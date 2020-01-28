 "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, витрати на його проведення становитимуть від 3 до 4 млрд грн.

"Цей захід, з одного боку, коштував би 3-4 млрд гривень, - тобто якісь шалені гроші, - а з іншого боку, проблема "традиційного" перепису полягає в тому, що у нього дуже і дуже висока похибка. Тобто, якщо ходити просто стукатись по квартирам, брати інтерв'ю у людей, то наші тестові переписи, які ми робили в Києві, показали, що 25% людей просто не відчиняють двері", - розповів Дубілет.

Остаточне рішення щодо проведення "живого" перепису населення поки що не ухвалене, додав він.

"Моя думка полягає в тому, що його не потрібно робити - це абсолютно нерентабельна історія буде", - зазначив міністр.

Також Дубілет розповів, що збирається обговорювати з українським суспільством і представниками Кабінету міністрів відсутність, на його думку, необхідності у проведенні "традиційного" перепису.

У разі виникнення потреби в отриманні тих чи інших соціологічних даних щодо окремих регіонів та областей, міністр пропонує замовляти вузькоспрямовані дослідження в залежності від запиту.

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