталітарний" - то святойє скрєпнойє!!!, нада було казати "єврапєйські лібєрасти развязалі братоубійствєнную вайну"
 показати весь коментар
 
а , не вписывается в пропаганду кремля - дЭды вАевали - пАбЭдители и асвабАдители Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 1805
 показати весь коментар
 
 
Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 3965#дедывоевали Дружеское фото на память. Советский и немецкий "деды" на фоне польских военнопленных. Брест, 1939 г.
И это только начало. В 1940-м, кроме 22 тыс расстрелянных поляков, под каток репрессий попадут и 400 тыс "освобожденных" Москвой украинцев и белорусов.
 показати весь коментар
 
 
Нагадую: все, що іде з тієї країни в вигляді новин повинно сприйматись як спецоперація! Вірогідно, що гебісти зробили тільки вигляд що образились для зображегєння Янелоха як єврпопейця і кількість ольгінський тролів на гілці тільки це підтверджує.
 показати весь коментар
 
 
Підтримую!
Я не втомлюся повторювати: слідкувати треба на за губами, а за руками.
Це вже не перша "антиросійська" заява Зеленського. Але це для заспокоєння публіки. Ці заяви не заважають Зеленському виконувати план Путіна по знищенню України.
 показати весь коментар
 
 
Как они еще не возмущаются итогами Бородинского просера?))))
Ведь и эти ветераны готовы пройти по Красной площади стройными БАТАЛЬЕНАМИ!)))
 показати весь коментар
 
 
В этом вся суть кацапсячины. При чем тут воевавшие против фашистов к причине начала войны? Воевавшие это воины защищавшие свою землю, за что им вечная память и низкий поклон, а вот кто развязывал эту войну вечное проклятье, в том числе гитлеру и ********** во главе с йоськой сралином.
 показати весь коментар
 
 
Сралин это СВЯТОЕ для раисян!
Без него ведь куча дИдов могла остаться в живих!
А это НЕДОПУСТИМО!)))
 показати весь коментар
 
 
так то воно так... Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 6816
але ти РІЗНИЦЮ між фашистами та нацистами розумієш? Італійські фашисти в 1943р об'явили війну нацистам...
 показати весь коментар
 
Нє магьоть етава быть, патамушта бьіть нє могєть.
Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 972


 показати весь коментар
 
 
Диды, конечно, воевали. А еще диды дружили, обучали офицерские кадры и поставляли сырье. Внуки дидов не любят об этом вспоминать, очень уж паскудны эти семейные истории.
 показати весь коментар
 
 
Зеля,это же зрада -зрадная ! Не выбивай у секты камни из под ног.
 показати весь коментар
 
 
Зє!біл прогклинайє дуду, спічрайтерів та холокост - так провинився перед ******!!! Ганьба! Поползьот в москву на калєнях за пращєнійєм і ярликом
 показати весь коментар
 
 
як цікаво заскавчали ґебельси пукіна Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 9743
збочинці ж=камуняцькі та фашисти пропукінці намагаються впарити людям що зміна нацистів-людожерами=ж-камуняками це було "щастя"... Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 9743
правда для декого з мішпухі щастя настало - все мали і нічого за це їм не було Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 7816 але це МИНУЛО НАЗАВЖДИ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля красавчик, правильно сказал. Не то что соевое ничтожество со своими дидываевале.
 показати весь коментар
 
Давайте опустим вопросы холокоста вроде как 6 млн человек сгорели в пыль не оставив после себя ни кусочка, и где немцы взяли столько угля чтобы сжечь столько евреев в пыль, не прекращая боевые действия, не будем проводить аналогии с красными кхмерами, которые убили не в пример меньше, но поля смерти полны костей до сих пор.
Давайте подымем вопрос непризнанных геноцидов, которые совок проводил сам, а не в соучастии с немцами, тот же Голодомор, те же вопросы, куда делись народы поволжья, откуда столько безымянных костей возле любого города старше 90 лет и где было региональное НКВД или ранее - ЧК. Вы становитесь расистами когда геноцид евреев выделяете их всех прочих.
 показати весь коментар
 
 
Почему немцы, нацисты в частности, вдруг так возненавидили евреев и начали их уничтожать, какая истиная причина этого, и как прагматичные немцы, которые не склонны к излишним эмоциям, осуществляли это?
 показати весь коментар
 
Мдааа.. Сегодня Скабеева родит с десяток йожиков на РашкаТВ, а на передаче у Соловьева сожгут тело эксПерда Ковтун..
Истерика будет знатная..
 показати весь коментар
 
 
Спочатку вони просять прихистку і хліба, потім російськомовних шкіл, потім другої державної мови російської, потім заявляють що вони корінне населення яке притісняють і приходять російські танки на їх захист. Не пускайте до себе росіян - вони вкрадуть вашу країну.
 показати весь коментар
 
 
Говно назвали коричневым. Оно оскорбилось и обвинило всех в русофобии.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вот пока все режимы в Европе были демократическими, то никто никаких преступных войн не устраивал, кроме пустячка в 1914.
Кто дал вооружится Гитлеру? Кто допустил восстановление немецкой армии? Кто вложил в Германию в 20х - 30хгодах огромные инвестиции и через них контролировал ведущие немецкие предприятия?
Запад требует от покоренного пост-совка скушать ритуальную ложку кала в знак подчинения, требует чтоб украинцы и прочие признали идиотами и недочеловеками своих дедов и прадедов, многими миллионами воевавших за СССР и десятилетиями строивших социализм, плоды которого украли власть кормящие олигархи, а теперь у них стремятся отобрать "цивилизованные нации".
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Уже, с*ка, и холокост Совок запустил! При том, что куда не плюнь там евреи рулили.
 показати весь коментар
 
Письков,не трынди про ,,дидов,,. Твои охраняли,максимум. А именно наши воевали.
 показати весь коментар
 
 
Деды вайавале в войне которую сами и начали! и Немцы были не фошисты а Нацисты - ибо они прославляли свою Нацию .... а фошисты прославляют государство с кричалкой "Уряя за Родину " + культ личности "за Сталина".
и да чуть не забыл.... Письков - нах! ПТН ПНХ!
 показати весь коментар
 
 
Міф про "спасєніє планєти" Мордором давно тріснув, як старий унітаз. Зєлік тут просто долучився до хору. Ну, хоч так. Але йому ще ой як далеко до політика. Завтра знову ляпне що-небудь в стилі "какая разніца". У нього переконань нема і вже не буде. Це пустий барабан.
 показати весь коментар
 
О, так они советский режим таки признают тоталитарным.
 показати весь коментар
 
 
Я бы так поделил ответственность за WW2: 14,5% - Франция и Англия, 34,5% - Германия, 51%- Совок. У совка контрольный пакет.
 показати весь коментар
 
 
а кто совок "индустриализировал"?
немцы - 20%
"кое-кто" - 80%
 показати весь коментар
 
А я бы Совку вообще не дал процентов. Его роли в начале WW2 практически никакой.
Сталина спросили - будет ли он воевать за поляков, он сказал нет. А мы сейчас за РФ будем воевать, если на неё Китай нападёт? Нет? И что ж Украина тогда станет ответственна за WW3?
 показати весь коментар
 
Истерия по поводу присвоения победы нароссией началась в этом году удивительно рано.
 показати весь коментар
 
 
Как говорится -за что боролись,на то и напоролись.помнится Путин говорил ,что одни буряты с удмуртами победили нацистскую Германию.
 показати весь коментар
 
 
Риббентроп после заключения Договора по разделу Польши:
"Восемьдесят миллионов немцев и сто восемьдесят миллионов русских! Их союз создаст блок' представляющий собой величайшую военную и индустриальную силу в мире' империю' раскинувшуюся на величайших жизненных пространствах Европы и Азии..."

