EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1685  18
Матеріали за темою:
Все про:вірус (95) Львів (1149)

 У студента, який повернувся з Китаю до Львова, немає підозри на коронавірус, - епідеміолог

Львів’янин, який навчається у Китаї, наразі госпіталізований до обласної інфекційної клінічної лікарні. Лікарі поки не підтверджують випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гал-інфо", про це повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

За її словами, студент, який навчається у Китаї приїхав до Львова із нежиттю, але як свідома людина він одразу звернувся до лікарів.

"Місце, де він був у Китаї, дуже далеко від міста Ухань, де зараз вирує коронавірус, але оскільки у нього є нежить та незначне покашлювання, його госпіталізували. Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла. Відомо, що усі випадки коронавірусу, про які повідомляють, протікають із підвищенням температури тіла. У нього немає підозри на коронавірус", - сказала Тімко.

Епідеміолог повідомила, що у нього гостре респіраторне захворювання "З огляду на той момент, що він прибув з Китаю, він сам забажав госпіталізації, але небезпеки для його здоров’я немає", - запевнила Тімко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172211
 
 
 Топ коментарі
 
Как определили, если......Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав У студента, вернувшегося из Китая во Львов, нет подозрения на коронавирус, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 8348
 показати весь коментар
 
Торговая война трампа даже пользу приносит )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Торговая война трампа даже пользу приносит )
 показати весь коментар
 
 
зележопые наверняка опять брешут.

разумеется, у мужика именно тот коронавирус - и в Львов ну его нах сейчас ехать.
просто для зележопых врать - как дышать.
они ничего не могу, не умеют, не делают - но все время брешут, чтоб рейтинг выше был.
 показати весь коментар
 
Как определили, если......Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав
 показати весь коментар
 
 
На око. Сказали температура не велика - значить коронавірусу нема. От у кого китайцям треба вчитися!
 показати весь коментар
 
 
та у нас все так лечат..., приходишь к врачу, после зрасьте, он(она) начинает строчить в карточке, описывая симптомы болезни и назначая лечение, а потом может вспомнить и вдогонку сказать, ну вы после лечения не забудьте сдать анализы...
 показати весь коментар
 
та брешут, как всегда зележопые брешут.
никто нечего не определял, бо нечем определять (и не будет никогда).

но сбрехать - сбрешут обязательно.
бо 73% талпайопов любят, когда им брешут.
 показати весь коментар
 
Да, какая там заразная! А щас финансирование прихлопнут, - и вообще все петики выздоровеют! Ну, почти все...
 показати весь коментар
 
Во Львовской инфекционке праздник - все поменяли подгузники и пьют шампанское! Пока главлаборант не скажет "А я пошутил!" После этого в больнице кончится валерьянка и начнутся массовые увольнения по собственному желанию.
 показати весь коментар
 
"Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус"

Так вроде бы писали, что были случаи бессимптомного протекания болезни ? Может все-таки лучше подержать его в карантине ?
 показати весь коментар
 
поздно... 44 пацыЭнта уже залеченоооооооооооооо
 показати весь коментар
 
Тест системи для корони нема. Інкубаційний період вірусу прибл. 4 дні. Заразити когось людина може уже через день. Перші симптоми через 14 днів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору