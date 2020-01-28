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 Українців серед інфікованих коронавірусом у Китаї немає, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що українців поки немає серед інфікованих коронавірусом у Китаї.

Про це повідомили в МЗС на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на консульському обліку Посольства України в КНР, а також Генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадянина України. Водночас, фактична кількість наших співвітчизників у Китаї може бути значно більшою", — йдеться у повідомленні.

За даними посольства України в Китаї, наразі кількість інфікованих у країні штамом коронавірусу 2019-nCoV, зросла до 2762 людей. Громадян України серед інфікованих вірусом немає.

"Посольство України в КНР підтримує постійний зв’язок з українцями, які перебувають у місті Ухань та інших містах країни", — зазначили у відомстві.

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Також посольство намагається сконтактувати з максимальною кількістю українців, які "перебувають на охопленій епідемією території". Проте на питання, чи планують проводити евакуацію українців з міста Ухань у міністерстві не відповіли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172239
 
 
 Топ коментарі
 
Надо радоваться ? У нас с корью не могут побороться .
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А как же Андрей Богдан? Он был в Китае и про него уже давно ничего не слышно Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД - Цензор.НЕТ 3611
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Срочно нужно всех Зеслуг во главе с их начальником отправить на конференцию по защите от коронавируса в Ухань.
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Надо радоваться ? У нас с корью не могут побороться .
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А как же Андрей Богдан? Он был в Китае и про него уже давно ничего не слышно Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД - Цензор.НЕТ 3611
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сидить в карантіні в пріЗє!дєнском акваріумє
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Срочно нужно всех Зеслуг во главе с их начальником отправить на конференцию по защите от коронавируса в Ухань.
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С такой медициной как у стран постсовка передохнуть прейдется очень многим
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Ничего удивительного вот Мировая интерактивная карта регулярных авиарейсов.
Кому интересно могут посмотреть по ссылке. Как говорят- умному достаточно.
http://www.rv.org.ua/airtkt/plane-online.htm#.XjAFAvkzbDA
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наді мною якраз траса проходить - на півдороги між Одесою та Києвом
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можна заявляти тільки про заболєвших. Інфіцірованійє ніяк не проявляйєця поки інкубація проходить
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Это Пристайке по телефону сказала вахтерша украинского посольства в Пекине по-китайски...
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