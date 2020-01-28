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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство соціальної політики (378) електронні документи (46) лікарняний (6) Коваль Олег (6)

 Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня

Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листи непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль.

"Цього тижня запускається постанова на узгодження щодо впровадження електронного лікарняного. Мінсоцполітики спільно з Міністерством охорони здоров'я планує запустити з 1 квітня електронні лікарняні... Це буде перший етап, а основний етап - це повноцінний запуск системи лікарняних, коли лікар буде записувати дані про те, що пацієнт захворів, у систему HELSI.me (сервіс запису до лікарів і збереження медичних даних. - Ред.), яка формуватиме медичний висновок, який буде автоматично вирушати в Пенсійний фонд, до реєстру платників ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. - Ред.), а далі - до Фонду соціального страхування для нарахувань. Це буде другий етап, який запускатиметься з 1 вересня по всій країні і займе якийсь час", - сказав Коваль.

За його словами, запровадження цієї системи дозволить перевіряти правомірність видачі пацієнтам електронних лікарняних і мінімізувати зловживання в цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

"Ми припинимо цими діями потік виписування за день лікарями 50 лікарняних, оскільки можна буде перевірити всі факти з прив'язкою до прізвища доктора, скільки лікарняних він видав і чи за своїм профілем", - зазначив заступник міністра соцполітики.

За даними Коваля, у 2018 році понад 573 тис. українців оформили лікарняні листки, у тому числі у зв'язку з вагітністю, в 2019 році - понад 566 тис. осіб, при цьому бюджет виплат за цією статтею становив 15 млрд грн, тоді як на 2020 рік у бюджеті закладено 17 млрд грн на виплату лікарняних.

Як повідомлялося, очікувалося, що електронний реєстр листків непрацездатності, створення якого бізнес очікує від влади вже багато років, запрацює восени 2019 року. Раніше в уряді підкреслювали, що держава щороку втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими лікарняними листками.

На думку експертів, частково розв’язати проблему таких лікарняних допомогло б впровадження електронного реєстру листків непрацездатності та електронних лікарняних. За підрахунками Мінсоцполітики, економія бюджетних коштів від запровадження електронних лікарняних листків становитиме від 1 до 4 млрд грн щороку.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172240
 
   
 Топ коментарі
 
1 апреля день дурака, как-то не правильно они датау выбрали
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Символізм, мадам. Клоуни, шоу, 1 квітня...
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А сколько государство теряет,если выплатит пенсии сепарам? А сколько теряет за поставки электроэнергии и воды " на халяву" тамженашимгражданам? А сколько теряет на выплаты цыганским семьям,которые штампуют детей пачками,и бухают с этих выплат( это у них получка называется)? А судьи и т.д заоблачные пенсии насчитывают,государство не теряет? А ЛЕВЫЕ УБДшки,работникам ВЦА,ментам( работникам отделов кадров,конвоям и т.д) и другим туристам ничего не теряе государство?
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1 апреля день дурака, как-то не правильно они датау выбрали
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Бедные доктора . Последний хлеб отняли . Правительство планирует запустить электронные больничные с 1 апреля - Цензор.НЕТ 9658
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Много . Никто не знает . Государство в государстве .
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Лікар-хірург з вищою категорією від 5000 гривень (200$).
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Врач, педиатор, если набрал Декларации 13000 - 15000 грн.

Если просто сестра, то около 3000 грн.

А депутаты, ЗЕбилы, себе регулярно повышают зарплату, Оманские Мародеры.
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U nas doktor gde to 3000 evro a sestra okolo 1500 evro srednem polucajet.N vsio rovno malo im bolsinstvo vracej starse.Moj lecusi vrac zencina casto daze mozno uvidet ne tresbom sostojanijiУряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 1786
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domasni vrac u nas jest takoj.Dve kliniki imejet nedavno ocenili kak odnu iz lucix klinik sttrani,a vot vypovajet na rabote i nedelemi zapoji. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 7351
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ай вей такі Ж да!! Після цього зайві = 2-3тис "лікарів" зможуть вже без жалю відірватися від корита яке їх годувало в державному закладі... Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 4898
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Бажаю українцям після 1 квітня не хворіти - це дуже небезпечно!
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Можна підхопити комп"ютерний грип. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 6741
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Між іншим це зручно. Пішов на прийом до сімейного лікаря. Вона виписала ліки. На мій телехвон прийшло СМС з якимось кодом. Пішов в аптеку, показав СМС і мені видали ліки. Безкоштовно. Клята Супруниха! Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 595
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Думаю у цьому ланцюжку буде якась лажа.
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..."снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!" Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 1250 . Это добрая шутка из фильма "Джентльмены удачи" . Не Обижайся .
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Помни, даже окулист
Вправе дать Больничный Лист.
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Стоматологія теж може дати лікарняний.
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А уролог може вплинути на результати виборів. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 6889
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І при цьому ні один санітар не зможе запідозрити.
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Та недарма ж у Вовкі Віслюка на столі лежить його любима книжка "Как управлять Вселенной не привлекая внимание санитаров"
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Ви правильно зрозуміли мій натяк. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 834
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А сколько государство теряет,если выплатит пенсии сепарам? А сколько теряет за поставки электроэнергии и воды " на халяву" тамженашимгражданам? А сколько теряет на выплаты цыганским семьям,которые штампуют детей пачками,и бухают с этих выплат( это у них получка называется)? А судьи и т.д заоблачные пенсии насчитывают,государство не теряет? А ЛЕВЫЕ УБДшки,работникам ВЦА,ментам( работникам отделов кадров,конвоям и т.д) и другим туристам ничего не теряе государство?
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Повна фігня і лохотрон для зєбілів від зєбілів. Хто і як зможе фізично перевірити правомірність видачі лікарняного листка? Це ж скільки народу з вищою медичною освітою потрібно буде задіяти до цих "перевірок", кожному з них дати таку зарплату щоб вони в свою чергу "не брали хабарів". А головне - що далі будуть з цим робити? Лікарняні в людей забирати чи дохторів до цугундеру садити за 200грн... Наразі, щось не пригадую жодного випадку щоб засудили з реальним терміном покарання хоч одного з дохторів , затриманих з багатотисячними хабарями безпосередньо на робочих місцях.

Одним словом - чергова хірня від Зє-команди.
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Просто для справки, кто продвигает свои проекты. Исполнительный директор HELSI - Артем Михайлюк, №142 в партии СН.
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