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Все про:безпілотник (437) ОБСЄ (2374) Донбас (13130) СЦКК (501) операція Об'єднаних сил (2003)

 Найманці РФ глушать безпілотники СММ ОБСЄ біля Петрівського, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові перешкоди виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата Місії біля ділянок розведення сил і засобів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км на північ від ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).

Такі дії можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172231
 
 
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Трактористи в гаражі склЕпали глушилку? Кулібіни.
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Не знаю как беспилотники... Но водяру с самогоном они глушат постоянно ))
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на самжене " коньшмяк " у них денех пуйло мало выделяеть ,а патому - бояра форвертс ! на закусь- благотворительные свинцовые таблетки в ассортименте от ВСУ !
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А підкажіть, шановне панство, чи не було там "розводу"? 😉
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лайфхак:
если сепары глушат беспилотники ОБСЕ на конкретной територии, значит надо туда чем то тяжелым ******, полюбому попадешь во что-то важное+обсе этого не увидит Найманці РФ глушать безпілотники СММ ОБСЄ біля Петрівського, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7277
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Наемники глушат GPS?! Чем?!! Шапками? Может кадровые в/с РФ работают на станциях НЭБ?
Чтоб расеяне дали на этой технике работать макакам?!!! Не поверю!
Там нужно образование + опыт работы + уровень секретности,который наемникам никто не даст.
Но для вислючка это же "гражданский конфликт"- или как?
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