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Все про:вірус (80) Китай (256) посольство (371)

 Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус

Посольство України в Китаї настійно рекомендує українцям за можливості покинути цю країну в зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє посольство в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги громадян, які перебувають на території Китаю! У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР. Проробляються всі можливі
варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.

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"Радимо стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади", - зазначають у посольстві.

У разі надзвичайної ситуації слід негайно дзвонити на "гарячу лінію" посольства: +86 137 01230647, електронну пошту emb_cn@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172205
 
 
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И привезти его сюда? Нет уж пусть в Китае чалятся
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и посольству не мешало на время подмотать в Неньку, пока все не успокоится, а то наверняка по концовке могут что нибудь завезти к нам.
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СЕ-ВЕ-ТУ-ЕТ?
"16 студентов обучающихся в Китае эвакуировала канадская эвакуационная миссия. Один из них уже вернулся и по прибытии госпитализирован. Наличие факта заражения не подтверждено."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Интересно, "бубочка" скажет канадцам спасибо?
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Нужно закрывать границу для китайцев. Вчера в ТРЦ столкнулся с дремя азиатами. Не понял китайци или японцы, но дыхание на всякий случай задержал.)))
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это уже похоже на параною. Но лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 1006
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кролики це не только ценный мех и диетическое мясо
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После того, как китайцы сообщили о заразности пациента в инкубационном периоде нужно было сразу же всех приехавших из Китая помещать на 14-дневный карантин или до получения подробных анализов. Сейчас уже вполне может быть, что поздно - розыгрыш лотереи уже состоялся!
Я помню, как было в Одессе, во время холеры. Войска стояли по периметру Одессу с оружием и патронами. Один солдат от другого на расстоянии 50-100 метров. Моему другу повезло стоять прямо посреди бахчи со спелыми арбузами. Кому-то повезло стоять на полевой дороге - чтобы выехать из Одессы по проселкам платили таксистам по 300 рублей с человека. Сержант в армии получал аж 10 руб. 50 коп. на сигареты. Но тогда было государство и приказ на карантин вовремя отдали, и дали разрешение стрелять вовремя и главное, что Печерский суд не признал этот приказ антиконституционным! И саеэпидстанции по всей стране работал. И холера - детская игрушка. На стакан воды 10 капель соляной кислоты и холера тебе в этот день не страшна. Или бухай Алиготе по 70 коп. за бутылку.
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Вид строительной площадки под инфекц ликарню в Ухане
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Ще чого! Хай сидять у своєму Китаї! Заборонити їм в'їзд до України!
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