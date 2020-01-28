 В Україні розроблено проєкт меморіалу Каденюка, фінансування візьме на себе держава, - Зеленський

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича й досі немає облаштованої могили та пам’ятника. На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно", - заявив Зеленський.

"Наскільки мені відомо, проєкт меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом", - додав він.

Зазначимо, перший космонавт незалежної України, Герой України, генерал-майор Леонід Каденюк народився 28 січня. Сьогодні йому б виповнилося 69 років.

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"Ми дуже часто починаємо цінувати своїх героїв тільки після того, як вони йдуть від нас. А іноді не цінуємо навіть тоді, коли їх з нами вже немає. Таке ставлення з боку держави потрібно міняти раз і назавжди", - зазначив Зеленський.