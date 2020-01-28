 Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Відповідні зміни закріплені постановою Кабміну від 24 січня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, а також тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.

У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спеціальними зобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торгова надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.

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