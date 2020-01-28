EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  884  8
Матеріали за темою:
Все про:НАЗК (685) Новіков Олександр (4) Пресняков Іван (1) Сухоставець Роман (1)

 Глава НАЗК Новіков призначив своїми заступниками Преснякова і Сухоставця

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков представив своїх заступників Івана Преснякова і Романа Сухоставця.

"Голова Національного агентства Олександр Новіков представив колективу НАЗК своїх заступників - Івана Преснякова і Романа Сухоставця", - йдеться в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві додали, що Сухоставець відповідатиме за роботу підрозділів, що здійснюють перевірки декларацій і моніторинг способу життя, і сферу запобігання політичній корупції, а Пресняков формуватиме і координуватиме антикорупційну політику, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК

У НАЗК зауважили, що Новіков представив і керівника апарату Національного агентства - Ігоря Хохича, заступника керівника апарату - Ігоря Дробка, а також керівника Департаменту з питань запобігання політичній корупції Ганну Чорнуцьку.

Новіков заявив, що для завершення перезавантаження НАЗК буде затверджена нова структура апарату, а призначення на посади відбуватиметься на конкурсній основі.

"Люди, які опинилися в НАЗК завдяки практикам, з якими Агентство має боротися, звичайно, підуть. Усі, хто працює ефективно та самовіддано, зможуть обійняти відповідні посади в Національному агентстві. Вони отримають максимальні можливості для самореалізації", - повідомив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172225
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
работай, работай, тебе ещё на инфинити заработать постами надо
 показати весь коментар
 
 
Туди англосаксів не беруть, там інші артисти. Глава НАЗК Новіков призначив своїми заступниками Преснякова і Сухоставця - Цензор.НЕТ 9125

 показати весь коментар
 
А вони із числа 0.2% ? Якщо так, тоді корупція буде подолана.
 показати весь коментар
 
И как будут наказана мордатая корчак?! Очередным поощрением - выдачей премии и лечебных?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору