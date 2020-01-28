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Все про:Янукович (2713) ДБР (817) Бабіков (11)

 "Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков. ВIДЕО

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

"Я не представляв права та інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - сказав він.

Бабіков дивується, що його називають адвокатом Януковича.

"Хтось із вас з 2014 до 2020 року чув моє ім'я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. В адвокатських об'єднаннях працюють кілька адвокатів. Як правило, в кожному провадженні є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта, він розробляє стратегію захисту людини, з якою укладено договір адвокатським об'єднанням", - каже Бабіков.

"Однак оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а законодавство вимагає подачі процесуальних документів в обмежені терміни, іноді виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває в той час в об'єднанні", - пояснює Бабіков наявність його підпису під документами у справі Януковича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172251
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а что он запоет, если его хозяин вернется "Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 6211
"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 5600
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Это лицо не может врать
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"... Тим більше - по справах Майдану..."! А менше? 😁 Він мене переконав. У своїй брехні.
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Руске значит - "стреляй"!
Антиколорадос:

\\\\\\\\\\\
Время от времени, к нам приходят рассказы неизвестных людей о том, как выглядит «русский мир» без ретуши. Кто-то на себе испытал, кто-то что-то узнал от тех, кто выжил в эпицентре этого «русского мира». Иногда - присылали фото. Но мы никогда этого не публиковали просто потому, что не знаем, кто эти люди и откуда они это прислали, а потому, чтобы не подвергнуть риску их или тех, кто им рассказал свои истории.
Считаю, что мы поступили правильно, поскольку добавить горя этим людям было бы не по-людски, с нашей стороны. Имея опыт различного рода расследований, могу сказать, что иногда не достаточно вымарать имена или названия населенных пунктов. Какие-то другие обстоятельства могут указать на того, о ком идет речь. По этой причине мы решили просто ничего не публиковать вплоть до нашей победы, а может и потом…
В общем, мы этого не публиковали, а на этом фоне, некоторые явно не наши типы стали рассказывать о том, что «надо просто перестать стрелять» или что претензий к РФ нет. Отсюда возникает какое-то абсурдное представление о том, с кем тут собираются провести «личную встречу», чтобы что-то там «обсудить».
В связи с этим, мы решили разместить здесь то, что уже разместил сайт «Миротворец». У них больше опыта «обезвреживания» таких рассказов и потому качество этой работы останется на их совести. Тем более, что это уже и так опубликовано.
В общем, следующий ниже текст мы настоятельно не рекомендуем читать всем, у кого нехорошо с сердцем и вообще - здоровьем и плюс к тому, решите для себя сами, сможете ли вы это «вывезти». Если да, то дальше - текст из Миротворца, в режиме «как есть». В конце не будет никаких выводов.
ТЕКСТ
«Я просила меня не бить, говорила, что беременна. Они сказали, что «очень хорошо, что укроповский ребёнок умрёт». Нас били всем, чем угодно: и прикладами, и ногами, и бронежилетами, которые нашли у нас. Били по всем частям тела. Об меня тушили бычки. Мне, потому что я смотрела и кричала, когда избивали других, завязали скотчем глаза. Я на тот момент была на третьем месяце беременности, и в результате избиений у меня началось кровотечение. Я потеряла сознание […]». ­
«Однажды я слышал, что привезли двух военнопленных, кинули их в подвал. Я не знаю, что они там с ними делали, но они там очень сильно кричали. Вечером часов в девять их привезли и до четырех часов я не мог заснуть от их криков. Так кричали, что волос дыбом становился. Потом слышал, что их достали, притащили ко входу в наш гараж. Слышал, как разговаривали, куда их девать. Сказали, что в расход. Я так понял, что они их тащили, и слышно было, что падают тела. Их закинули в машину и увезли куда-то. «Минут 20 били. Мешок на голову одели. Парни рассказывали, что этот «Ботаник» вытянул пластину из бронежилета и хотел ею отрубать мне голову. Но я этого не помню. Я очнулся уже в блиндаже. Это длилось около часа, ствол в рот пихали, били прикладом, «Ботаник» кричал: скальп буду снимать, но его не пустили, я так понял, что он совсем «безбашенный» был, они его сами уже начали оттягивать». ­
«К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 14-16 лет. «Маньяку» не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили». ­
«Знаю, что на передовой сильно издевались над ***. У него на груди вырезали ножом слово «бендера» и зарезали. Он погиб. Он долго лежал, не в морге, около двух недель. И потом его обменяли как 200-го, «Айдару» отдали». ­
«Вот - шрамы от молотка … Это сверла - более 20-ти раз тело просверлено сверлом. Это - тоже шрам от молотка. Это все было разбито. Вот это - разбитые коленки молотком. Не знаю, как я хожу. Сверлили грудь … Это все сверла, молоток, плоскогубцы … Издевались, как могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать - не с руки. Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот глаз вынимали ложкой. Один из тех боевиков, которые при этом присутствовали, сказал: «Оставь ее». ­
«У них было оружие. Они применяли к нам физическую силу. Угрожали и огнестрельным, и холодным оружием. охотничий нож, с кровостоком. Но я не хочу говорить, что они делали». ­
