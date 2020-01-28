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 ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до "виборів" в окупованому Криму, - Йозвяк (оновлено)

Європейська рада 28 січня додала до списку санкцій сім осіб, які брали участь в організації "виборів" в окупованому Криму у вересні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри ЄС вирішили додати 7 осіб до санкційного списку фізичних/юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані із Севастополем і Кримом, а також з "виборами", які там провела РФ у вересні. Список тепер містить 177 осіб і 44 компанії", - повідомив журналіст.

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ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до виборів в окупованому Криму, - Йозвяк 01

Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

Як пише "Інтерфакс-Україна", до списку додані: т.зв. "тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, т.зв. "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк, т.зв. "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 рр., т.зв. "заступниця Законодавчих зборів Севастополя" Катерина Алтабаєва. "Посади" інших чотирьох - С.Даніленка, Л.Бачова, К.Перкова та В.Немуова - виданню не відомі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172253
 
   
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ты что, порохобот? там же написано за что
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Семь человек? Всего? Порохоботы явно виноваты. В соцсетях "зраду" разгоняют ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к "выборам" в оккупированном Крыму, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3297
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Европа лицемерит уже шесть лет со своими "секторальными", "оральными"...и прочими санкциями...Эффективные санкции это: отключить СВИФТ и запретить с определенного числа определенного месяца посещение "кацами" любой страны Евросоюза и США...Вот это были бы санкции. Я посмотрел бы как козломордые запели бы ...а так...это просто плевок в сторону Украины, извините....
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