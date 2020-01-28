 КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків

Про це свідчить проєкт розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Тариф на одну поїздку на автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці залишиться колишнім - 8 гривень.

При цьому зазначено, що він діє "в разі придбання разового квитка". Тобто жетони планують вивести з обігу.

Під час використання синьої електронної картки тариф, як і зараз, залежатиме від кількості куплених поїздок. Він буде коливатися від 6,50 грн (разове придбання 50 поїздок) до 8 гривень (разове придбання від 1 до 9 поїздок).

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Зелені картки, судячи з проєкту наказу, з 1 квітня перестануть поповнювати. Але куплені до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік - до 31 березня 2021 року.

Головне нововведення проєкту - це зміна системи проїзних. Тепер їх будуть випускати тільки на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження.

Вартість проїзного на 46 поїздок становитиме 290 гривень (студенти - 145, школярі - 72,50), на 62 поїздки - 390 гривень (студенти - 195, школярі - 97,50), на 92 поїздки - 575 гривень (студенти - 287,50, школярі - 143,75), на 124 поїздки - 770 гривень (студенти - 385, школярі - 192,50).

Вартість проїзного без обмеження кількості поїздок - 1300 гривень (студенти - 650, школярі - 325). Для порівняння, зараз можна купити необмежений проїзний на один вид транспорту за 390 гривень (або 610 гривень у випадку з метро).

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Також вводяться проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).

Нагадаємо, що вартість разового проїзду в Києві з липня 2018 року встановлено на рівні 8 гривень.