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 Окупанти з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.

Відразу після півночі, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Новолуганського.

А на Донецькому напрямку, з 8.05 до 8.55, противник вів вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Лебединське, вкотре використовуючи заборонені міномети калібру 82 мм, а також інше піхотне озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб

Для придушення вогню противника і припинення провокацій підрозділи Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил в результаті обстрілів противника немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172254
 
 
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)

Окупанти з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8440
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