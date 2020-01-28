 "Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
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"Я не представляв права та інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - сказав він.
Бабіков дивується, що його називають адвокатом Януковича.
"Хтось із вас з 2014 до 2020 року чув моє ім'я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. В адвокатських об'єднаннях працюють кілька адвокатів. Як правило, в кожному провадженні є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта, він розробляє стратегію захисту людини, з якою укладено договір адвокатським об'єднанням", - каже Бабіков.
"Однак оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а законодавство вимагає подачі процесуальних документів в обмежені терміни, іноді виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває в той час в об'єднанні", - пояснює Бабіков наявність його підпису під документами у справі Януковича.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
Антиколорадос:
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Время от времени, к нам приходят рассказы неизвестных людей о том, как выглядит «русский мир» без ретуши. Кто-то на себе испытал, кто-то что-то узнал от тех, кто выжил в эпицентре этого «русского мира». Иногда - присылали фото. Но мы никогда этого не публиковали просто потому, что не знаем, кто эти люди и откуда они это прислали, а потому, чтобы не подвергнуть риску их или тех, кто им рассказал свои истории.
Считаю, что мы поступили правильно, поскольку добавить горя этим людям было бы не по-людски, с нашей стороны. Имея опыт различного рода расследований, могу сказать, что иногда не достаточно вымарать имена или названия населенных пунктов. Какие-то другие обстоятельства могут указать на того, о ком идет речь. По этой причине мы решили просто ничего не публиковать вплоть до нашей победы, а может и потом…
В общем, мы этого не публиковали, а на этом фоне, некоторые явно не наши типы стали рассказывать о том, что «надо просто перестать стрелять» или что претензий к РФ нет. Отсюда возникает какое-то абсурдное представление о том, с кем тут собираются провести «личную встречу», чтобы что-то там «обсудить».
В связи с этим, мы решили разместить здесь то, что уже разместил сайт «Миротворец». У них больше опыта «обезвреживания» таких рассказов и потому качество этой работы останется на их совести. Тем более, что это уже и так опубликовано.
В общем, следующий ниже текст мы настоятельно не рекомендуем читать всем, у кого нехорошо с сердцем и вообще - здоровьем и плюс к тому, решите для себя сами, сможете ли вы это «вывезти». Если да, то дальше - текст из Миротворца, в режиме «как есть». В конце не будет никаких выводов.
ТЕКСТ
«Я просила меня не бить, говорила, что беременна. Они сказали, что «очень хорошо, что укроповский ребёнок умрёт». Нас били всем, чем угодно: и прикладами, и ногами, и бронежилетами, которые нашли у нас. Били по всем частям тела. Об меня тушили бычки. Мне, потому что я смотрела и кричала, когда избивали других, завязали скотчем глаза. Я на тот момент была на третьем месяце беременности, и в результате избиений у меня началось кровотечение. Я потеряла сознание […]».
«Однажды я слышал, что привезли двух военнопленных, кинули их в подвал. Я не знаю, что они там с ними делали, но они там очень сильно кричали. Вечером часов в девять их привезли и до четырех часов я не мог заснуть от их криков. Так кричали, что волос дыбом становился. Потом слышал, что их достали, притащили ко входу в наш гараж. Слышал, как разговаривали, куда их девать. Сказали, что в расход. Я так понял, что они их тащили, и слышно было, что падают тела. Их закинули в машину и увезли куда-то. «Минут 20 били. Мешок на голову одели. Парни рассказывали, что этот «Ботаник» вытянул пластину из бронежилета и хотел ею отрубать мне голову. Но я этого не помню. Я очнулся уже в блиндаже. Это длилось около часа, ствол в рот пихали, били прикладом, «Ботаник» кричал: скальп буду снимать, но его не пустили, я так понял, что он совсем «безбашенный» был, они его сами уже начали оттягивать».
«К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 14-16 лет. «Маньяку» не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили».
«Знаю, что на передовой сильно издевались над ***. У него на груди вырезали ножом слово «бендера» и зарезали. Он погиб. Он долго лежал, не в морге, около двух недель. И потом его обменяли как 200-го, «Айдару» отдали».
