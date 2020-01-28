 Найманці РФ цілеспрямовано влаштовують збройні провокації в районі ділянки розведення сил перед зустріччю ТКГ у Мінську, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, учора, 27 січня, о 21:50 російські окупанти вчергове здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка.
"Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, звинувативши у подальшому наших захисників у зриві Мінських домовленостей.
Таким чином, за задумом російських окупантів, вони матимуть всі підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі", - йдеться в повідомленні.
Сказки про то, что Порошенко выполнял Минские соглашения, как это делает сейчас Зелемойский, рассказывай малороссам.
Или не было освобождения для оккупантов территорий?
Вирішили прогинатись перед ними нижче, здавати побільше.
Андрій Шор
25 січня о 03:59 ·
Новоселовка вторая под разведение?
Они совсем сбрендили?
Цуко, это стратегическая высота, да еще и вклиненная между Верхнеторецким и Авдеевкой/Каменкой.
С контролем дороги в Авдеевку...
Сколько там крови попили пока вышли за M-образную посадку...
Они обстреляли, мы не ответили?
А если бы ответили, то что?
" очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей."
Млять! А то, что они стреляют - так это не срыв договорённостей?
Провокации во время войны? Провокации в мирное время.....