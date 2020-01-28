 "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".
За його словами, витрати на його проведення становитимуть від 3 до 4 млрд грн.
"Цей захід, з одного боку, коштував би 3-4 млрд гривень, - тобто якісь шалені гроші, - а з іншого боку, проблема "традиційного" перепису полягає в тому, що у нього дуже і дуже висока похибка. Тобто, якщо ходити просто стукатись по квартирам, брати інтерв'ю у людей, то наші тестові переписи, які ми робили в Києві, показали, що 25% людей просто не відчиняють двері", - розповів Дубілет.
Остаточне рішення щодо проведення "живого" перепису населення поки що не ухвалене, додав він.
"Моя думка полягає в тому, що його не потрібно робити - це абсолютно нерентабельна історія буде", - зазначив міністр.
Також Дубілет розповів, що збирається обговорювати з українським суспільством і представниками Кабінету міністрів відсутність, на його думку, необхідності у проведенні "традиційного" перепису.
У разі виникнення потреби в отриманні тих чи інших соціологічних даних щодо окремих регіонів та областей, міністр пропонує замовляти вузькоспрямовані дослідження в залежності від запиту.
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Тому вони вкрадуть ці гроші.
Но при чем тут перепись?
все на морде нарисовано.
всмотритесь в эту мразь.
Скажи спасиб* шо гранатами не забрасывают еще.
С хера ли я должен.... кому-то чет быть должен? Разве что скажу что по национальности рыцарь Ланцелот, вассал Яхве
Нарисуют мертвых душ, которые потом единогласно проголосуют на выборах дав необходимый процент на проблемных участках, плюс свой ЦВК, плюс изменения к Конституцию (если их протянут) которые позволят менять им границы областей (параллельно корректируюя избирательные округа)
А проводить будем, когда коронавирус закончится - в морге всех пересчитают о ногам. Раньше и смысла нет.
Вот только остальные вагон и тележку данных методика Дубилета, в отличии от традиционной переписи - не дает.
Насчет социологии... Смотрим на выборы. Близки к реальности оказались только экзитполы, а вот прогнозы - слишком большая погрешность для того, чтобы на этой основе строить какую-то политику.
-Не бу-ду?
-Не бу, потому и не ду.(с)
Це вже якась кацапська мода
Діджиталізація-тьомний прєдмєт і отчьотності нє подлєжит.
Зачем ходить по домам ?
Таким бандюкам конечно никто не откроет.
Вот эту вот дубилетовскую фигню, никуда предоставить не получится - это продукт исключительно внутреннего употребления.
Про доцільність цього експерименту промовчу.