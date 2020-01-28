 Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Труба повідомив у Telegram.
"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення", - заявив він.
"Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки Директора ДБР.
И все бы ничего, но теперь благодаря имбицилам еще и ЗЕленых клоунов выносить надо...
Штепа кстати, не только получила компенсацию через евро-суд, но и планирует опять вернуться взад на пост главаря Сравянска
Страна чудес походу тут у нас - немыслимые вещи творит каждый дватрирас.
кишкаТруба!
🤣
Что может бьіть лучше?
ведь Труба имел допуск к гостайне..
Что по этому поводу делают УДО и СБУ?!