«Мне поламали ребра, все тело черное. Били во время или между допросами. Руками, ногами, оружием. Пытали - подключали к электричеству. Наручниками к металлической кровати, на руки провода и регулировали ток. В голову, половые органы били металлическим прутом. Избивали шомполом. Подвешивали к потолку. Обливали холодной водой на морозе. Все, кто сидел со мной в Донецком СБУ - 42 человека, в той или иной степени были избиты и подвержены насилию». ­
«Избиения все время. Когда прикладом, когда шнуром питания компьютера, раздевали и били по спине, по ногам, рассекая кожу. Удары руками, ногами, но это так, это мелочи. На второй день, кажется, использовали электричество, только не шокер, а оголенные провода. Это один раз было, я просто чуть не умер и поэтому они перестали ими бить. По-моему, это просто два оголенных провода и вилка, подключенная в розетку. Мне к животу касались этими проводами». ­
«Всех били и наносили телесные повреждения. *** приехал воевать за сепаратистов, однако ему не поверили и посчитали его «укропским шпионом». *** тоже постоянно избивали. Места для двоих было очень мало. По его словам, и словам сепаратистов, ему просверлили дрелью анальное отверстие». ­
«Ориентировочно 11 мая в коридор кинули двух братьев из Алчевска - *** и ***. Им вменяли то, что они проводили фотосъемку секретных объектов. Один из них упал на меня, у меня порвались наручники. *** забили палками в ящик, а *** все это время наблюдал за происходящим. Далее сепаратисты унесли *** для того, чтобы похоронить. Мы поверили. При этом нас вывели из помещения и сказали, что ведут на расстрел». ­
«Слышал, как пытали других. Один был прикован наручниками, с завязанными глазами. У меня щелка была приоткрыта, я видел его немного, он был с кастрюлей на голове. По кастрюле били. Он кричал: «Убейте, только не бейте больше». ­
«Ко мне в камеру «подселили» девушку ***, 23 года, которая мне пожаловалась что, ее регулярно ночью насиловали пьяные боевики».­
«Около 20 августа 2014 я слышал крики из соседней камеры. Потом я узнал, что человека пытали до смерти. Я вообще ничего не знаю об умершем, также я не знаю, кто его пытал. Утром труп завернули в одеяло. От своего сокамерника *** я узнал, что потом труп похоронили на городской свалке в районе города Александровская, где именно - не знаю». ­
«Пристегнули наручниками мужчину к той клетке, где нас в первый день держали. Били. Мужчина уже бессознательный стал. Оставили мужчину прикованным к клетке. Нам приказали разойтись по баракам (гаражам). На следующий день мы давали мужчине пить и немного есть. Он говорил по-русски. Но нам запретили к нему подходить. Пригрозили, что устроят нам такое же, если осмелимся. На третий день после той ночи мужчина умер. Мы приехали с принудительных работ, а его уже нет на том месте. Пленные, которые оставались на месте, сказали, что умер». ­
«Привели к месту, где собралась огромная толпа, примерно 3 тыс. человек, которые кричали, бросали бутылки, яйца, муку, помидоры. Хотя мы шли в «коробке», нас по сторонам вели охранники, но люди все равно прорывались. *** получил удар кастетом в область грудной клетки, позже он мочился кровью. Мне в ногу попала бутылка . Было страшно, казалось, что люди готовы нас растерзать. В это время к нам стали подходить сепаратисты и агрессивно спрашивать, кто мы, откуда, обвинять нас в обстрелах, бить, плевать, снимать на телефоны. У меня шла кровь из уха, были разбиты губы, синяки. Другим ребятам ломали ребра ***, а *** сломали вторую челюсть. Каждый из нас по несколько раз от ударов бился о стену головой. Узнав, что я снайпер, меня начали бить еще жестче, хотели вырезать глаз, приставили нож к зрачку глаза,хотели проколоть.». ­
«Допрос проводился в достаточно жесткой манере. То, что били - это понятно. И спину резали ножами, шокер достали, стреляли. Я терял сознание, меня приводили в сознание, опять очнусь, потеряю. Помню такие яркие моменты. Очень сильно морально давили. Каждый прибегал, предлагал какие-то действия - давай то сделаем, убежал, прибежал другой - давай то сделаем. Некоторое из озвученного исполнялось. Потом один говорит: «Давайте мы его кастрируем», - начали снимать штаны с меня. Потом передумали. Потом один говорит: «Давайте ему ногу отрежем», - вогнали нож в ногу, и я потерял сознание, и много крови вышло».
«Я помню, что комната вся была в засохшей крови - потолок и стены. Меня били вчетвером. По всем частям тела. Особенно ногами в грудь. Рыжий находился в состоянии алкогольного опьянения. Он снял берцы и начал бить меня пяткой в левый висок. Я помню, что меня били около 15 минут, затем потерял сознание. Я очнулся в другой комнате. Это был бывший холодильник. Потолок из плитки. Я лежал на голом полу. Пришел фельдшер. Фельдшер срезал резиновые завязки, что стягивали мои руки. Время от времени холодильник открывался. Заходили какие-то люди, кто именно - не знаю, и пинали меня ногами - проверяли, я жив или нет. Меня не кормили, воды не давали, в сортир не выводили. Холодильник был герметичным. Воздух хватало на несколько часов. Света не было вообще. Выяснилось, что у меня переломаны два ребра с правой стороны, сильные ушибы мягких тканей головы с левой стороны, у меня опухла правая нога в районе голеностопного сустава. Так я пролежал трое суток»
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То Ленін ше казав - найкращі патріоти Росії - інородці.
І він був, що характерно, правий.
Як і про мотузку і "Захід".
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і після цього деякі ще продовжують шукати порозуміння з катами-рашистами!!!
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Самое то для команды зебилов. Собирают всякий непотриб, а потом еще и обижаются когда их предателями называют
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Поліцейські грубо виштовхали Тетяну Чорновол з брифінгу першого заступника директора ДБР Бабікова


Поліцейські грубо вивели з приміщення, в якому наразі проходить брифінг новопризначеного першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.
Сама Чорновол вже заявила, що її били та в неї пошкоджена нога. Каже, що хотіла лише запитати про хід кількох проваджень.

відео: https://www.5.ua/polityka/politseiski-hrubo-vyvely-chornovol-z-bryfinhu-pershoho-zastupnyka-dyrektora-dbr-207164.html
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Під час брифінгу першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова охорона вивела із залу Тетяну Чорновол. Про це передає Еспресо.TV.
Перед початком брифінгу спікер ДБР попередила, що якщо під час виступу Бабікова будуть порушення порядку, то брифінг перервуть.
"У нас є неакредитовані учасники брифінгу. Якщо будуть порушення порядку, брифінг буде перервано", - сказала вона, очевидно, маючи на увазі Чорновол.
Потім підчас виступу Бабікова охорона вивела Чорновол з зали. Чорновол після цього влаштувала імпровізований виступ у фойє.
Чорновол сказала, що вона потерпіла на Майдані, залишилася чудом жива під час тих подій.
"Мені будуть мстити за те, що я конфіскувала гроші Януковича", - сказала вона.
Вона протестує проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР.
https://espreso.tv/news/2020/01/28/pid_chas_bryfingu_babikova_okhorona_vyvela_z_zalu_tetyanu_chornovol
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Интересно, а что он запоет, если его хозяин вернется
"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 5600
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А когда беркут обменяли на Людей , кто чей адвокат ?
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"... Тим більше - по справах Майдану..."! А менше? 😁 Він мене переконав. У своїй брехні.
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дбр очолила харківська мафія?! в.о. чільниця призначає свого бобіка, той буде відпрацьовувати?! знову любі друзі, любі куми, любі подільники!!!
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Бігус, між іншим, повідомляє, що Венекдіктова та Бібіков мають спільний бізнес в сфері послуг (роздрібних продаж - ?? не зрозумів.... пізніше, думаю, уточнення зявляться)
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виявляється, що і другий новопризначений заступник Венекдіктової, Соколов, також повязаний з нею спільним бізнесом; щоправда, там бере участь дружина Соколова.
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Кумівства і т.п. не буде, зуб даю.(Голобородько)
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наразі під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) активісти продовжують протестувати проти призначення Олександра Бабікова.

Дехто із активістів тримає в руках плакати, інші висловлюють відверте невдоволення призначенням Бабікова на посаду в ДБР. Періодично лунають заклики: "Бабіков, геть!".
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Ось так будуть всі відхрещуватись від зеленої влади, як він відхрещується від юзівської.
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я случайно подписал. Янукович аплодирует.
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КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЧиЛАВЕК!)))
Портнов расставляет свои фигуры на шахматной доске оболваненого мудрого украинского нарИду!)))
Снова будет кровь...только этот раз Беркут уже не сдрыснет в Крым...
Бо 73% устали от войны...
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Не буде і дерев"яних щитів, а щось серйозніше.
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созданный конфликт интересов,который создан теми "папиредниками" ,которые имеют снова интерес
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Перший заступник Генпрокурора Микола Голомша підтвердив: конфлікт інтересів існує. Більш того, звернув увагу заступник Рябошапки, Бабіков був адвокатом і впродовж року його не можна було призначати на цю посаду, оскільки справи, які він вів, сьогодні в провадженнях або в судах. Тобто, і тут порушення. Що ще раз доводить підозру - цю особу хтось цілеспрямовано рухав. І навряд, що цей "хтось" - Венедіктова. Схоже, треба брати значно вище.

https://www.depo.ua/ukr/politics/nove-oblichchya-dbr-chomu-slugi-poboyatsya-vistupiti-proti-advokata-yanukovicha-babikova-202001231100047
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Брешит по полной и не нарушал конкурс еще скажи..
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Так, якщо підписав фікцію про свій захист януковича, то це теж негативна характеристика "Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 1423
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И ихтамнетов на пампасе тоже нет... в документах же о них ничево нету, значитзначит и суслика нет
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Единственное, что приходит в башку, после прочтения заголовка: "Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!"(с) Вот ей Богу!
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Уже преступник (нарушил закон выборности) и занимает должен не законно и будет типа вести закон по закону
БРЕХУН однако
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Перед початком брифінгу спікер ДБР попередила, що якщо під час виступу Бабікова будуть порушення порядку, то брифінг перервуть.
"У нас є неакредитовані учасники брифінгу. Якщо будуть порушення порядку, брифінг буде перервано", - сказала вона, очевидно, маючи на увазі Чорновол.
Потім підчас виступу Бабікова охорона вивела Чорновол з зали. Чорновол після цього влаштувала імпровізований виступ у фойє.
Чорновол сказала, що вона потерпіла на Майдані, залишилася чудом жива під час тих подій.
"Мені будуть мстити за те, що я конфіскувала гроші Януковича", - сказала вона.
Вона протестує проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР.

https://newsua.one/news/pid-chas-brifingu-babikova-ohorona-vivela-z-zalu-tetyanu-chornovol.html
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Так Не было нарушений не дали право на вопрос - это другое .
Нет свободы слова.
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Татышо? То все понарошку как бы было оказывается.
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как такое может происходить после Майдана??????
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Почав із брехні і закінчить, як всі брехуни.
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ДБР превратилось в подобие "следственного комитета" Лаптестана.
Скоро в дуєте работать будут "Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 9925
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Бабіков - я не представляв.я не знаю,я не маю права,я не знайомий,я не перебував: - Брифінг заступника ДБР.
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«Слуги народу» під час свят протягнули адвоката Януковича на посаду в ДБР
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В производстве ГБР якобы есть заявления о том, что события Евромайдана были государственным переворотом. И, если это правда, то какими могут быть последствия для Украины?
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Нечестный конкурс, нечестное назначение и Бабикова, и Соколова, и Венедиктовой, вдобавок эта троица еще и связана между собой
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Все кто там подписывал это случайно проходившие люди.
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«в інтересах: Януковича Віктора Федоровича» Отакі от справи, громадянине Бабіков. За сумісництвом адвокат президента-втікача та заступник голови ДБР. Як там виправдовувалася в.о. Венедиктова?"Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 8933
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Похоже, этот руский чилавек не хуже птенцов соломоновых владеет хуцпой.
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В Украине нет вообще законы действуют непонятно для кого. Страна полного беззакония.
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я не я и хата не моя, хочу в ДБР рулить, лохов дурить!
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Да да да, старый новые лица. Где т оя уже это слышал,перекрасочная где? На банковой? А политическая пластическая тоже рядышком? жесть.. Вообще глянте на его наглую вороватую брехливую рожу, не прогдаете. "Цельтесь в луну, промажете, попадете в звезду"
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