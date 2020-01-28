 У студента, який повернувся з Китаю до Львова, немає підозри на коронавірус, - епідеміолог

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гал-інфо", про це повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.
За її словами, студент, який навчається у Китаї приїхав до Львова із нежиттю, але як свідома людина він одразу звернувся до лікарів.
"Місце, де він був у Китаї, дуже далеко від міста Ухань, де зараз вирує коронавірус, але оскільки у нього є нежить та незначне покашлювання, його госпіталізували. Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла. Відомо, що усі випадки коронавірусу, про які повідомляють, протікають із підвищенням температури тіла. У нього немає підозри на коронавірус", - сказала Тімко.
Епідеміолог повідомила, що у нього гостре респіраторне захворювання "З огляду на той момент, що він прибув з Китаю, він сам забажав госпіталізації, але небезпеки для його здоров’я немає", - запевнила Тімко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю.
разумеется, у мужика именно тот коронавирус - и в Львов ну его нах сейчас ехать.
просто для зележопых врать - как дышать.
они ничего не могу, не умеют, не делают - но все время брешут, чтоб рейтинг выше был.
никто нечего не определял, бо нечем определять (и не будет никогда).
но сбрехать - сбрешут обязательно.
бо 73% талпайопов любят, когда им брешут.
Так вроде бы писали, что были случаи бессимптомного протекания болезни ? Может все-таки лучше подержать его в карантине ?