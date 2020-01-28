 Дубінський просить САП перевірити, за чий рахунок його колеги із СН відвідали форум у Давосі. ДОКУМЕНТ

Про це Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся в САП із вимогою перевірити, за чий рахунок депутати "Слуги народу" відвідали Давос. Вважаю це суспільно важливою інформацією, яка може вказувати на потенційний конфлікт інтересів між депутатською роботою і інтересами спонсора/ів, яких колеги-депутати так завзято приховують. Також вважаю за необхідне з'ясувати, які витрати понесли невідомі спонсори на делегацію "слуг", - заявив Дубінський.

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