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 Смертоносний коронавірус: у 15-мільйонному місті на півночі Китаю введено воєнний стан

Місто Тяньцзінь на півночі Китаю оголосило про введення воєнного стану через смертоносний коронавірус з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що влада п’ятнадцятимільйонного міста підпорядкує лікарні та півтисячі медичних бригад військовому управлінню. Це перше китайське місто, яке пішло на цей крок.

Тяньцзінь розташований приблизно за 120 км на південний схід від Пекіна.

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Нагадаємо, про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила в кінці грудня 2019 року. Попередньо встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини. Інкубаційний період коронавірусу триває від 2 до 12 діб. Випадки захворювання вже зафіксовані в багатьох країнах світу.

У Китаї від нового коронавірусу вже померли 106 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172228
 
   
 Топ коментарі
 
Им надо всем бежать в Сибирь, а потом оттуда на Москву уже можно будет
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Военное положение из-за вируса,а у нас-война без военного положения....
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а ты хочешь шоб тебе китайцы написали, что это они случайно выпустили на волю изобретенный ими вирус? Ты больной? Они заипутся выплачивать компенсации всему миру если такое отморозят))) Тасячелетиями китайцы жрали мышей, змей, и прочую х..ню на рынке в этой Чухане))) И по странному стечению обстоятельств новый вирус (который присущ совершенно другому роду животных) вдруг начал распространятся из той самой чухани, в которой несколько лет назад открыли суперсовременную лабораторию по изучению этих самых вирусов, и кстати там изобретают вакцины))) Но это же конечно все вышло чисто случайно - просто совпадение
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с такими успехами через месяц будет и в Украине по полной
но спастить в принципе можно, если заранее закупить гречки, макарон, тушенки, овсянки, муки питьевой чистой воды побольше, патронов и никуда не выходить из дома пока это всё не закончится
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всмысле пока все не закончиться выздыхают? логика отсутвует у вас напрочь) А что же делать с трупами потом, которые начнут разлагаться и порождать другие болезни, типа чумы)
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какие у вас чёрные мысли..
я вообще то имел ввиду, пока не придумают к нему вакцину!
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я рассматриваю самый худший сценарий) а ну тогда зачем вам патроны?) Смертоносний коронавірус: у 15-мільйонному місті на півночі Китаю введено воєнний стан - Цензор.НЕТ 3194
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Вот жеж клятый Порошенко) И там нажиться попробует
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Вакцина не лечить, а попереджує зараження. Мінімальний строк створення вакцини - рік-півтора.
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от вы смеётесь, а в Швеции например, постройка бункера под домом обязательна на законодательном уровне!
поэтому на эту страну уже 300 лет никто не нападал..
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На страну 300 лет никто не нападал не из-за "бункеров", а потому что шведы ни на кого не "**********"...
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Войны с участием Швеции:
...
Северная война 1700-1721 годов (Великая Северная война)
Русско-шведская война 1741-1743 годов
Померанская война 1757-1762 годов
Русско-шведская война Густава III 1788-1790 годов
Датско-шведская война 1788-1789 годов (Театральная война)
Берберийская война 1801-1802 годов
Война первой коалиции 1805-1810 годов
Русско-шведская война 1808-1809 годов (Финляндская война)
Датско-шведская война 1808-1809 годов
Англо-шведская война 1810-1812 годов
Война шестой коалиции 1812-1814 годов
Шведско-норвежская война 1814 года
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А после 1814-го? То-то же... Цифра 300 в комментарии приведена "фигурально", и была взята из комментария "аффтара"... (Кстати, именно в это время на трон в Швеции села династия Бернадоттов. Основателем её был наполеоновский маршал, которого шведы пригласили на трон... Уж он-то, хорошо знал, что такое "Большая война"...).
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Не хіло так в Китаї полихнуло.... І це ще лише квіточки. Ягідки попереду. А "наш" Віслюк Членограй тим часом десь по світу гастролює з своїми сольними концертами на роялі 😕
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ок. что предлагаешь ему делать? конкретно, по пунктам
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Да ничего оно не предложит, боевым пепикам лишь бы воздух портить
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Не было такого в годы атипичной пневмонии, птичьего и свинячего гриппа. Значит китаезы что-то недоговаривают.
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достану распиратор украденый с завода и заточу ножи мало ли..
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Респіратор зрозуміло, а ножі то навіщо?
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Зловещая хрень. Прям как начало апокалиптического фильма. Ото нечего размножаться до 1,5 миллиарда в одной стране. Сама природа говорит харэ!
Кощунственно? Да, простите.
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вот уж точно! Китай хоть технологически развит, а попадет вирус в Индию - вот это будет писец! Там 1,35 млрд. человек, нищета, медицина отсутствует, да и религия такая, что мало кто лечиться будет - карма, переселение душ и т.п.
А вирус в Индию обязательно попадет - у них граница с Китаем 3 тыс. км. У нас индийских студентов тьма - мы ж самая бедная страна Европы. В общем, перспективы пугающие.
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Та да. Единственный утешительный фактор, что смертность от напасти всё-таки далеко не 100%. Большинство инфицированных выхаживают. Косит в основном ослабленные организмы. Иначе был бы реальный трэшак.
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Бывал в Тяндзине раз пять-шесть. Один визит хорошо запомнил, в 2001-м. Там переоборудовали вертолетоносец "Киев", в веселуху-парк. Смотрелось убойно! Ну вот, пусть веселятся...
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Так они эту комедию запросто могут и в наших кинотеатрах показать!
Нормальные страны организованно эвакуируют своих граждан - т.е. собирают, организовывают в Китае карантин и потом уже домой. Или домой и сразу на карантин. ВСЕХ!
Медицинскому министру-юристу об этом похоже некому было сказать... А она прогнала туфту в ухи президента юМОриста. И теперь никто не может сказать, сколько "студентов" добралось в Украину на перекладных через Варшаву, Стамбул, Будапешт.
Веселенькая ситуация! Нужно каждое утро по радио крутить "Боже, Украину вбережи!" и от дебилов тоже.
Тяньцзин вводит военное положение. А у нас карантин не даст ввести Барышевский районный апеляционный суд... Содом Стецьковыч и Геморрой Грицьковыч рулят на самокате по стране!
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6000$ годовой бюджет Украины на борьбу с эпидемиями.
Как раз на масочки для Офиса президента и Прокурора
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с учетом отката - хватит только на пару десятков масок
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Людей забагато на планеті, якщо подивитись на сайт моніторингу забрудненності повітря то китайські індустріальні райони там всі в червоній зоні, взагалі дивно як там люди живуть в таких умовах, тут в нашій області є два місця де рівень забрудненості менший в 3 рази чим у них і люди мруть від раку практично в кожній кожній сім'ї хтось помер.. А там ...
Але думаю що короновірус штучний інакше б він виник в іншому регіоні, а не в регіоні більш благонадійному і ще й з лабораторією бактерологічної зброї..
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Ну що,поЄхалі...пританцьовуючи гукнула Калі...
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"Новый тип коронавируса"...
Только недавно распаковали.
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это оружие оккупации. у китайцев будет лекарство, у армии - иммунитет. видимо, это тот внешний фактор, которого недоставало ...
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китайцы проводят УЧЕНИЯ приближенным к БОЕВЫМ !!! строительство ГОСПИТАЛЯ за 7 дней на 1000 мест это из той же ОПЕРЫ !!!
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