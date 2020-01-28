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 Київські новини
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Все про:КМДА (754) Київ (6877) Київпастранс (49) Метрополітен (409) проїзд (87) транспорт (404)

 КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків

У Києві з 1 квітня, згідно з планом міської влади, має змінитися вартість проїзних квитків. Зелені картки метро перестануть поповнювати, жетони вийдуть з обігу. З'являться проїзні на 24, 48, 72 години.

Про це свідчить проєкт розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Тариф на одну поїздку на автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці залишиться колишнім - 8 гривень.

При цьому зазначено, що він діє "в разі придбання разового квитка". Тобто жетони планують вивести з обігу.

Під час використання синьої електронної картки тариф, як і зараз, залежатиме від кількості куплених поїздок. Він буде коливатися від 6,50 грн (разове придбання 50 поїздок) до 8 гривень (разове придбання від 1 до 9 поїздок).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київпастранс" запустив онлайнову карту руху транспорту

Зелені картки, судячи з проєкту наказу, з 1 квітня перестануть поповнювати. Але куплені до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік - до 31 березня 2021 року.

Головне нововведення проєкту - це зміна системи проїзних. Тепер їх будуть випускати тільки на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження.

Вартість проїзного на 46 поїздок становитиме 290 гривень (студенти - 145, школярі - 72,50), на 62 поїздки - 390 гривень (студенти - 195, школярі - 97,50), на 92 поїздки - 575 гривень (студенти - 287,50, школярі - 143,75), на 124 поїздки - 770 гривень (студенти - 385, школярі - 192,50).

Вартість проїзного без обмеження кількості поїздок - 1300 гривень (студенти - 650, школярі - 325). Для порівняння, зараз можна купити необмежений проїзний на один вид транспорту за 390 гривень (або 610 гривень у випадку з метро).

Читайте: Терміни будівництва метро на Виноградар зірвано, - Токарєв

Також вводяться проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).

Нагадаємо, що вартість разового проїзду в Києві з липня 2018 року встановлено на рівні 8 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172217
 
 
 Топ коментарі
 
"Зеленые карточки метро перестанут пополнять" - символично. КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов - Цензор.НЕТ 151 Попользовались и выкинули...
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Епоха бідності скінчилася🤔🤔🤔
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Як у Стокгольмі, від часу першої поїздки. Проїхва всерша у 10 годин вечора, картка закінчиться за 24 години, у 10 веора наступного дня.
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Оптимизируют работу метро. Теток которые продают жетоны просто выкинут на улицу. А что? Голосовали же за зеленских Е-квиток, за ним будующее КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов - Цензор.НЕТ 7883
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Вот только Е-квиток начали вводить еще при Петре мальдивском, когда Виталик был членом партии патриотов панамы, с которым последний и ассоциируется до сих пор, а так да, "жити по новому" продолжается.
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А що в зробленому поганого?
Був у 10 країнах Європи, після налагодження всіх складових київська система оплати проїзду буде найпрогресивнішою, як у Стокгольмі.
"Д" це увас скорочено "донбасяо"?
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божечки... скільки ж ще дебілів .. КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 566 КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 6771
ТАРИФ це формула складання ЦІНИ!!! а не ціна КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 566
8грн за поїздку то ВАРТІСТЬ чи ЦІНА!! а не "таріф".
В фашистській фєдєрастії все відбувається за романом Оруелла 1984... навіть "новаяз" вони ліплять.. і впарюють його бидлоті так, що аж в Україні смердить.
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ЧАС ВЖЕ монетизувати всі пільги та ВПРОВАДЖУВАТИ електронні квітки =чиповані іменні картки, які діятимуть на міському-приміському транспорті по ВСІЙ УКРАЇНІ, і воно попустить.. і мафія транспортна почне виздихати КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 3770
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от ЗЕбилов
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... то, что говорят петики, когда им нечего сказать.
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"Зеленые карточки метро перестанут пополнять" - символично. Попользовались и выкинули...
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Картку повертаєте при купівлі синьої і вам ВІДШКОДОВУЮТЬ ЗАСТАВНУ ВАРТІСТЬ 34 ГРИВНІ.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
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Проездной на 24 часа... Но ведь транспорт не работает 24 часа в сутки! (например, метро - только с 6.00 до 24.00). Или, как-то будет производиться подсчёт "катабельных " часов?
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Як у Стокгольмі, від часу першої поїздки. Проїхва всерша у 10 годин вечора, картка закінчиться за 24 години, у 10 веора наступного дня.
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Хтось не погано заробив на продажу зелених карток, зя які люди заплатили разово по 34 гривні. Бездарі з міської влади здатні лише на видурювання коштів у громадян.
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Картку повертаєте при купівлі синьої і вам ВІДШКОДОВУЮТЬ ЗАСТАВНУ ВАРТІСТЬ 34 ГРИВНІ.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
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В сухом остатке все жители левого берега будут отовариваться прездными за 1300 грн, если они работают на правом.
Чудесно.
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а мешканцям Харкова, які працюють в Київі прийдеться купляти квиточок на літак... І ШО? КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 5690
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Ну, проблемы авакова и Третьяковой мало беспокоят вождя краснокожих.
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чушь какая. 50 поездок за 325 грн и все в ажуре. я живу на левом, а работаю на правом.
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Ну, в Киеве не все живут и работают прямо на станции метро.
Около Черниговской, лесной жилых домов вообще не наблюдаю.
Итак - Троещина, лесной, Перова, Дарница, дрвз-метро, метро, троллейбус в две стороны - 6 поездок в день уможим на 20 рабочих дней минимум.
Шо, перднул в лужу?
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Суки, поубивал бы всех этих сволочей!
Вы киевлян спросите как им УДОБНЕЕ, а не впаривайте свою хрень с миллионными откатами на строительство ящиков по продаже ваших иликтронных билетов, млять!
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А не уху ели ли педалик с такими ценами???

Для сравнения цена проездных в Праге. (крона к гривне 1:1 примерно)
1мес - 550грн
1квартал - 1480грн
150дней - 2450грн
1год - 3650грн
И это не только на весь транспорт, но и включая пригородный.

Говоря другим языком. В Киеве живёт лучше чем в Праге что-ли?
*****!!! Йух я отдам свой голос за тебя-мудака.
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В Европе обычно суточный проездной = 3 разовые поездки.
Здесь же 1 поездка - 8, сутки - 100. Получается, они считают что 12 раз буду кататься???
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Да в киевадминистрации транспортом занимаются полные отморозки.
От них исходила идея покрасить фуникулёр в черный цвет, а его крышу в белый и называли это крутой идеей "день-ночь", только протесты заставили их поменять решение
Потом какой то идиот предложил пустить городскую электричку с Троещины только по южному полукольцу, в то время, когда весь пассажиропоток идёт по северному.
Можно долго перечислять.
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"школьники - 192,50" так вроде в Киеве школьникам транспорт бесплатно (кроме маршруток)
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