«Вот - шрамы от молотка … Это сверла - более 20-ти раз тело просверлено сверлом. Это - тоже шрам от молотка. Это все было разбито. Вот это - разбитые коленки молотком. Не знаю, как я хожу. Сверлили грудь … Это все сверла, молоток, плоскогубцы … Издевались, как могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать - не с руки. Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот глаз вынимали ложкой. Один из тех боевиков, которые при этом присутствовали, сказал: «Оставь ее».
«У них было оружие. Они применяли к нам физическую силу. Угрожали и огнестрельным, и холодным оружием. охотничий нож, с кровостоком. Но я не хочу говорить, что они делали».
«Мне поламали ребра, все тело черное. Били во время или между допросами. Руками, ногами, оружием. Пытали - подключали к электричеству. Наручниками к металлической кровати, на руки провода и регулировали ток. В голову, половые органы били металлическим прутом. Избивали шомполом. Подвешивали к потолку. Обливали холодной водой на морозе. Все, кто сидел со мной в Донецком СБУ - 42 человека, в той или иной степени были избиты и подвержены насилию».
«Избиения все время. Когда прикладом, когда шнуром питания компьютера, раздевали и били по спине, по ногам, рассекая кожу. Удары руками, ногами, но это так, это мелочи. На второй день, кажется, использовали электричество, только не шокер, а оголенные провода. Это один раз было, я просто чуть не умер и поэтому они перестали ими бить. По-моему, это просто два оголенных провода и вилка, подключенная в розетку. Мне к животу касались этими проводами».
«Всех били и наносили телесные повреждения. *** приехал воевать за сепаратистов, однако ему не поверили и посчитали его «укропским шпионом». *** тоже постоянно избивали. Места для двоих было очень мало. По его словам, и словам сепаратистов, ему просверлили дрелью анальное отверстие».
«Ориентировочно 11 мая в коридор кинули двух братьев из Алчевска - *** и ***. Им вменяли то, что они проводили фотосъемку секретных объектов. Один из них упал на меня, у меня порвались наручники. *** забили палками в ящик, а *** все это время наблюдал за происходящим. Далее сепаратисты унесли *** для того, чтобы похоронить. Мы поверили. При этом нас вывели из помещения и сказали, что ведут на расстрел».
«Слышал, как пытали других. Один был прикован наручниками, с завязанными глазами. У меня щелка была приоткрыта, я видел его немного, он был с кастрюлей на голове. По кастрюле били. Он кричал: «Убейте, только не бейте больше».
«Ко мне в камеру «подселили» девушку ***, 23 года, которая мне пожаловалась что, ее регулярно ночью насиловали пьяные боевики».
«Около 20 августа 2014 я слышал крики из соседней камеры. Потом я узнал, что человека пытали до смерти. Я вообще ничего не знаю об умершем, также я не знаю, кто его пытал. Утром труп завернули в одеяло. От своего сокамерника *** я узнал, что потом труп похоронили на городской свалке в районе города Александровская, где именно - не знаю».
«Пристегнули наручниками мужчину к той клетке, где нас в первый день держали. Били. Мужчина уже бессознательный стал. Оставили мужчину прикованным к клетке. Нам приказали разойтись по баракам (гаражам). На следующий день мы давали мужчине пить и немного есть. Он говорил по-русски. Но нам запретили к нему подходить. Пригрозили, что устроят нам такое же, если осмелимся. На третий день после той ночи мужчина умер. Мы приехали с принудительных работ, а его уже нет на том месте. Пленные, которые оставались на месте, сказали, что умер».
«Привели к месту, где собралась огромная толпа, примерно 3 тыс. человек, которые кричали, бросали бутылки, яйца, муку, помидоры. Хотя мы шли в «коробке», нас по сторонам вели охранники, но люди все равно прорывались. *** получил удар кастетом в область грудной клетки, позже он мочился кровью. Мне в ногу попала бутылка . Было страшно, казалось, что люди готовы нас растерзать. В это время к нам стали подходить сепаратисты и агрессивно спрашивать, кто мы, откуда, обвинять нас в обстрелах, бить, плевать, снимать на телефоны. У меня шла кровь из уха, были разбиты губы, синяки. Другим ребятам ломали ребра ***, а *** сломали вторую челюсть. Каждый из нас по несколько раз от ударов бился о стену головой. Узнав, что я снайпер, меня начали бить еще жестче, хотели вырезать глаз, приставили нож к зрачку глаза,хотели проколоть.».
«Допрос проводился в достаточно жесткой манере. То, что били - это понятно. И спину резали ножами, шокер достали, стреляли. Я терял сознание, меня приводили в сознание, опять очнусь, потеряю. Помню такие яркие моменты. Очень сильно морально давили. Каждый прибегал, предлагал какие-то действия - давай то сделаем, убежал, прибежал другой - давай то сделаем. Некоторое из озвученного исполнялось. Потом один говорит: «Давайте мы его кастрируем», - начали снимать штаны с меня. Потом передумали. Потом один говорит: «Давайте ему ногу отрежем», - вогнали нож в ногу, и я потерял сознание, и много крови вышло».
«Я помню, что комната вся была в засохшей крови - потолок и стены. Меня били вчетвером. По всем частям тела. Особенно ногами в грудь. Рыжий находился в состоянии алкогольного опьянения. Он снял берцы и начал бить меня пяткой в левый висок. Я помню, что меня били около 15 минут, затем потерял сознание. Я очнулся в другой комнате. Это был бывший холодильник. Потолок из плитки. Я лежал на голом полу. Пришел фельдшер. Фельдшер срезал резиновые завязки, что стягивали мои руки. Время от времени холодильник открывался. Заходили какие-то люди, кто именно - не знаю, и пинали меня ногами - проверяли, я жив или нет. Меня не кормили, воды не давали, в сортир не выводили. Холодильник был герметичным. Воздух хватало на несколько часов. Света не было вообще. Выяснилось, что у меня переломаны два ребра с правой стороны, сильные ушибы мягких тканей головы с левой стороны, у меня опухла правая нога в районе голеностопного сустава. Так я пролежал трое суток»
І він був, що характерно, правий.
Як і про мотузку і "Захід".
Поліцейські грубо вивели з приміщення, в якому наразі проходить брифінг новопризначеного першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.
Сама Чорновол вже заявила, що її били та в неї пошкоджена нога. Каже, що хотіла лише запитати про хід кількох проваджень.
відео: https://www.5.ua/polityka/politseiski-hrubo-vyvely-chornovol-z-bryfinhu-pershoho-zastupnyka-dyrektora-dbr-207164.html
Перед початком брифінгу спікер ДБР попередила, що якщо під час виступу Бабікова будуть порушення порядку, то брифінг перервуть.
"У нас є неакредитовані учасники брифінгу. Якщо будуть порушення порядку, брифінг буде перервано", - сказала вона, очевидно, маючи на увазі Чорновол.
Потім підчас виступу Бабікова охорона вивела Чорновол з зали. Чорновол після цього влаштувала імпровізований виступ у фойє.
Чорновол сказала, що вона потерпіла на Майдані, залишилася чудом жива під час тих подій.
"Мені будуть мстити за те, що я конфіскувала гроші Януковича", - сказала вона.
Вона протестує проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР.
https://espreso.tv/news/2020/01/28/pid_chas_bryfingu_babikova_okhorona_vyvela_z_zalu_tetyanu_chornovol
Дехто із активістів тримає в руках плакати, інші висловлюють відверте невдоволення призначенням Бабікова на посаду в ДБР. Періодично лунають заклики: "Бабіков, геть!".
Портнов расставляет свои фигуры на шахматной доске оболваненого мудрого украинского нарИду!)))
Снова будет кровь...только этот раз Беркут уже не сдрыснет в Крым...
Бо 73% устали от войны...
https://www.depo.ua/ukr/politics/nove-oblichchya-dbr-chomu-slugi-poboyatsya-vistupiti-proti-advokata-yanukovicha-babikova-202001231100047
БРЕХУН однако
"У нас є неакредитовані учасники брифінгу. Якщо будуть порушення порядку, брифінг буде перервано", - сказала вона, очевидно, маючи на увазі Чорновол.
Потім підчас виступу Бабікова охорона вивела Чорновол з зали. Чорновол після цього влаштувала імпровізований виступ у фойє.
Чорновол сказала, що вона потерпіла на Майдані, залишилася чудом жива під час тих подій.
"Мені будуть мстити за те, що я конфіскувала гроші Януковича", - сказала вона.
Вона протестує проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР.
https://newsua.one/news/pid-chas-brifingu-babikova-ohorona-vivela-z-zalu-tetyanu-chornovol.html
Нет свободы слова.
Скоро в дуєте работать будут