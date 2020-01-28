 Найманці РФ цілеспрямовано влаштовують збройні провокації в районі ділянки розведення сил перед зустріччю ТКГ у Мінську, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, учора, 27 січня, о 21:50 російські окупанти вчергове здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка.

"Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, звинувативши у подальшому наших захисників у зриві Мінських домовленостей.

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Таким чином, за задумом російських окупантів, вони матимуть всі підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі", - йдеться в повідомленні.