EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  966  37
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5927) штаб (1049) Донбас (13130) розведення сил (117)

 Найманці РФ цілеспрямовано влаштовують збройні провокації в районі ділянки розведення сил перед зустріччю ТКГ у Мінську, - штаб

Напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють збройні провокації в районі ділянки розведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, учора, 27 січня, о 21:50 російські окупанти вчергове здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка.

"Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, звинувативши у подальшому наших захисників у зриві Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Таким чином, за задумом російських окупантів, вони матимуть всі підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ цілеспрямовано влаштовують збройні провокації в районі ділянки розведення сил перед зустріччю ТКГ у Мінську, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172224
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому надо ещё больше прекратить стрелять
 показати весь коментар
 
Та ти шо?! Сука виродки! Почитайте книжку "Мистецтво війни" Сунь Цзи і побачите, що козломорді все роблять по цьому трактату. Там ще написано, що знищити армію ворога це не перемога, а от підкорити її і поставити на свою сторону - це перемога. У нас нажаль дуже багато ідіотів, зрадників та продажних гнилих людей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І ще далі відвести. Бажано в чисте поле, без будь-яких фортифікаційних споруд.
 показати весь коментар
 
 
Ну а почему же не устраивать, Нашим же запрещено стрелять в ответ, тут сам бог велел провокации устраивать
 показати весь коментар
 
 
Правильніше - провокацію створив Зєлєнскій, спровокував кацапів на агресію відведення військ з цієї ділянки. Тому провокатором по факту є український главком а не кацапорилі колаборанти.
 показати весь коментар
 
 
У Мінську Україну представляють дебіли,вже п"ять рокыв,одне і те саме.Бо Україна там у ролі терпіли,і не використовує свої можливості.
 показати весь коментар
 
Якби там змінилися люди, то хто і як може використати свої можливості?
 показати весь коментар
 
 
Не люди в ТКГ делают что хотят, а их действия определяет политика Украины...
 показати весь коментар
 
 
Саме так,ті самі,продовжують те шо і при Поросєнко.
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, расскажи, обменял бы Порошенко моряков или подождал бы неделю, когда Х**** необходимо было выполнить решение трибунала или позволил бы, как твой Зелемойский, избежать Х**** выполнения решения? Лишнехромосомное, Порошенко выполнял Минские соглашения или они были написаны для того, чтобы паРаша отгребала? Твой Зелемойский их выполняет, хотя и в Минских соглашениях и в Особом статусе записано - выведение всех орков и неважно - наёмники они или твои лишнехромосомные.
 показати весь коментар
 
 
Щоб я не повторювався,читай про зайвохромолсомних нижче.Мені плювати шо зробив би Поросєнко,я бачив шо він робив п"ять років,і це мені не подобалось,Зелєбоба робе те саме,і з тими самими людьми,і мені це теж не подобається.
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, что Порошенко делал не так по Минским соглашениям?
Сказки про то, что Порошенко выполнял Минские соглашения, как это делает сейчас Зелемойский, рассказывай малороссам.
 показати весь коментар
 
Поросєнко співавтор Мінських домовленностей,він рідна мати,яка їх народила від батька Ху"ла.
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, и потому ты ненавидишь Порошенко, что по Минским соглашениям паРаша отгребает, а Порошенко не выполняя Минские соглашения ничего не отгребает, т.к. и в особом статусе - только после выведения всех орков и установления контроля над территорией о чём-то можно начать говорить?
 показати весь коментар
 
Ще раз повторюю своє запитання,шановний пан,ти хто?Я Українець,маю свою Країну,Прапор,Мову.Ти хто?
 показати весь коментар
 
Тобто так зване розведення є необхідною сепарською ланкою для продовження провокацій.
 показати весь коментар
 
 
Та ти шо?! **** виродки! Почитайте книжку "Мистецтво війни" Сунь Цзи і побачите, що козломорді все роблять по цьому трактату. Там ще написано, що знищити армію ворога це не перемога, а от підкорити її і поставити на свою сторону - це перемога. У нас нажаль дуже багато ідіотів, зрадників та продажних гнилих людей.
 показати весь коментар
 
 
а вот интересно, когда нибудь офицеры пошлют зе-ишака нах с его борьбой за мир во всем Мире или так и будут терпеть унижения и сдачу добытых ранее их же кровью территорий....?
 показати весь коментар
 
 
Нет, они всё ещё тебе верят и всей твоей зрадо-команде, что Порошенко всё делал не так...
 показати весь коментар
 
Якби Поросєнко робив так як треба,то він зараз був би президентом.
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, ты избрал волшебную палочку в виде Зелемойского, так где магические пассы, на которые ты надеялся?
 показати весь коментар
 
 
Зайвохромосомні мешкають на росіянії та у західному федеральному окрузі,куди входе колись незалежна Білорусь.Ти хто?Людина без країни та прапору.
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, ты избрал Зелемойского вместо Порошенко и твой выбор был - юго-западный федеральный округ, а если ты от Зелемойского ожидал чего-то другого, то у тебя две лишних хромосомы.
 показати весь коментар
 
 
Ти скажи мені яку країну ти тут представляєш?А потім ми поговоримо про Україну.Ти хто?
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, то, что ты представляешь на форумах паРашу, ни у кого не вызывает удивления, кроме малороссов, которые этого не видят.
 показати весь коментар
 
 
Шановний пан без країни,прапору та мови,я представник України,а ти хто?
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, ты можешь делегировать представительство только своей заднице, на которой демонстрировать синяки и проникновения.
 показати весь коментар
 
 
Бачу шо вас вже присадили на пляшку,у вас всі сімптоми як у рабсіянина,і вишче "задніци" думки не піднімаються.Так хто ти?
 показати весь коментар
 
Офіцери давно б послали і не тільки блазня, а ось "члени" цього збіговиська - сумнівно,шо навіть.у "Спортлото" не напишуть!.
 показати весь коментар
 
 
Никогда такого не было после разведения сил и освобождения для оккупантов территорий...
Или не было освобождения для оккупантов территорий?
 показати весь коментар
 
 
Партнери не цінують плазування перед ними?
Вирішили прогинатись перед ними нижче, здавати побільше.

Андрій Шор
25 січня о 03:59 ·

Новоселовка вторая под разведение?
Они совсем сбрендили?
Цуко, это стратегическая высота, да еще и вклиненная между Верхнеторецким и Авдеевкой/Каменкой.
С контролем дороги в Авдеевку...
Сколько там крови попили пока вышли за M-образную посадку...
 показати весь коментар
 
 
"Значіт нада атступать єщо дальше" (с) Зеленський
 показати весь коментар
 
 
Нихрена не понял!
Они обстреляли, мы не ответили?
А если бы ответили, то что?
" очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей."
Млять! А то, что они стреляют - так это не срыв договорённостей?
 показати весь коментар
 
 
Что за бред вы несете?
Провокации во время войны? Провокации в мирное время.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору