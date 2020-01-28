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 Політика України
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Все про:Зеленський (4277) фінанси (64) Каденюк (6)

 В Україні розроблено проєкт меморіалу Каденюка, фінансування візьме на себе держава, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що через два роки після смерті українського космонавта Леоніда Каденюка досі його могила не облаштована і немає пам'ятника.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича й досі немає облаштованої могили та пам’ятника. На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно", - заявив Зеленський.

"Наскільки мені відомо, проєкт меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом", - додав він.

Зазначимо, перший космонавт незалежної України, Герой України, генерал-майор Леонід Каденюк народився 28 січня. Сьогодні йому б виповнилося 69 років.

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"Ми дуже часто починаємо цінувати своїх героїв тільки після того, як вони йдуть від нас. А іноді не цінуємо навіть тоді, коли їх з нами вже немає. Таке ставлення з боку держави потрібно міняти раз і назавжди", - зазначив Зеленський.

В Україні розроблено проєкт меморіалу Каденюка, фінансування візьме на себе держава, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172259
 
 
 Топ коментарі
 
Для чого цей піар на смерті відомої людини? Зараз нема чим займатися?
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ничего против космонавтов не имею,но героизма тут не больше чем в поездке на мотоцикле в дождик....начиная с гагарина,которого вместо собаки выстрелили в космос немецкой ракетой.
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А что великого сделал Каденюк, что прям мемориал лепить нужно. Ну стал первым космонавтом и что?! В чем заслуга то? Или Героизм?! Была еще куча кандидатов, но выбрали его, просто повезло. Получил премий, медалек, по телеку покрутили - по сути, свое получил сполна
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Для чого цей піар на смерті відомої людини? Зараз нема чим займатися?
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Вовік мріяв стати астронавтом, але мама не пустила - бо це далеко від хати. Тому бубочка став космонавтом в інший, нетрадиційний спосіб.
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Каждый Зе может стать пилотом,
Чтобы управлять говнолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь в Омане,
Сурков давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете...
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И тут я понял! Эта ****** продвигает "тех героев, имена которых не вызывают конфликтов". Про настоящих героев пожертвовавших жизнями за Украину бкдет молчек, а про "героев" первых полетевших на ракете или первых прокатившихся на поезде - будем писать прославлять....
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2 года нужно подождать пока гроб просядет.
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ничего против космонавтов не имею,но героизма тут не больше чем в поездке на мотоцикле в дождик....начиная с гагарина,которого вместо собаки выстрелили в космос немецкой ракетой.
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ты не прав.это опасное занятие. Народ сознательно идёт на этот риск ради науки и всякого такого. И готовиться надо серьёзно. Всех подряд туда не берут. А гонять в дождь на моцыке - это просто сам себе дурак без пользы для человечества.
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А что великого сделал Каденюк, что прям мемориал лепить нужно. Ну стал первым космонавтом и что?! В чем заслуга то? Или Героизм?! Была еще куча кандидатов, но выбрали его, просто повезло. Получил премий, медалек, по телеку покрутили - по сути, свое получил сполна
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Тю, так слетай в космос, будешь вторым, получишь кучу медалек и премий, по телевизору покажут
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Зеля, плохая примета вспоминать покойника (вслух) в день его рождения. В Україні розроблено проєкт меморіалу Каденюка, фінансування візьме на себе держава, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2240
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ЗЕ, не бойся, про тебя забудут и очень быстро. В мире клоунов уже звезда есть - Олег Попов.
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А сколько денешек с этого проекта в оманский офшор поедет??
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