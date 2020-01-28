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 Політика України, За кордоном
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Все про:Італія (338) посольство України (167) телебачення (395)

 У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом

Посольство України в Італії оприлюднило офіційний лист до місцевого телеканалу RAI у зв'язку з образливими висловлюваннями ведучого шоу L'Eredita на адресу нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства.

"У зв’язку з некоректним і навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня 2020 року), що "Мала Росія – це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію Посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії. З огляду на те, що до цього часу від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, ухвалено рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці Посольства", - зазначили в дипвідомстві.

В оприлюдненому тексті листа посольство роз'яснило походження назви "Малоросія" і образливість її застосування щодо України, яка страждає від російської агресії.

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У шоу на італійському каналі Україну назвали Малою Росією. Посольство відреагувало листом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172230
 
 
 Топ коментарі
 
Для діючого - президентська ноша непосильна.
В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 8188
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Да яка різниця? Дороги заасвальтовані? Освітлені? Газ з Московії надходить? Добробата засудили? Що ви ще хочете, малороси? Все ж як гідрант казав у привітанні на НР!
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Нужно Италию называть Нью Мавританией , так как жители не имеют ничего общего с др жителями Рима , а просто смеси арабо -персо- европейцев .( полукровки )
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Работникам посольства нужно ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, а не реагировать постфактум. Это значит - жопу с кресла поднять. Тогда и не будут итальянцы игнорировать ваши заявления в форме озабоченности
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