 Українців серед інфікованих коронавірусом у Китаї немає, - МЗС

Про це повідомили в МЗС на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на консульському обліку Посольства України в КНР, а також Генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадянина України. Водночас, фактична кількість наших співвітчизників у Китаї може бути значно більшою", — йдеться у повідомленні.

За даними посольства України в Китаї, наразі кількість інфікованих у країні штамом коронавірусу 2019-nCoV, зросла до 2762 людей. Громадян України серед інфікованих вірусом немає.

"Посольство України в КНР підтримує постійний зв’язок з українцями, які перебувають у місті Ухань та інших містах країни", — зазначили у відомстві.

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Також посольство намагається сконтактувати з максимальною кількістю українців, які "перебувають на охопленій епідемією території". Проте на питання, чи планують проводити евакуацію українців з міста Ухань у міністерстві не відповіли.