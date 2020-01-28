 КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків

Про це свідчить проєкт розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Тариф на одну поїздку на автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці залишиться колишнім - 8 гривень.
При цьому зазначено, що він діє "в разі придбання разового квитка". Тобто жетони планують вивести з обігу.
Під час використання синьої електронної картки тариф, як і зараз, залежатиме від кількості куплених поїздок. Він буде коливатися від 6,50 грн (разове придбання 50 поїздок) до 8 гривень (разове придбання від 1 до 9 поїздок).
Зелені картки, судячи з проєкту наказу, з 1 квітня перестануть поповнювати. Але куплені до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік - до 31 березня 2021 року.
Головне нововведення проєкту - це зміна системи проїзних. Тепер їх будуть випускати тільки на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження.
Вартість проїзного на 46 поїздок становитиме 290 гривень (студенти - 145, школярі - 72,50), на 62 поїздки - 390 гривень (студенти - 195, школярі - 97,50), на 92 поїздки - 575 гривень (студенти - 287,50, школярі - 143,75), на 124 поїздки - 770 гривень (студенти - 385, школярі - 192,50).
Вартість проїзного без обмеження кількості поїздок - 1300 гривень (студенти - 650, школярі - 325). Для порівняння, зараз можна купити необмежений проїзний на один вид транспорту за 390 гривень (або 610 гривень у випадку з метро).
Також вводяться проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).
Нагадаємо, що вартість разового проїзду в Києві з липня 2018 року встановлено на рівні 8 гривень.
Був у 10 країнах Європи, після налагодження всіх складових київська система оплати проїзду буде найпрогресивнішою, як у Стокгольмі.
"Д" це увас скорочено "донбасяо"?
ТАРИФ це формула складання ЦІНИ!!! а не ціна
8грн за поїздку то ВАРТІСТЬ чи ЦІНА!! а не "таріф".
В фашистській фєдєрастії все відбувається за романом Оруелла 1984... навіть "новаяз" вони ліплять.. і впарюють його бидлоті так, що аж в Україні смердить.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
Чудесно.
Около Черниговской, лесной жилых домов вообще не наблюдаю.
Итак - Троещина, лесной, Перова, Дарница, дрвз-метро, метро, троллейбус в две стороны - 6 поездок в день уможим на 20 рабочих дней минимум.
Шо, перднул в лужу?
Вы киевлян спросите как им УДОБНЕЕ, а не впаривайте свою хрень с миллионными откатами на строительство ящиков по продаже ваших иликтронных билетов, млять!
Для сравнения цена проездных в Праге. (крона к гривне 1:1 примерно)
1мес - 550грн
1квартал - 1480грн
150дней - 2450грн
1год - 3650грн
И это не только на весь транспорт, но и включая пригородный.
Говоря другим языком. В Киеве живёт лучше чем в Праге что-ли?
*****!!! Йух я отдам свой голос за тебя-мудака.
Здесь же 1 поездка - 8, сутки - 100. Получается, они считают что 12 раз буду кататься???
От них исходила идея покрасить фуникулёр в черный цвет, а его крышу в белый и называли это крутой идеей "день-ночь", только протесты заставили их поменять решение
Потом какой то идиот предложил пустить городскую электричку с Троещины только по южному полукольцу, в то время, когда весь пассажиропоток идёт по северному.
Можно долго перечислять.