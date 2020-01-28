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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (481) позов (260) звільнення (761) Труба (253)

 Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Труба повідомив у Telegram.

"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення", - заявив він.

"Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки Директора ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепер будемо #башити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО

Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172199
 
 
 Топ коментарі
 
Потому как его не увольнять, а садить надо было.
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Таких кадров, как Труба и Портнов, надо выносить из кабинета вперед ногами. Иначет от этого рыговскго говна не избавиться никак.

И все бы ничего, но теперь благодаря имбицилам еще и ЗЕленых клоунов выносить надо...
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нова победа Зебобов. Место кажется очень хлебное. Насиров 2.0
Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 1801
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Потому как его не увольнять, а садить надо было.
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Труба коррупционная тварь -- которая должна сидеть в СИЗО под следствием !!! Новая власть делает ошибки как и попередники -- нужно не уволнять а садить !!!
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Так буває, коли злочинця звільняють без відкритих кримінальних справ. Воно замість того шобдякуяати Богу, що легко відбувся, по, инає "борзіти".
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Законы писаны только для людей,подобных трубе.Простому трудяге невозможно восстановиться.
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Может Труба сам писал разговоры с новой властью, а теперь решает свои вопросы... Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 653
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Таких кадров, как Труба и Портнов, надо выносить из кабинета вперед ногами. Иначет от этого рыговскго говна не избавиться никак.

И все бы ничего, но теперь благодаря имбицилам еще и ЗЕленых клоунов выносить надо...
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Ця нова злочинна влада обов"язково понесе відповідальність і не врятує її ні Ростов, ні Оман ні хатинки в Криму.
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нова победа Зебобов. Место кажется очень хлебное. Насиров 2.0
Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 1801
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труба пошаливать стал. интрига в том, кого поддержит портнов. тот, ясное дело, и победит в суде.
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Началось. Трубка, а ты клетчатое одеяльце то прикупил? Понадобится ведь. У Насирова мона арендовать, недорого Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 7255
Штепа кстати, не только получила компенсацию через евро-суд, но и планирует опять вернуться взад на пост главаря Сравянска
Страна чудес походу тут у нас - немыслимые вещи творит каждый дватрирас.
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Относительно "кавалеристки" Штепы, то шансы у нее вернуться в мерский кыбынэт весьма велики. НаРОТу Дамбаса она родной человечек. ДА и для ЗЕбилов такие не чужие.
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да я уже не удивлюсь если даже лингвопитек Азиров вышвырнет Гончарука и вернется взад Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 4268
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Вот идиот... наговорил себе не на одну статью... вместе того, чтоб зарыться в нору и тихо сидеть, станет субъектом юридических опытов не только будущей власти, еще и нынешней... таких олухов никому не жалко.
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Бинго, что то он затянул с подачей иска, дольше прийдется ждать компенсацию, и кресло в кабинете такое удобное, наверняка поменяли.
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Так их Труба!!! Зелебоб гонит на зелебобов.
Что может бьіть лучше?
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Цікаво хто так підтримує трубу, що воно не засіяли і замість оборони пішло в атаку.
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Труба дограється, що замість простого звільнення отримає карні справи... Країною 30 років рулять злодії і дебіли...
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Молодец! Только вот кроме политического решения присутствовало и правовое, как оценка разговоров по незаконной прослушке. Тут Труба засунул свой язык и принципиальность в одно место. Чисто прокурорский подход!
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Емм, Труба проти Зе пішов, то тепер він порохобот, згідно методичок зеботів? Чи як? Я заплутався Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 7100
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кацап как кацап...они другими и не бывают Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 2918
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У тому-то і справа, що Труба - якраз свій запроданець, львів'янин...
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Пшонка номер 2! ( или Бочковский ГСЧС,Кузьмин,которого не было в стране 5 лет,а он как то очутился в ВР). Простым работягам - если вас увольняют,нужно говорить- ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ,и в суд,трубам же можно,КЗОТ не для труб
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Приятно наблюдать за процессом возни пауков в банке: всех этих зеленских, дубинских, труб, яремчуков Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 308
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Да его, ****, судить надо,вместе с Андреем, Богданом, Портновым, да прочей Зелёной мразотой. Отморозок, блд.
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Труба прозрів що його злили. Ну то таке. Цікаво, а де Гадіни міномети?
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Как знать. По примеру Пискуна может и трижды директором быть.
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а ведь ничто не мешает этому уродцу Трубе, переметнуться сейчас в Рашку и начать по РашкаТВ в программе Скобеевой, рассказывать госсекреты Украины..
ведь Труба имел допуск к гостайне..
Что по этому поводу делают УДО и СБУ?!
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