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 Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб

Збройні формування Російської Федерації продовжують відкрито порушувати режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Сьогодні вранці по позиціях захисників поблизу населеного пункту Лебединське російсько-окупаційні війська завдали вогневих ударів, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема, міномети калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для придушення вогню противника і припинення провокацій підрозділи Об'єднаних сил, що обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь.

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"Втрати противника уточнюються. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172235
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно писать такую ху-ню? А типа если наших воинов убивают из не запрещенного минскими соглашениями оружия - то это нормально?! Вы дибилы или людей за дибилов держите? Хотя 73% видимо такими и есть.
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пора вже зеленому підхуйловнику до Ростова
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Ура, зебильная нечисть - срочно на защиту своего отброса-Шмарклю! Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб - Цензор.НЕТ 6563
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Как можно писать такую ху-ню? А типа если наших воинов убивают из не запрещенного минскими соглашениями оружия - то это нормально?! Вы дибилы или людей за дибилов держите? Хотя 73% видимо такими и есть.
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РОА клала великий болт на заборони. Це для миролюбців вони заборонені.
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"адекватный огонь"- это как ? Не убей обезьяну , путло обидится ?
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в понятии ПоцЧмоЗЕдента адекватный огонь это когда кацапы бьют из 120 миномётов а наши в ответ из АК - 47
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Та бої там щодня ідуть по повній програмі . І лише гавнокомандующій Вован Вазєлінский десь по світу тиняється зі своїми сольними концертами на роялі і жебрає в шановної публіки своїм дєтішкам на шаурмішку .
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ЗЕЛЯ ДОИГРАЕТЬСЯ С УМИРОТВОРЕНИЕМ *****!
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Ура, зебильная нечисть - срочно на защиту своего отброса-Шмарклю!
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Зеля клятвенно обещал вернуть войска на прежние позиции , если обстрелы сепарами ВСУ не прекратятся . Обстрелы не прекратились , а наоборот , даже увеличились . Где возврат войск , нелох грёбанный ??? Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб - Цензор.НЕТ 5995 .
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Ну это как неадэкватный,только наабарот!
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Опять этот БРЕД и информационная пена...
Какой преступный обстрел во время войны? Сама война - преступление!!!!!
Генштаб там сто, нанял какого то сценариста сериалов как текстовика? Или судя по бреду у них с зелей текстовик один?
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про адекватный ответ-это что то новенького
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