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 Політика України, Суспільство
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Все про:перепис населення (48) Дмитро Дубілет (72)

 "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет. ФОТО

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет виступає проти проведення "традиційного" перепису населення через його "нерентабельність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, витрати на його проведення становитимуть від 3 до 4 млрд грн.

"Цей захід, з одного боку, коштував би 3-4 млрд гривень, - тобто якісь шалені гроші, - а з іншого боку, проблема "традиційного" перепису полягає в тому, що у нього дуже і дуже висока похибка. Тобто, якщо ходити просто стукатись по квартирам, брати інтерв'ю у людей, то наші тестові переписи, які ми робили в Києві, показали, що 25% людей просто не відчиняють двері", - розповів Дубілет.

Остаточне рішення щодо проведення "живого" перепису населення поки що не ухвалене, додав він.

"Моя думка полягає в тому, що його не потрібно робити - це абсолютно нерентабельна історія буде", - зазначив міністр.

Також Дубілет розповів, що збирається обговорювати з українським суспільством і представниками Кабінету міністрів відсутність, на його думку, необхідності у проведенні "традиційного" перепису.

У разі виникнення потреби в отриманні тих чи інших соціологічних даних щодо окремих регіонів та областей, міністр пропонує замовляти вузькоспрямовані дослідження в залежності від запиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172248
 
   
 Топ коментарі
 
"Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО
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Тому вони вкрадуть ці гроші.
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Ну да, считать сим-карты как то проще.
Но при чем тут перепись?
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Кроме супчика за 1800 гривен на корпоративе Слуг...
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"Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО
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Тому вони вкрадуть ці гроші.
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Они за 2 млрд. закажут нетрадиционную перепись у сценаристов 95 квартала и скажут, что сэкономили, да еще и более точные результаты получили
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сообразили, что по результатам переписи населения геноцид стал бы виден налицо. Было 52 млн в 1992, стало, похоже, 20 млн.Президенты все маладцы блин.
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Кроме супчика за 1800 гривен на корпоративе Слуг...
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ПОЧЕМУ ТОГДА ПЭПА НЕ ПРОВЁЛ ПЕРЕПИСЬ?
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Дубілєту нічим зайнятись - дайте йому краблі, нехай клумбу погребе поки снігу нема.
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У мене інша пропозиція - харчуватися Дубілєт-джуніору традиційними продуктами харчування не вартує - це надто дорого - 300-400 гривень на день. Краще їжу роздрукувати на принтері. Туиют і різноманітності більше, і коштуватиме 30-40 гривень, якщо на хорошому кольоровому принтері.
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Дубілет сконає в борошнах, проковтнувши мову. "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5487
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Ну да, считать сим-карты как то проще.
Но при чем тут перепись?
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Навіщо це ФОТО? Ми що дубілєтів ніколи не бачили? "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3438
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дубилет, это как валет у которого с обеих сторон жопа
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Интересно это на что такие затраты ? На бумажки с ручками и зарплаты ? Так это максимум на 50 миллионов потянет
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Зекономия-это экономия где сэкономленные средства разворовывают.
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Да и вообще, науку нужно отменить, она еще больше бюджету стоит, пусть такими глупостями богатые страны занимаются, а мы все по простому сделаем, как народный академик Лысенко раньше делал.
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У вас страна ва смартфоне, попросите данные у операторов, бесплатно выйдет...
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конечно, и мухлевать сложнее.
все на морде нарисовано.

всмотритесь в эту мразь.
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То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - рассказал Дубилет. Источник: https://censor.net.ua/n3172248\\\\\\\\\\

Скажи спасиб* шо гранатами не забрасывают еще.
С хера ли я должен.... кому-то чет быть должен? Разве что скажу что по национальности рыцарь Ланцелот, вассал Яхве "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4357
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Мнение Дубилета- это мнение мерзавца. Но, именно оно и возобладает, как очевидно. "В интересное время мы живем!"(с).
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Гомосєкі блін зелені... Самі серед себе проводьте свій "нетрадиційний" перепис
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Дуб всё ещё в столько лет... где твоя научная статья с методиками, по которой высказали своё мнение специалисты?
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перепись помимо денег. А слугам народа Коломойского нужно бабло: землю и заводы продать, учителей сократить, государственные вузы сократить, тюрьмы сделать платными./Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным
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Даже команда зебилов поняла что "перепись проводить не стоит" . Реально можно потерять несколько лярдов. Это же классика "Мертвые души" "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9794
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Я это сразу сказал, когда они только начали озвучивать свою задумку.
Нарисуют мертвых душ, которые потом единогласно проголосуют на выборах дав необходимый процент на проблемных участках, плюс свой ЦВК, плюс изменения к Конституцию (если их протянут) которые позволят менять им границы областей (параллельно корректируюя избирательные округа)
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Маладец, умный мальчик! Возьми конфетку.
А проводить будем, когда коронавирус закончится - в морге всех пересчитают о ногам. Раньше и смысла нет.
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Всё правильно . Для чего нас считать ? На премию ничего не останется .
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А что вы все, умники и шутники, будете рассказывать, когда потратив 3-4 млрд окажется, что Дубилет посчитал правильно (или с допустимой статистической погрешностью)?
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Я скажу, что мне наплевать на Дубилета. Это- не его псиное дело! Считать! Как положено. Или что? Дебет с кредитом могут не сойтись?
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Ну даже совпадет определение численности по методике Дубилета и по традиционной.

Вот только остальные вагон и тележку данных методика Дубилета, в отличии от традиционной переписи - не дает.
Насчет социологии... Смотрим на выборы. Близки к реальности оказались только экзитполы, а вот прогнозы - слишком большая погрешность для того, чтобы на этой основе строить какую-то политику.
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-Проводить перепись не бу.
-Не бу-ду?
-Не бу, потому и не ду.(с)
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Молодец! Сразу видно Трускавецкую школу! Кстате, а скоко там университетов осталось? А не много ли? Зачем мучать молодьож зубрением науки если двухнедельный курс в Трускавце дайот такой ошеломительный результат? Где там, говорите, недостаток учитилей, врачей, слесарей??? Щяс молодая команда в турборежиме их наштампует.
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Ну вот.... Постепенно приближаемся к Европе. Традиционную перепись проводить не будем - проведем Нетрадиционную!!!
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в отпуск летают по 4 раза за 8 месяцев, а на населении можно поэкономить
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступает против проведения "традиционной" переписи населения из-за ее "нерентабельности". Источник: https://censor.net.ua/n3172248

Це вже якась кацапська мода "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 34

"Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7937
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Где ОНО училось, где ОНО жило до этого, умом видать не блещет?
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Правильно. А зачем? Все цели уже достигли. Уже по нетрадиционной количество населения сократили, теперь рост ВВП и инвестиций на душу населения гарантирован, даже если будет спал. Ловкость рук и никакого мошенничества. Беспристрастная математика теперь покажет как плохо жилось при попередниках и насколько лучше стало сейчас.
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Ходити по хатах - це самий дибільний і пещерний метод . Варіант хіба що для забитої , відсталої русні . Люди , майте клепку , в голові , 21-ше століття .
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Вот методику переписи можно и нужно и обсуждать и модернизировать. А тут просто решили от переписи как таковой отказаться.
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Виталий Дармиц Який Ви розумний, аж страшно. Ви не із команди зе-кретинів?
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Демографы и социологи критикуют Дубилета за перепись, где он сэкономил 4 миллиарда и не дал им заработать на этом.
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Так.Демографи і соціологи не заробили. Але ж хтось таки заробив ?
Діджиталізація-тьомний прєдмєт і отчьотності нє подлєжит.
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Как налоги с коммуналкой взымать - так у них все данные есть.
Зачем ходить по домам ?
Таким бандюкам конечно никто не откроет.
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Кстати. Тот же ООН поставит, и уже не первый раз, в своих ежегодных стат.отчетах сноску, что данные по Украине не фактические, а расчетные.

Вот эту вот дубилетовскую фигню, никуда предоставить не получится - это продукт исключительно внутреннего употребления.
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Ну да, зачем ее проводить, эту перепись? Даже по этой, высосанной из пальца, или чего-то другого, становится понятно, что миллионов 15, за 30 лет, мы уже потеряли. У нас, опять же, приблизительно ок. 12 миллионов пенсионеров, а это значит, что мы, лет за 10-15 потеряем еще ок. 10 миллионов населения. Кроме того, еще несколько миллионов выедут в другие страны. И как здесь не поверить в то, что есть план оставить 15 миллионов на нашей земли,т.к. этих миллионов достаточно для обслуживания земли в Украине?
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15 миллионов - это национальная катастрофа. Просто у нас население до того тупым стало, что не может этого постичь своим скудным умишком.
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Последний раз, когда проводили перепись, то модно было самостоятельно пойти в определенные пункты переписи по месту жительства (как правило ЖЭК) и поучаствовать в предоставлении своих данных
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Ну дуже не хочуть зелені знати скільки нас за національностями, тих, для кого український є рідним (или русский) та ін. т.п.
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Какой чудовищный бред! Зассали просто обнародовать реальные цифры, потому что они неутешительные.
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И будут звучать как приговор всем тем, кто был у руля страны с 91 года
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Дела идут конттра пишет руб дадут а два запишут.Какая тут к черту перепись.
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Во-во-во ! Чи вилізуть з нірок так звані "журналісти",щоб спитати,скільки коштував українцям дубілєтовський "нетрадиційний" перепис ?
Про доцільність цього експерименту промовчу.
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Правильно! Давайте лучше коломойскому подарим 3-4млрд.,сэкономленные на переписи!!!
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Угу... Достатньо буде переписать лише нетрадиційне населення.
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проста інтірєсна била узнать скока умєрла русскагаварящіх...
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