 Через спалах грипу і ГРВІ всі школи Черкас від завтра закриють на карантин

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення щойно ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради під головуванням міського голови Анатолія Бондаренка, враховуючи відповідні рекомендації місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради.

Зазначені карантинні заходи пов'язані з активізацією захворюваності вірусом грипу та ГРВІ серед школярів.

Як повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, 24 січня у місті хворіло 3973 учні, що становило 14,4 відсотка від загальної кількості школярів, та було закрито 49 класів.

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Тоді як 27 січня на грип та ГРВІ вже захворіло 5346 учнів черкаських шкіл. А вже з 28 січня планується закриття ще 48 класів, у яких навчається 1426 школярів.

– Отже, з 28 січня у Черкасах не працюватиме 90 класів, де навчається 2657 дітей. Ще в 96 класах кількість хворих на грип та ГРВІ перевищує 30 відсотків, – підсумував Серій Павлович.

Аналогічні тенденції щодо поширення захворюваності на грип та ГРВІ серед містян підтвердив і директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник.

За його словами, активізація небезпечного вірусу в місті та області почала набирати обертів за останні тижні. Нині в черкаських лікарнях перебуває 260 дітей.

– Прикро, що в області вже зафіксовано два летальних випадки, причини смерті яких пов’язані з вірусною пневмонією. Наголошу, що найбільшу загрозу щодо перебігу та наслідків хвороби складає саме дитячий контингент, аніж дорослий. Тому потрібно докласти максимум зусиль, аби мінімізувати можливі ризики щодо подальшого поширення захворюваності на грип та ГРВІ, – сказав Олег Михайлович.

Зокрема, додав, що зазвичай протиепідеміологічні заходи не можуть обмежитись 2-3 днями. Оскільки цього періоду недостатньо для одужання.

Тож продовження карантину у черкаських школах до 9 лютого підтримали усі члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради, а також – виконавчий комітет.

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Міський голова Анатолій Бондаренко наголосив, що збереження здоров’я дітей – є найголовнішою цінністю. І саме це є ключовим в ухваленні відповідного рішення міською владою.

Як повідомлялося раніше, через зростання захворюваності на грип в 8 областях України також закривають школи на карантин.