 Глава НАЗК Новіков призначив своїми заступниками Преснякова і Сухоставця

"Голова Національного агентства Олександр Новіков представив колективу НАЗК своїх заступників - Івана Преснякова і Романа Сухоставця", - йдеться в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві додали, що Сухоставець відповідатиме за роботу підрозділів, що здійснюють перевірки декларацій і моніторинг способу життя, і сферу запобігання політичній корупції, а Пресняков формуватиме і координуватиме антикорупційну політику, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

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У НАЗК зауважили, що Новіков представив і керівника апарату Національного агентства - Ігоря Хохича, заступника керівника апарату - Ігоря Дробка, а також керівника Департаменту з питань запобігання політичній корупції Ганну Чорнуцьку.

Новіков заявив, що для завершення перезавантаження НАЗК буде затверджена нова структура апарату, а призначення на посади відбуватиметься на конкурсній основі.

"Люди, які опинилися в НАЗК завдяки практикам, з якими Агентство має боротися, звичайно, підуть. Усі, хто працює ефективно та самовіддано, зможуть обійняти відповідні посади в Національному агентстві. Вони отримають максимальні можливості для самореалізації", - повідомив він.