И, кстати, совдеп, чтобы заключит договор с Гитлером из Наркомата иностранных дел вычистил евреев во главе с Литвиновым
 показати весь коментар
 
 
Зє!ля замаскіровал, но піськов сібя узнал
 показати весь коментар
 
Поки вовік читає написане можна бути спокійним, але як тільки починає імпровізувати повсякчас вилазять якість гіллясті роги, на яких можна чіпляти будь-які прапорці - від аквафрешу до штандартів аборигенів Соломонових островів.
 показати весь коментар
 
То была гражданская вайна! граждане Германии сражались с гражданами советов! Но поначалу они хотели договорится по середине, середине Польши!
 показати весь коментар
 
Ну да, ну да, не было никакой второй мировой, была великая отечественная.
А до 41го совок был не при делах.
С рейхом не дружил, Гитлеру не помогал, пакта Молотова-Рибентроппа не было...
Само наличие этого пакта Молотов до смерти отрицал

Меньше, чем за два года (с конца августа 1939 года до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на СССР) Советский Союз поставил нацистской Германии 1 миллион тонн нефтепродуктов, 1,6 тонн зерна, никель, марганцевую и хромовую руду, фосфаты, лесоматериалы, другие материалы. - это всё либеральные враки, не было такого.

А как НКВД передавал в Гестапо антифашистов скрывавшихся в СССР?
А как совместные парады проводили после раздела Польши?
Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 3233
У Гудериана и Кривошеина - прекрасное настроение на параде в Бресте

Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 6977

Германии по Версальскому запрещалось иметь танковые войска и военную авиацию, посему уже в 1924 году в СССР, в Липецке, создается авиационная школа рейхсвера, через которую прошли будущие ассы Третьего Рейха. В 1926 году в Казани появляется танковая школа «Кама»

И таких фактов сотрудничество со всеми пруфами сотни.

Поэтому когда я вижу очередную книгу очень популярного в РФ жанра "попаданцев", в которой очередной попаданец идёт к Сталину и рассказывает что скоро нападёт Гитлер, и тот ему верит - меня разбирает ржач. Человека который ещё накануне войны пытался бы говорить о нападении Гитлера быстро бы оприходовали как английского шпиона, который пытается вбить клин между дружественными народами СССР и Германии.
 показати весь коментар
 
 
Правда - есть правда! ЭДля тупых ватников это "большой секрет" (и "руССобофия"), а кто хотя бы чуть "дружит с головой" легко и сам придет к очевидным выводам!
 показати весь коментар
 
Израиль уже благодарит пуйла,за то что 1 Украинский фронт во главе с Украинским генералом освобождал концлагеря. На 9 мая ,не удивюсь, если натаньяху будет строчить пуйлу на мавзолее,замотанный в флаг власова
 показати весь коментар
 
Название фронтов было по территориальному признаку, это бывший Воронежский.
 показати весь коментар
 
Ще, якось забули як підводні човни СРСР топили транспорті з євреями на борту:
"Подводная лодка "ИЩ-213" (командир капитан-лейтенант Д. Денежко' военком политрук А. Родимцев) с рассветом 24-го февраля обнаружила вражеский (румынский) транспорт "Струма" водоизмещением около семи тысяч тонн' шедший без охранения. Транспорт был атакован из подводного положения с дистанции шесть кабельтовых. Торпеда достигла цели' и вскоре транспорт затонул. Особенно отличились старшины В. Жернов' Г. Носов' торпедист краснофлотец И. Филатов"

24 февраля 1942 г. Погибли 768 человек (беженцев евреев)' спасся лишь девятнадцатилетний юноша' который вспоминал впоследствии: "Я видел женщин' которые кричали и плакали в воде.
 показати весь коментар
 
все, зараз наш віслюк піде в жорсткий занюх, адже воно так не хотіло образити мишебратів, його ж не так зрозуміло ху-ло, слова вирвані з контексту, труднощі переладу... з зебілами ж таке проходить, а тут доведеться тепер викручуватися
 показати весь коментар
 
«Східне партнерство» не означає членство в ЄС ,а У Путина заявили, что отношения с Украиной далеки от нормализации Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 266... получаются интересные ножницы для государства Украина и интересно на какую часть ножниц обопрётся наша власть?
 показати весь коментар
 
оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом. Источник: https://censor.net.ua/n3172261\\\\\\\\\\

просто после этого высера Писькова мона посылать в/на гулаг.
Интересно, Зеле подсунули текст, или он так считает реально?

