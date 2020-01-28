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Все про:майдан (542) протест (1057) злочини проти Майдану (84) ДБР (813) Бабіков (11)

 Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Під будівлею Державного бюро розслідувань в Києві близько 15 людей вийшли на акцію проти призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова заступником глави ДБР.

Про це повідомляє hromadske,  передає Цензор.НЕТ.

Організатор акції Денис Любченко розповів, що учасники акції зібралися під ДБР, щоб дати відсіч призначенням проросійських людей на керівні посади.

Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно 01

На акції присутні сім'ї Небесної сотні. Зокрема, своє обурення висловила дружина вбитого журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія: "Я обурена так само, як і інші родичі таким призначенням", - сказала вона.

Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно 02

Як інформує пресслужба "Європейської Солідарності", народний депутат Ростислав Павленко заявив, що учасники акції вимагають від керівництва ДБР надати відповіді на питання про причини призначення особи, яка має очевидний конфлікт інтересів, на керівну посаду в правоохоронному органі.

"Ми вважаємо неприйнятим, що з усієї юридичної спільноти в Україні обрано саме пана Бабікова, який є адвокатом Януковича, який має чіткий конфлікт інтересів. Також відомо, що лінія захисту Януковича у тому, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Це неприйнятно, що така людина тепер очолюватиме слідство. І навіть попри те, що нам кажуть, що нібито саме він особисто слідство не очолюватиме, але він є першим заступником директора ДБР – людина, яка за посадою може на слідство впливати. Тому ми вважаємо неприйнятним, щоб така людина працювала в органі, до якого дуже важлива довіра. ДБР має ще довести після "плівок Триби", що воно здатне не тільки проводити політично зумовлені переслідування, але і власне розбиратися в справах по суті", – сказав він.

За його словами, на акції присутні сім'ї героїв Небесної Сотні, представники потерпілих на Майдані, активісти і молодіжні організації.

Павленко зазначив, що інформація інформація щодо політичної вмотивованості переслідувань з боку Державного бюро розслідувань, яка систематично публікується журналістами, шкодить міжнародному іміджу України, і такі дії з боку влади неприпустимі в демократичній країні.

"Такі речі притаманні диктаторським режимам. Якщо Зеленський хоче, щоб до України було ставлення як до демократичної держави, то мають припинитися політичні переслідування і наради, про які журналісти активно пишуть, що саме в Офісі президента відбуваються наради і ставляться політичні завдання щодо політичних переслідувань", – сказав парламентар.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав Віктора Януковича, який втік.

Також дивіться: "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172246
 
   
 Топ коментарі
 
Це призначення підтверджує, що СН є клоном партії регіонів.
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наконец то дождался этого комента.. Під будівлею ДБР у Києві протестують проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова заступником голови бюро - Цензор.НЕТ 210
ты забыл написать что эту акцию проплатил порошенко...
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Це призначення підтверджує, що СН є клоном партії регіонів.
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ПЄС це одна з гілок "Партії Регіонів".
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Перестань брехати і тобі стане легше.
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Петро Поросєнко засновник ПР,половина складу його депутатів колишні члени ПР,і це правда.
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це брехня і ти прекрасно це знаєш,

бо крім Гончаренка із тієї половини складу більше нікого назвати не можеш
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"У БПП 22% членів облрад і 12% парламентарів - екс-"регіонали"
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Правда в тому, що тоді ця партія такою не була, а потім він швидко звідти вийшов. Тому по суті від тебе брехня.
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Швидко вийшов,аж у 2014 році,на тракторі))
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У травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна»Не бреши.
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Війшов,вийшов,а як був "ригом" так і досі "риг".
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если бы все рыги такими были как Порошенко.
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Вони всі такі,і Медведчук,це майже рідний брат Петра,якого він витяг з небуття.
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Навіщо ви розмовляєте шарійськими тезами?
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мартвечук с ху..ом за одно, а Порошенко им враг, от которого хотели избавться.
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Это было очевидно как день. Странно что народ не схавал эту какашню
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Придумайте підпис до ціє світлини. Под зданием ГБР в Киеве протестуют против назначения экс-адвоката Януковича Бабикова заместителем главы бюро - Цензор.НЕТ 1793
Под зданием ГБР в Киеве протестуют против назначения экс-адвоката Януковича Бабикова заместителем главы бюро - Цензор.НЕТ 5643
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зеленский поднимаеться на украинскуой коррупции
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Ми вже давно в друзях. Тільки тоді я був під ніком-самі знаєте яким
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Це той, у кого власна ферма єнотів? Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 4374
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так-це я Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 2456і ще повної торби різної живності Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 9563
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Тоді вітаю з реінкарнацією - нам останнім часом єнотів не вистачає!
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Ирония судьбы, а ведь помимо врагов, такие за него и голосовали, на столе тарелки с варениками не хватает...
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Ну да, а таким как ты походу даже голосовалку не доверили, так под столом и сидели хвостами виляли...
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Для осла відірватися від землі для не означає - полетіти. Інколи це просто втрата під ногами твердої поверхні.
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"адвокат дьявола", блин. бабиков теперь запостит себе это на страничку как кич. Уголовным адвокатам этот термин только льстит.
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хто, як не вороги України, могли здійснити таке призначення?
зебільня щодалі активніше наривається
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А хто протестує?Ті які були за президента,який був міністром у Янука?
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наконец то дождался этого комента.. Під будівлею ДБР у Києві протестують проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова заступником голови бюро - Цензор.НЕТ 210
ты забыл написать что эту акцию проплатил порошенко...
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Мені по барабану кому і за шо плате Петрусь,а те шо він був міністром у Янука,це факт.
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Сходи и ты, помоги людям, нее? Абы не Порох? Жрите...
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Кротя заметил у протестующих рошенки в карманах?
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Тоді ж стали поширюватися чутки, що у бізнес-структур Порошенка почалися проблеми з контролюючими органами в особі митників і податківців, підконтрольних «донецьким». У нього нібито намагалися «віджати» частину активів і «5 канал».
Петру Олексійовичу вдалося «порєшать» питання з Януковичем і він погодився на міністерську посаду. У кріслі міністра Порошенко відповідав за підготовку Угоди про Асоціацію з ЄС.
Другий раз Порошенко протримався в кріслі міністра трохи більше - дев'ять місяців. В кінці 2012 року політик у четвертий раз стає народним обранцем.
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Шановний Американець,яке тобі діло до України?
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Чому не протестують депутати "Батьківщини", "Голоса" ?
Їм подобається таке призначення?
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А саме головне де нацсуки, які бігали за Порохом за конжне призначення? А де Сирожа Лещкарасьович, а де бідуїн? Де білявка, яка обслуговувала послів із інших держав? А де "СВАБАДА"?, УНА УСО і ""СЕКТОРА"? Де ці борцуни? скинули Пороха і в нірки?
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Так при власти Зе-нукович... Чего вы хотите. Мы не страна 404, мы страна дураков из сказки.
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Так назначьте Монтян, адвкатку героев УНСО и Зеверюхи , если не годится адвокат Янека.
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Я не знаходжусь в російському контенті вже з 30 років! Чому Цензор вже довший час пропонує показати «раскошний дом Стаса Міхайлава»!? Я не знаю хто це і мені відверто начхати на його «раскошно-шикарний дом»!!!! Рагулі ви гребані!!!!
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Да не в том беда кого назначили , беда в том каким способом Если бы был прозрачный конкурс , то скорее всего он даже документы на него не подал бы
Ай, красавы!!! Ну, ни дня без зашквара. И тут фальсифицировали!

Конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований был проведен таким, образом, что его победителями стали предопределенные лица.
Источник: расследование bihus.info
Детали: Конкурс, в котором победили харьковчанин Александр Соколов и бывший адвокат Януковича Александр Бабиков, был проведен максимально непрозрачно, указывают журналисты. Они предполагают, что победители были определены заранее.
Так, объявление о конкурсе на должность было опубликовано на сайте ГБР не в главной странице, а глубоко в рубриках. Никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении указывалось, что подать документы на должность надо было с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. Телефон конкурсной комиссии, указанный в объявлении, в этот период не отвечал.
Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно.
Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.
В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.
Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.
https://bihus.info/konkurs-do-dbr-vygrav-sbushnyk-povyazanyj-iz-venediktovoyu-cherez-druzhynu/?fbclid=IwAR1vryxFeyqotV1-QEqNpNbuv1KVrb1mY99fJ3-KpR0HmVrUDK_nEPgZYdM
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