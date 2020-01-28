 Окупанти з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.

Відразу після півночі, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Новолуганського.

А на Донецькому напрямку, з 8.05 до 8.55, противник вів вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Лебединське, вкотре використовуючи заборонені міномети калібру 82 мм, а також інше піхотне озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб

Для придушення вогню противника і припинення провокацій підрозділи Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил в результаті обстрілів противника немає.