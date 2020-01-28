 Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Відповідні зміни закріплені постановою Кабміну від 24 січня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, а також тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.
У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спеціальними зобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торгова надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.
Зебіли, ви де?
зелеблобики так бы и сказали,шо вас чем то роттердам как название не устраивает...
цена на газ уменьшилась, или нет?
неужели этим тварям мало грабить простой народ, так еще я должен оплачивать ихние космические зарплаты!
Неужели в Омане?
Це ж той самий "Ротердам +", за який ви на Пороха бочку катили, й завдяки цієї брехні обрався бубочка...
Що скаже тепер скабєєва на г+г??? - мабуть порве на шмаття???
Так ведь все сходится...стоимость добычи в Украине + надбавка = цена на нидерландском хабе...
а почему нидерланский а не германский или австрийский, они же ближе до Украины
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: " офшоры, Мальдивы, Порошенко, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, у нового гаранта офшорные компании, тайный отдых в Омане, льготы на энергоресурсы кАломойскому, народу дулю.
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
Мародеры Оманские! Барыги ЗЕленые!
А как Пороха, обвиняли, как обвиняли!!!
Жрите теперь свою ЗЕвласть вдоволь!
Яценюк: Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Юлия Тимошенко: «Справедливая цена на газ украинской добычи - 2550 грн за 1000 куб. м»
Зелёные точно такие же как шоколадные, также нагло обворовывают украинцев.