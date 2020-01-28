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 Мінрегіон запустив онлайн-платформу для відбору проєктів регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад і територій України запустило онлайн-платформу для відбору проєктів Державного фонду регіонального розвитку.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Нова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Крім того, подача документів, реєстрація та оцінка проєктів будуть здійснюватися в онлайн-режимі на платформі.

Згідно з повідомленням, платформа готова до оголошення конкурсних відборів на 2021 рік, водночас програми, що фінансуються у 2020 році, залишаться на колишньому порталі.

У держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172237
 
 
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Зелень продовжує гратись смартфонами.
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Платформа гола і готова приймати з усіх сторін. Мінрегіон запустив онлайн-платформу для відбору проєктів регіонального розвитку - Цензор.НЕТ 6444
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Ви будете сміятись, але у портала мінрегіона нема мобільної версії, а посилання на фонд взагалі в смартфоні не відкривається - привіт Дубілєту. Це щоб ви розуміли термін діджіталізації від зеленої влади. Це скаженний сором - майже всі двіжки сайтів передбачають мобільну версію відразу. "ІТ-шніки" Зе-команди відстали від життя приблизно на 5-7 років - я вважаю, що вони просто відмивіають бюджетні гроші через імітацію діджіталізалізації.
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