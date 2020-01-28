 Смертоносний коронавірус: у 15-мільйонному місті на півночі Китаю введено воєнний стан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global Times.
Зазначається, що влада п’ятнадцятимільйонного міста підпорядкує лікарні та півтисячі медичних бригад військовому управлінню. Це перше китайське місто, яке пішло на цей крок.
Тяньцзінь розташований приблизно за 120 км на південний схід від Пекіна.
Нагадаємо, про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила в кінці грудня 2019 року. Попередньо встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини. Інкубаційний період коронавірусу триває від 2 до 12 діб. Випадки захворювання вже зафіксовані в багатьох країнах світу.
У Китаї від нового коронавірусу вже померли 106 осіб.
но спастить в принципе можно, если заранее закупить гречки, макарон, тушенки, овсянки, муки питьевой чистой воды побольше, патронов и никуда не выходить из дома пока это всё не закончится
закончитьсявыздыхают? логика отсутвует у вас напрочь) А что же делать с трупами потом, которые начнут разлагаться и порождать другие болезни, типа чумы)
я вообще то имел ввиду, пока не придумают к нему вакцину!
поэтому на эту страну уже 300 лет никто не нападал..
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Северная война 1700-1721 годов (Великая Северная война)
Русско-шведская война 1741-1743 годов
Померанская война 1757-1762 годов
Русско-шведская война Густава III 1788-1790 годов
Датско-шведская война 1788-1789 годов (Театральная война)
Берберийская война 1801-1802 годов
Война первой коалиции 1805-1810 годов
Русско-шведская война 1808-1809 годов (Финляндская война)
Датско-шведская война 1808-1809 годов
Англо-шведская война 1810-1812 годов
Война шестой коалиции 1812-1814 годов
Шведско-норвежская война 1814 года
Привычная картина для каждого швейцарца: вход в ядерное убежище.
Кощунственно? Да, простите.
А вирус в Индию обязательно попадет - у них граница с Китаем 3 тыс. км. У нас индийских студентов тьма - мы ж самая бедная страна Европы. В общем, перспективы пугающие.
Нормальные страны организованно эвакуируют своих граждан - т.е. собирают, организовывают в Китае карантин и потом уже домой. Или домой и сразу на карантин. ВСЕХ!
Медицинскому министру-юристу об этом похоже некому было сказать... А она прогнала туфту в ухи президента юМОриста. И теперь никто не может сказать, сколько "студентов" добралось в Украину на перекладных через Варшаву, Стамбул, Будапешт.
Веселенькая ситуация! Нужно каждое утро по радио крутить "Боже, Украину вбережи!" и от дебилов тоже.
Тяньцзин вводит военное положение. А у нас карантин не даст ввести Барышевский районный апеляционный суд... Содом Стецьковыч и Геморрой Грицьковыч рулят на самокате по стране!
Как раз на масочки для Офиса президента и Прокурора
Але думаю що короновірус штучний інакше б він виник в іншому регіоні, а не в регіоні більш благонадійному і ще й з лабораторією бактерологічної зброї..
Только недавно распаковали.