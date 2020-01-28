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 Політика України
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Все про:газ (1131) Кабмін (3262) Тарифи на газ (157)

 Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Уряд вніс зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, обмеживши ціну його продажу НАК "Нафтогаз України" населенню і тепловикам середньоарифметичним значенням ціни газу на нідерландському хабі TTF.

Відповідні зміни закріплені постановою Кабміну від 24 січня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, а також тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.

У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спеціальними зобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торгова надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.

Читайте також: Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172206
 
 
 Топ коментарі
 
Ротердам++ Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 8795
Зебіли, ви де? Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 8795
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Нидерланды +. Халва,халва,халва...
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В декабре 2019 цена спотового газа в Нидерландах была в среднем 110-120 баксов за 1000 м.куб. Так что, реальная цена газа без доставки в декабре для населения Украины должна была составлять около 115 * 24 = 2760 ?! Или 3200 грн. даже с НДС ! Что там нам Гончарук рассказывал про 6200 и кто же так теперь барыжил на газе? Зеля?
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Дебіли вочевидь не знають, що місто Роттердам теж знаходиться у Нідерландах (кацапською - Голландія).
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они знаю только про голландскй сыр и про летучий голландец
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Голландія(північна та південна) то провінції Королівства Нідерландів..(І по-москальські ТЕЖ Нідерланди!!) А те що москальське бидло тупориле цього не знає... то таке В Україні теж такі є... наприклад ДОСІ називають місто ДНІПРО -"********.." ще й з гнусавим прононсом.., хоча географічні назви НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ а лише транслітеруються!! та в фашистській фєдєрастії перекручувати та вигадувати"свою"дурню це такий ґібрідно-фашистський "шарм"..
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это шо?нидерланд+? Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 8886
зелеблобики так бы и сказали,шо вас чем то роттердам как название не устраивает...
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О ну наконец, так расписали, что любой пересІчний гражданин, с легкостью может посчитать, жухают его, аль нет.
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имхо, можно и не считать, чтобы быть уверенным в том, что .....ут.
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А куда пойдёт скидка от параши, о которой "договорились", в НАК?
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Порохоботам, звісно ж, і Порошенку зокрема на організацію капо тей проти Бубочки.
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А сколько это в абсолютных цифрах? Предстоит платить больше или меньше?
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Он скомандовал "Вперед!", мы развернулись и отважно побежали назад.
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"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах", почивший М Ч из попередников, как то так сказал.
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Це той що був прихильником вільного польоту без парашуту?
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о почившем в обозе, или Хорошее, или Молчу, так приучен.
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Сделайте куб газа за одну гривню, ведь Порошенко уже перестал красть Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 6659
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я не пойму: сегодня пришла вторая платежка за газ.., надо оплачивать...! а кому, за что?
цена на газ уменьшилась, или нет?
неужели этим тварям мало грабить простой народ, так еще я должен оплачивать ихние космические зарплаты!
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Ніфіга не зрозумів, але з досвіду знаю що від нових методів стає ще гірше. Доведено Україною.
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так від дюсельдорфського ХАПу до нідерландського ще "топтати" і "топтати" ...
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Цена на транспортировку включает зарплату коболева 340 миллионов,в 2018, Витренко и других ахреневших тварей, которые считают по ценам хаба, и берут за транспортировку ещё 1500 тысячи гривен. А ********* кроме как поднимать налоги и цены на оливье, нех больше не умеют
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а ну-ка, зелбойобы, вопрос по географии - где находится Роттердам?
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Зебилы, я запамятовал, где находится Роттердам?
Неужели в Омане?
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Це ж була "ГАНЬБА"!!!
Це ж той самий "Ротердам +", за який ви на Пороха бочку катили, й завдяки цієї брехні обрався бубочка...
Що скаже тепер скабєєва на г+г??? - мабуть порве на шмаття???
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А Нидерланды, случаем, не в Роттердаме находятся?
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а яке відношення має нидерландский ХАП до газу добутого в Україні який як частина надр звісно належить народу України ?
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не раскачивайте лодку, а то барыга нападет
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Бред, цена для населения должна быть равна стоимости добычи газа в Украине+ надбавка на развитие отрасли. Ну на крайняк средней ценой между европейским хабом и украинской добычей.
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Бред, цена для населения должна быть равна стоимости добычи газа в Украине+ надбавка на развитие отрасли.



Так ведь все сходится...стоимость добычи в Украине + надбавка = цена на нидерландском хабе... Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі - Цензор.НЕТ 8220
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Дебілятко анґуша то ти бавці на базарі росказую що її курка мусить коштувати як в гастраномі+ талон та тролейбус Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі - Цензор.НЕТ 4798
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почти шо роттердам плюс стоимость гаса в ирландском пабе
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это сколько же Украина поставила газа в Голандию что население должно оплатить его обратную доставку ?

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Сборище пидров в коментах. Хоть бы один указал цену на сегодняшний день
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" на нидерландском хабе " ???
а почему нидерланский а не германский или австрийский, они же ближе до Украины
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Пастухи: "Порошенко, Роттердам+, Мальдивы, офшоры "
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: " офшоры, Мальдивы, Порошенко, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, у нового гаранта офшорные компании, тайный отдых в Омане, льготы на энергоресурсы кАломойскому, народу дулю.
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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Ну что ЗЕбилы, В Ротердам через Попенгаген делаем цены для народа???

Мародеры Оманские! Барыги ЗЕленые!

А как Пороха, обвиняли, как обвиняли!!!
Жрите теперь свою ЗЕвласть вдоволь!
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Шото не слышу - "маладецумницатакдиржатьверимвтибя!" и прочее. А ваащета это Порох виноват и папередняязлачиннаявлада.
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"Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе" -
Яценюк: Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Юлия Тимошенко: «Справедливая цена на газ украинской добычи - 2550 грн за 1000 куб. м»
Зелёные точно такие же как шоколадные, также нагло обворовывают украинцев.
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