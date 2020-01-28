 Смертоносний коронавірус: у 15-мільйонному місті на півночі Китаю введено воєнний стан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що влада п’ятнадцятимільйонного міста підпорядкує лікарні та півтисячі медичних бригад військовому управлінню. Це перше китайське місто, яке пішло на цей крок.

Тяньцзінь розташований приблизно за 120 км на південний схід від Пекіна.

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Нагадаємо, про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила в кінці грудня 2019 року. Попередньо встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини. Інкубаційний період коронавірусу триває від 2 до 12 діб. Випадки захворювання вже зафіксовані в багатьох країнах світу.

У Китаї від нового коронавірусу вже померли 106 осіб.