 Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Питання про заяву Зеленського було порушено під час спілкування прессекретаря з журналістами у вівторок. Пєсков нагадав, що український лідер під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і вона також дала змогу запустити "смертоносний маховик Голокосту".
"Ми категорично не згодні з цією заявою. В цій заяві президент України солідаризується з украй помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва та солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, зокрема й Польщі, від фашизму", - сказав Пєсков.
"Тому ми не приймаємо цієї заяви, вважаємо її помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів", - наголосив іще раз Пєсков.
Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній із президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцімі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту" .
"Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог;"
Там вроде вероятность была 10 в минус 21 степени.
Мы (студенты) тут же выдвинули теорию, что Пушкин и был той 10 в 21 степени по счету обезьяной, которой это удалось (портрет Пушкина говорит в пользу этой теории, а гусиное перо - то для понтов и конспирации.)
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
п. 4 "и химиков"
п. 7 Помогают, но " мы победили бы и без ленд-лиза"
п. 8. Японию мочат всем миром, но острова "наши"
п. 9 "объявляем себя "единоличным (РФ) победительницей.
Краткий курс "Истории ВОВ" от ***** всея Московии
полезные ископаемые, нефть и тд. см договор о поставках.
Дело УФТИ - общее название для репрессий, направленных против физиков Украинского физико-технического института (Харьков) в 1935-1938 годах, в период Большого террора.
Справи 1937-1938[ред. | ред. код]
Основні репресії проти співробітників УФТІ розгорнулися у 1937 році. Необхідність придушення виступів науковців УФТІ та позбавлення його іноземців збіглася з потребою обласного управління НКВС у розкритті політичних змов. За задумом слідчих, в УФТІ існувало дві контрреволюційних організації: троцькистсько-бухарінська, на чолі з Шубниковим і Ландау, і закордонна шпигунська фашистська, очолювана Вайсбергом. Співробітникам НКВС вдалося витягнути зізнання з Шубникова, Розенкевича, Горського, Фоміна. Проте справа проти Вайссберга розвалювалася, оскільки ані Вайссберг, ані Вайсельберг, ані Гоутерманс не давали покази проти колег.
1 березня було заарештовано Олександра Вайссберга. 4 березня - австрійського хіміка Конрада Вайсельберга. Вайсбергу вдалося врятуватися: його видали гестапо у 1940 році. Вайсельберга засудили до смертної кари 28 жовтня, а розстріляли 16 грудня 1937 року.[3]
У квітні 1938 року в Москві було заарештовано Льва Ландау, Моїсея Кореця і Юрія Румера[ru] за справою про антиурядову листівку. Проте невдовзі Ландау і Корецю пригадали й роботу в УФТІ.Наслідки «Справи УФТІ»[ред. | ред. код]
Загалом було заарештовано 16 осіб, 8 з них розстріляно.[4] Також усі іноземці, які не були заарештовані, назавжди залишили Радянський Союз.
Коллеги Путлера работали, не покладая кровавых рук...
Порошенко связал Вторую мировую с дружбой "маньяков" Гитлера и Сталина
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Пятница, 8 мая 2015, 14:33
Президент Петр Порошенко предполагает, что Вторая мировая война могла не произойти, если бы не сговор лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и генсека СССР Иосифа Сталина.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/8/7067198/
И это только начало. В 1940-м, кроме 22 тыс расстрелянных поляков, под каток репрессий попадут и 400 тыс "освобожденных" Москвой украинцев и белорусов.
Я не втомлюся повторювати: слідкувати треба на за губами, а за руками.
Це вже не перша "антиросійська" заява Зеленського. Але це для заспокоєння публіки. Ці заяви не заважають Зеленському виконувати план Путіна по знищенню України.
Ведь и эти ветераны готовы пройти по Красной площади стройными БАТАЛЬЕНАМИ!)))
Без него ведь куча дИдов могла остаться в живих!
А это НЕДОПУСТИМО!)))
але ти РІЗНИЦЮ між фашистами та нацистами розумієш? Італійські фашисти в 1943р об'явили війну нацистам...
збочинці ж=камуняцькі та фашисти пропукінці намагаються впарити людям що зміна нацистів-людожерами=ж-камуняками це було "щастя"...
правда для декого з мішпухі щастя настало - все мали і нічого за це їм не було але це МИНУЛО НАЗАВЖДИ
Давайте подымем вопрос непризнанных геноцидов, которые совок проводил сам, а не в соучастии с немцами, тот же Голодомор, те же вопросы, куда делись народы поволжья, откуда столько безымянных костей возле любого города старше 90 лет и где было региональное НКВД или ранее - ЧК. Вы становитесь расистами когда геноцид евреев выделяете их всех прочих.
Истерика будет знатная..
Кто дал вооружится Гитлеру? Кто допустил восстановление немецкой армии? Кто вложил в Германию в 20х - 30хгодах огромные инвестиции и через них контролировал ведущие немецкие предприятия?
Запад требует от покоренного пост-совка скушать ритуальную ложку кала в знак подчинения, требует чтоб украинцы и прочие признали идиотами и недочеловеками своих дедов и прадедов, многими миллионами воевавших за СССР и десятилетиями строивших социализм, плоды которого украли власть кормящие олигархи, а теперь у них стремятся отобрать "цивилизованные нации".
и да чуть не забыл.... Письков - нах! ПТН ПНХ!
немцы - 20%
"кое-кто" - 80%
Сталина спросили - будет ли он воевать за поляков, он сказал нет. А мы сейчас за РФ будем воевать, если на неё Китай нападёт? Нет? И что ж Украина тогда станет ответственна за WW3?
"Восемьдесят миллионов немцев и сто восемьдесят миллионов русских! Их союз создаст блок' представляющий собой величайшую военную и индустриальную силу в мире' империю' раскинувшуюся на величайших жизненных пространствах Европы и Азии..."
И, кстати, совдеп, чтобы заключит договор с Гитлером из Наркомата иностранных дел вычистил евреев во главе с Литвиновым
А до 41го совок был не при делах.
С рейхом не дружил, Гитлеру не помогал, пакта Молотова-Рибентроппа не было...
Само наличие этого пакта Молотов до смерти отрицал
Меньше, чем за два года (с конца августа 1939 года до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на СССР) Советский Союз поставил нацистской Германии 1 миллион тонн нефтепродуктов, 1,6 тонн зерна, никель, марганцевую и хромовую руду, фосфаты, лесоматериалы, другие материалы. - это всё либеральные враки, не было такого.
А как НКВД передавал в Гестапо антифашистов скрывавшихся в СССР?
А как совместные парады проводили после раздела Польши?
У Гудериана и Кривошеина - прекрасное настроение на параде в Бресте
Германии по Версальскому запрещалось иметь танковые войска и военную авиацию, посему уже в 1924 году в СССР, в Липецке, создается авиационная школа рейхсвера, через которую прошли будущие ассы Третьего Рейха. В 1926 году в Казани появляется танковая школа «Кама»
И таких фактов сотрудничество со всеми пруфами сотни.
Поэтому когда я вижу очередную книгу очень популярного в РФ жанра "попаданцев", в которой очередной попаданец идёт к Сталину и рассказывает что скоро нападёт Гитлер, и тот ему верит - меня разбирает ржач. Человека который ещё накануне войны пытался бы говорить о нападении Гитлера быстро бы оприходовали как английского шпиона, который пытается вбить клин между дружественными народами СССР и Германии.
"Подводная лодка "ИЩ-213" (командир капитан-лейтенант Д. Денежко' военком политрук А. Родимцев) с рассветом 24-го февраля обнаружила вражеский (румынский) транспорт "Струма" водоизмещением около семи тысяч тонн' шедший без охранения. Транспорт был атакован из подводного положения с дистанции шесть кабельтовых. Торпеда достигла цели' и вскоре транспорт затонул. Особенно отличились старшины В. Жернов' Г. Носов' торпедист краснофлотец И. Филатов"
24 февраля 1942 г. Погибли 768 человек (беженцев евреев)' спасся лишь девятнадцатилетний юноша' который вспоминал впоследствии: "Я видел женщин' которые кричали и плакали в воде.
просто после этого высера Писькова мона посылать в/на гулаг.
Интересно, Зеле подсунули текст, или он так считает реально?
.... либо это станет предлогом для обострения? Зеля же границу не закроет и не приведет нашу ПВО в боеготовность в связи с опасностью налетов Рашкинской авиации?
Немецкие «друзья» из люфтваффе учились в СССР в секретной авиашколе
Опубликовано 2 июня 2008
В предвоенные годы на территории СССР действовала секретная авиационная школа и испытательный центр, где будущие враги вместе учились летать. 15 апреля 1925 года в Москве представители советских ВВС и Военного министерства Германии подписали договор о создании авиационной школы. Эта немецкая военная авиационная школа, в которой также проводились испытания новых типов германских боевых самолетов и вооружения, действовала в СССР до 1933-го. Существование этой организации было нелегальным, так как по условиям Версальского мирного договора Германии было запрещено иметь и развивать военную авиацию. Но создание такого авиационного центра привлекало не только немецкое военное руководство, но и Советский Союз: большевики хотели перенять военный опыт и познакомиться с западной авиатехникой.
16 августа 1933 году на прощальном вечере в связи с закрытием авиашколы её новый руководитель Готлиб Мюллер (Gotlieb Müller, 1895-1945) выступил с речью. О сказал: «Следует выразить нашу благодарность стране, гостеприимством которой мы пользовались в течение восьми лет. В то время, когда все государства враждебно относились к Германии, СССР дал нам возможность возобновить здесь нашу летную деятельность. С готовностью всегда оказывать помощь, Красная Армия и, в особенности, Воздушный Флот, покровительствовали нашей работе».
странные какие-то