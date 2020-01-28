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 На мосту Патона в Києві зіткнулися п'ять автомобілів, постраждало троє осіб, - поліція. ФОТО

Унаслідок зіткнення п'яти автомобілів на мосту Патона в Києві постраждало троє осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона.

Правоохоронці попередньо встановили, що під час руху в бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення п’яти автомобілів.

На мосту Патона в Києві зіткнулися пять автомобілів, постраждало троє осіб, - поліція 01

Унаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції.

На мосту Патона в Києві зіткнулися пять автомобілів, постраждало троє осіб, - поліція 02
Фото: "Інформатор"

Поліцейські встановлюють обставини і механізм ДТП, вивчають записи з камер відеоспостереження та відеореєстраторів транспортних засобів.

За результатами перевірки буде ухвалено рішення про надання правової кваліфікації події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172244
 
 
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Шо, опять?! поставьте бетоные отбойники вместо реверсной полосы, они не понимают как это работает
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в этом месте нет реверса. он дальше начинается.
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она может и позже начинается, но подозрительно много ДДТ на мосту Патона
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А она и не работает. И уже давно. Правила ПДД гласят, если реверсный светофор не работает - полоса ЗАКРЫТА.
Но всеравно найдется два идиота с обеих сторон. Джигиты млять.
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Їздіть на лісапетах, як Голобородько і не буде ДТП.
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Лісапед мій, лісапед
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.
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Идиоты они опасны везде, за рулем особенно...
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Интересно, на какой скорости можно начинать не справляться с управлением? Там скользко было?
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