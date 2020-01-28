 Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус

Про це повідомляє посольство в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги громадян, які перебувають на території Китаю! У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР. Проробляються всі можливі
варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.
"Радимо стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади", - зазначають у посольстві.
У разі надзвичайної ситуації слід негайно дзвонити на "гарячу лінію" посольства: +86 137 01230647, електронну пошту emb_cn@mfa.gov.ua.
"16 студентов обучающихся в Китае эвакуировала канадская эвакуационная миссия. Один из них уже вернулся и по прибытии госпитализирован. Наличие факта заражения не подтверждено."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Интересно, "бубочка" скажет канадцам спасибо?
Я помню, как было в Одессе, во время холеры. Войска стояли по периметру Одессу с оружием и патронами. Один солдат от другого на расстоянии 50-100 метров. Моему другу повезло стоять прямо посреди бахчи со спелыми арбузами. Кому-то повезло стоять на полевой дороге - чтобы выехать из Одессы по проселкам платили таксистам по 300 рублей с человека. Сержант в армии получал аж 10 руб. 50 коп. на сигареты. Но тогда было государство и приказ на карантин вовремя отдали, и дали разрешение стрелять вовремя и главное, что Печерский суд не признал этот приказ антиконституционным! И саеэпидстанции по всей стране работал. И холера - детская игрушка. На стакан воды 10 капель соляной кислоты и холера тебе в этот день не страшна. Или бухай Алиготе по 70 коп. за бутылку.