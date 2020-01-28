 На мосту Патона в Києві зіткнулися п'ять автомобілів, постраждало троє осіб, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Повідомляється, що вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона.
Правоохоронці попередньо встановили, що під час руху в бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення п’яти автомобілів.
Унаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції.
Фото: "Інформатор"
Поліцейські встановлюють обставини і механізм ДТП, вивчають записи з камер відеоспостереження та відеореєстраторів транспортних засобів.
За результатами перевірки буде ухвалено рішення про надання правової кваліфікації події.
Но всеравно найдется два идиота с обеих сторон. Джигиты млять.
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.