.... либо это станет предлогом для обострения? Зеля же границу не закроет и не приведет нашу ПВО в боеготовность в связи с опасностью налетов Рашкинской авиации?
 показати весь коментар
 
липецк
Немецкие «друзья» из люфтваффе учились в СССР в секретной авиашколе
Опубликовано 2 июня 2008
В предвоенные годы на территории СССР действовала секретная авиационная школа и испытательный центр, где будущие враги вместе учились летать. 15 апреля 1925 года в Москве представители советских ВВС и Военного министерства Германии подписали договор о создании авиационной школы. Эта немецкая военная авиационная школа, в которой также проводились испытания новых типов германских боевых самолетов и вооружения, действовала в СССР до 1933-го. Существование этой организации было нелегальным, так как по условиям Версальского мирного договора Германии было запрещено иметь и развивать военную авиацию. Но создание такого авиационного центра привлекало не только немецкое военное руководство, но и Советский Союз: большевики хотели перенять военный опыт и познакомиться с западной авиатехникой.

16 августа 1933 году на прощальном вечере в связи с закрытием авиашколы её новый руководитель Готлиб Мюллер (Gotlieb Müller, 1895-1945) выступил с речью. О сказал: «Следует выразить нашу благодарность стране, гостеприимством которой мы пользовались в течение восьми лет. В то время, когда все государства враждебно относились к Германии, СССР дал нам возможность возобновить здесь нашу летную деятельность. С готовностью всегда оказывать помощь, Красная Армия и, в особенности, Воздушный Флот, покровительствовали нашей работе».
 показати весь коментар
 
Мне очень любопытно: кацапы не задумывались, по какой причине граждане стран "освобожденных" СССР от нацизма, терпеть их не могут?
 показати весь коментар
 
 
в Кремле отреагировали на слова Зеленского /для слуги народа Коломойского как бы кнут. Что бы место знал.Кремлёвский пряник: Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять/Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти/Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
 показати весь коментар
 
Интересно, что в составе красной армии тысячи западенских дедов освобождали Украину от немецких нацистов, но их внуки сейчас стараются унизить своих предков, пренебрежительно называя всех скопом "дедываевале".
 показати весь коментар
 
тю, сами же совсем недавно пакт молотова-риббентропа рассекретили, а теперь оказывается "неприемлемо и оскорбительно".
странные какие-то
 показати весь коментар
 
Громче всех кричит "Держите вора" сам вор.
 показати весь коментар
 
Как же соя и ватаны ненавидят Зелю. Ведь он про их любимый кацапстан правду сказал.
 показати весь коментар
 
Впервые Зеленский хоть что то путное сказал
 показати весь коментар
 
И об этом...Девушки-волонтеры, которые ехали с похорон украинского военного, погибшего вблизи Мариуполя, требовали выключить российский сериал. Столкнувшись с агрессией водителя и равнодушием пассажиров, они вышли из рейсового автобуса на трассе. Узнав об этом, в Киеве неравнодушные украинцы вышли встречать автобус, но водитель поехал в объезд и не прибыл на автостанцию.Об этом сообщает девушка погибшего в Широкино военного Николая Сорочука и волонтер Ярина Чорногуз на своей Facebook-странице.....Какое равнодушие кругом,почему Министерство культуры не проводит мероприятие на юго востоке Украины с народом у которых в мозгах "КАКАЯ РАЗНИЦА?"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору