 Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Організатор акції Денис Любченко розповів, що учасники акції зібралися під ДБР, щоб дати відсіч призначенням проросійських людей на керівні посади.
На акції присутні сім'ї Небесної сотні. Зокрема, своє обурення висловила дружина вбитого журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія: "Я обурена так само, як і інші родичі таким призначенням", - сказала вона.
Як інформує пресслужба "Європейської Солідарності", народний депутат Ростислав Павленко заявив, що учасники акції вимагають від керівництва ДБР надати відповіді на питання про причини призначення особи, яка має очевидний конфлікт інтересів, на керівну посаду в правоохоронному органі.
"Ми вважаємо неприйнятим, що з усієї юридичної спільноти в Україні обрано саме пана Бабікова, який є адвокатом Януковича, який має чіткий конфлікт інтересів. Також відомо, що лінія захисту Януковича у тому, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Це неприйнятно, що така людина тепер очолюватиме слідство. І навіть попри те, що нам кажуть, що нібито саме він особисто слідство не очолюватиме, але він є першим заступником директора ДБР – людина, яка за посадою може на слідство впливати. Тому ми вважаємо неприйнятним, щоб така людина працювала в органі, до якого дуже важлива довіра. ДБР має ще довести після "плівок Триби", що воно здатне не тільки проводити політично зумовлені переслідування, але і власне розбиратися в справах по суті", – сказав він.
За його словами, на акції присутні сім'ї героїв Небесної Сотні, представники потерпілих на Майдані, активісти і молодіжні організації.
Павленко зазначив, що інформація інформація щодо політичної вмотивованості переслідувань з боку Державного бюро розслідувань, яка систематично публікується журналістами, шкодить міжнародному іміджу України, і такі дії з боку влади неприпустимі в демократичній країні.
"Такі речі притаманні диктаторським режимам. Якщо Зеленський хоче, щоб до України було ставлення як до демократичної держави, то мають припинитися політичні переслідування і наради, про які журналісти активно пишуть, що саме в Офісі президента відбуваються наради і ставляться політичні завдання щодо політичних переслідувань", – сказав парламентар.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав Віктора Януковича, який втік.
бо крім Гончаренка із тієї половини складу більше нікого назвати не можеш
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна»Не бреши.
зебільня щодалі активніше наривається
ты забыл написать что эту акцию проплатил порошенко...
вчи матчастину
Петру Олексійовичу вдалося «порєшать» питання з Януковичем і він погодився на міністерську посаду. У кріслі міністра Порошенко відповідав за підготовку Угоди про Асоціацію з ЄС.
Другий раз Порошенко протримався в кріслі міністра трохи більше - дев'ять місяців. В кінці 2012 року політик у четвертий раз стає народним обранцем.
Їм подобається таке призначення?
Ай, красавы!!! Ну, ни дня без зашквара. И тут фальсифицировали!
Конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований был проведен таким, образом, что его победителями стали предопределенные лица.
Источник: расследование bihus.info
Детали: Конкурс, в котором победили харьковчанин Александр Соколов и бывший адвокат Януковича Александр Бабиков, был проведен максимально непрозрачно, указывают журналисты. Они предполагают, что победители были определены заранее.
Так, объявление о конкурсе на должность было опубликовано на сайте ГБР не в главной странице, а глубоко в рубриках. Никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении указывалось, что подать документы на должность надо было с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. Телефон конкурсной комиссии, указанный в объявлении, в этот период не отвечал.
Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно.
Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.
В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.
Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.
https://bihus.info/konkurs-do-dbr-vygrav-sbushnyk-povyazanyj-iz-venediktovoyu-cherez-druzhynu/?fbclid=IwAR1vryxFeyqotV1-QEqNpNbuv1KVrb1mY99fJ3-KpR0HmVrUDK_nEPgZYdM