 Дубінський просить САП перевірити, за чий рахунок його колеги із СН відвідали форум у Давосі. ДОКУМЕНТ

Про це Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звернувся в САП із вимогою перевірити, за чий рахунок депутати "Слуги народу" відвідали Давос. Вважаю це суспільно важливою інформацією, яка може вказувати на потенційний конфлікт інтересів між депутатською роботою і інтересами спонсора/ів, яких колеги-депутати так завзято приховують. Також вважаю за необхідне з'ясувати, які витрати понесли невідомі спонсори на делегацію "слуг", - заявив Дубінський.
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https://defence-line.org/2020/01/daesh-davos-chast-2/
Мои танцуют и им лыжи противопоказаны. Приходится везти в термы 😀😀😀, чтобы поддержать здоровье
ЗЕ собрал полный самолёт ШМАКОДЯВОК-не англоязычных, не бизнесменов
С таким составом никто не будет вести переговоры
ЭТО БЫЛА ЭКСКУРСИЯ?
Себя показать и людей насмешить
Можно и нужно всех проверять. Из разных политсил.
Но почему порохоботская срань так возбудилась от предложения проверить пса?
спешу удовлетворить его любопытство: все было за бюджетные бабки, и все санкционировано бубачкой.
дыра в бюджете не просто так - она образуется из поездок бубачки в Давос, Оман и т.п, из покупки такими вот додиками Мазератти (бо "мамалюбитскорость") и т.п.